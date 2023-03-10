https://sputnikarabic.ae/20230310/إيران-عودة-العلاقات-الطبيعية-مع-السعودية-توفر-إمكانات-كبيرة-للبلدين-والمنطقة-والعالم-الإسلامي-1074562357.html
إيران: عودة العلاقات الطبيعية مع السعودية توفر إمكانات كبيرة للبلدين والمنطقة والعالم الإسلامي
إيران: عودة العلاقات الطبيعية مع السعودية توفر إمكانات كبيرة للبلدين والمنطقة والعالم الإسلامي
أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، أن "عودة العلاقات الطبيعية بين إيران والمملكة العربية السعودية، توفر إمكانات كبيرة للبلدين... 10.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-10T14:50+0000
2023-03-10T14:50+0000
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وتابع عبد اللهيان، مضيفا على "تويتر" أن "سياسة الجوار، باعتبارها المحور الرئيسي للسياسة الخارجية للحكومة الـ13، تتحرك بقوة في الاتجاه الصحيح".وأردف عبد اللهيان أن "الجهاز الدبلوماسي يعمل بنشاط وراء إعداد المزيد من الخطوات الإقليمية".وأصدرت كل من السعودية وإيران والصين، اليوم الجمعة، بيانا ثلاثيا مشتركا، أعلنت فيه الدول الثلاث قيام إيران والسعودية بتوقيع اتفاقية لاستئناف العلاقات بين البلدين، برعاية من الرئيس الصيني شي جين بينغ.وأوضح البيان أنه "من المقرر فتح سفارتي (البلدين) في غضون شهرين".كما أشار البيان إلى أن الجانبين السعودي والإيراني قد أعربا عن "تقديرهما وشكرهما لجمهورية العراق وسلطنة عمان لاستضافتهما جولات الحوار التي جرت بين الجانبين خلال عامي 2021 - 2022".كما أعرب الجانبان عن "تقديرهما وشكرهما لقيادة وحكومة جمهورية الصين الشعبية على استضافة المباحثات ورعايتها وجهود إنجاحها".
https://sputnikarabic.ae/20230310/وكلات-السعودية-وإيران-توقعان-اتفاقا-لاستئناف-العلاقات-وتحددان-موعدا-لفتح-السفارات-1074550983.html
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إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إيران: عودة العلاقات الطبيعية مع السعودية توفر إمكانات كبيرة للبلدين والمنطقة والعالم الإسلامي
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أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، أن "عودة العلاقات الطبيعية بين إيران والمملكة العربية السعودية، توفر إمكانات كبيرة للبلدين والمنطقة والعالم الإسلامي"، وذلك بعد توقيع البلدين اتفاقا لاستئناف العلاقات برعاية صينية.
وتابع عبد اللهيان، مضيفا على "تويتر" أن "سياسة الجوار، باعتبارها المحور الرئيسي للسياسة الخارجية للحكومة الـ13، تتحرك بقوة في الاتجاه الصحيح".
وأردف عبد اللهيان
أن "الجهاز الدبلوماسي يعمل بنشاط وراء إعداد المزيد من الخطوات الإقليمية".
وأصدرت كل من السعودية وإيران والصين
، اليوم الجمعة، بيانا ثلاثيا مشتركا، أعلنت فيه الدول الثلاث قيام إيران والسعودية بتوقيع اتفاقية لاستئناف العلاقات بين البلدين، برعاية من الرئيس الصيني شي جين بينغ.
وأوضح البيان أنه "من المقرر فتح سفارتي (البلدين) في غضون شهرين".
كما أشار البيان إلى أن الجانبين السعودي والإيراني
قد أعربا عن "تقديرهما وشكرهما لجمهورية العراق وسلطنة عمان لاستضافتهما جولات الحوار التي جرت بين الجانبين خلال عامي 2021 - 2022".
كما أعرب الجانبان عن "تقديرهما وشكرهما لقيادة وحكومة جمهورية الصين الشعبية على استضافة المباحثات ورعايتها وجهود إنجاحها".