https://sputnikarabic.ae/20230310/اتحاد-المصارف-العربية-ينهي-اجتماعاته-في-بيروت-وأبرز-توصياته-استمرار-العمل-المصرفي-في-لبنان-1074572008.html

اتحاد المصارف العربية ينهي اجتماعاته في بيروت وأبرز توصياته "استمرار العمل المصرفي في لبنان"

اتحاد المصارف العربية ينهي اجتماعاته في بيروت وأبرز توصياته "استمرار العمل المصرفي في لبنان"

اختتم اتحاد المصارف العربية أعمال ملتقى "إدارة الأزمات المصرفية والاستدامة المالية" الذي عقد في بيروت، على مدى يومي 9 و10 آذار/مارس، بإصداره ورقة توصيات أبرزها... 10.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-10T17:19+0000

2023-03-10T17:19+0000

2023-03-10T17:19+0000

لبنان

أخبار لبنان

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وشارك في الملتقى 14 دولة عربية ممثلة في الأمناء والمدراء العامين لجمعيات واتحادات المصارف العربية وهي: لبنان واليمن والعراق والكويت ومصر والأردن والبحرين وتونس والمغرب وسلطنة عمان والجزائر وموريتانيا وليبيا والسودان.وتضمن الملتقى عددا من المحاور الاقتصادية والمالية والمصرفية، منها أولاً الديون السيادية ومخاطر انكشاف المصارف على هذه الديون، ثانيا إدارة الأزمات في المصارف، وخطط استمرارية العمل في ظل تلك الأزمات، ثالثا الحوكمة الاقتصادية، والتي تشمل السياسات الاقتصادية الكلية وما يتصل بالبيئة التشغيلية للشركات، ورابعاً الاستدامة المالية، والتخطيط السليم للسياسات المالية للدولة، وخاصة ما يتعلق بالدين العام. كمات أوصى "باعتماد الشفافية وقواعد الحوكمة الاقتصادية من قبل الحكومات العربية وتطوير البنية المؤسسية في الدول العربية والتي تمثل الأساس لتعزيز ثقة المستثمرين وكذلك الهيئات والمنظمات الدولية وتؤدي إلى زيادة النمو والتنمية، وأخيرا التركيز على الاستدامة المالية ومن ضمنها استدامة الدين العام عند وضع استراتيجيات التطوير والنمو الاقتصادي، كما يجب أن تشكل الاستدامة المالية الدعامة الأساسية للاستراتيجيات الاقتصادية العربية".وقال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح لـ"سبوتنيك"، إن "المنتدى كان في غاية الأهمية كونه استطاع جمع ممثلين من 14 دولة عربية، واستضافت بيروت 3 اجتماعات، الأول اجتماع مجلس الإدارة بحضور 19 دولة عربية، الثاني اجتماع ضم 14 جمعية من ملتقى جمعيات المصارف، وثالثا ملتقى ادارة الأزمات والاستدامة المالية بحضور أكثر من 100 شخص من الدول العربية".وأضاف: "تم تسليط الضوء بشكل كبيرعلى لبنان وناقشنا الورقة الإصلاحية التي تتلاقى مع الخطة الحكومية في بعض النقاط وتتعارض معها في أخرى، ولكنها على الأقل حوار، ورؤيتنا لا تنحصر فقط على الصعيد اللبناني بل تم الأخذ بعين الإعتبار رأي الدول العربية كون الاتحاد منظمة عربية تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية، وبالتالي أخذنا رأي كل الجمعيات من الكويت اليمن المغرب وتونس وغيرهم، وأصدرنا الورقة التي اقتنع الجميع بها".وأكد أنه "يوجد عمليات مصرفية تجارية تدور ما بين لبنان والدول العربية، فإذا استمرارية العمل المصرفي هو جيد، وأتفهم تماما الهجوم على المصارف لأنه صادر من وجع المودعين، ولكن أريد أن أقول إنه في حال إعلان الإفلاس هل يستطيع المودعين تحصيل أموالهم؟، وضمان الودائع 75 مليون ليرة أي لا يتجاوز اليوم الألف دولار، لذلك بغض النظر عن الأخطاء والسياسات النقدية والائتمانية، نحن اليوم أمام مشكلة علينا أن نقف جميعا إلى جانب بعض نتحاور ونجد الحل، بهدف أساسي حماية الودائع واسترجاعها الأموال مع الوقت عبر جدولتها".وأشار إلى أنه "بتضافر جهود كافة المختصين والمهنيين بدراسة ومناقشة همومهم ومشاكلهم في المنتديات وورش العمل، إلا وأن يجدوا وسيلة ممكنه لإيجاد معالجات مصرفية ومالية للخروج من هذه الأزمات، والقطاع المصرفي العربي لديه العديد من المختصين و المتمكنين على المستوى الدولي".

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