https://sputnikarabic.ae/20230310/إيران-تدشن-سفينتين-عائمتين-متعددتي-الأغراض-1074554065.html

إيران تدشن سفينتين عائمتين متعددتي الأغراض

إيران تدشن سفينتين عائمتين متعددتي الأغراض

أعلنت مجموعة الشحن الإيرانية، اليوم الجمعة، بدء بناء سفينتين عائمتين حديثتين من قبل شركة "صدرا" لبناء السفن. 10.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-10T12:46+0000

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ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الجمعة، عن مجموعة الشحن الإيرانية، أن إيران شرعت في تدشين المشروع الوطني الكبير الذي يتضمن بناء سفينتين عائمتين متعددتي الأغراض بسعة 3500 طن وتستوعب 122 حاوية.وأكد التقرير الإيراني أن المشروع الوطني يتضمن اثنتين من الحاويات العائمة بسعة 4000 طن، بالإضافة إلى القدرة على حمل حوالي 40 شاحنة مع سائقيها و198 حاوية وسلع عامة تزيد قيمتها عن 50 مليون دولار.وأشار التقرير إلى أن المشروع الوطني الكبير يخلق فرص عمل لما يزيد عن 1000 شخص بشكل مباشر و1000 شخص بشكل غير مباشر، في وقت سيؤدي تنفيذ هذا المشروع إلى تنشيط العديد من الصناعات الإيرانية الصغيرة ذات الصلة، فضلا عن جلب النقل الدائم والمستدام لمعرفة بناء السفن داخل البلاد.ومن المفترض أن يتم تنفيذ المشروع الإيراني الكبير لأول مرة في ظل استمرار العقوبات الدولية على إيران، على أن يتم تنفيذ جميع مراحل بناء السفينتين العائمتين من قبل خبراء محليين وتحت إشراف مؤسسات التصنيف الإيرانية.يشار إلى أن حفل الإعلان عن الشروع في بناء سفينتين عائمتين حديثتين في إيران، قد أقيم، اليوم الجمعة، في مجمع بحر قزوين بحضور كل من محافظ مازندران ومدراء الشركة الإيرانية للشحن وشركة "صدرا" الإيرانية لبناء السفن.يذكر أنه في الأول من الشهر الجاري، أكد قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، أن بلاده قامت بإعداد سفن وغواصات مسيرة. وجاءت إجابة القائد العسكري الإيراني خلال مقابلة مع قناة "العالم"، نقلتها وكالة "إرنا"، ردا على سؤال حول ما يتردد مؤخرا من صنع إيران لـ"الزواق المسيّرة".ولم يكتف الأدميرال علي رضا تنكسيري بذلك، بل أضاف أن "الصناعات الإيرانية قامت أيضا في قطاعات السفن والصواريخ والطيران المسيّر والغواصات بإنتاج كلّ ما يلزمها محليا من السفن والصواريخ والمعدات والأجهزة".وأكد قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني أن "بلاده أولت اهتماما كبيرا بالطاقة البشرية والمعنويات والأدوات والمعدات ليست هي التي تحارب فقط، بل شجاعة الإنسان المحارب وعدم خوفه من العدو هما السببان في التقدّم الحاصل يوما بعد يوم".وأعرب الأدميرال تنكسيري عن فخر واعتزاز بلاده بقدرتها على إنتاج الطائرات المسيّرة وصنع صواريخ بالغة الدقة وبمسافات متعدّدة ومتنوعة، مضيفا إلى جانب ذلك سفن "عاشوراء 8" المزودة بالصواريخ.

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