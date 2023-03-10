https://sputnikarabic.ae/20230310/الإمارات-تدين-عملية-الهجوم-في-تل-أبيب-1074554607.html
الإمارات تدين عملية الهجوم في تل أبيب
الإمارات تدين عملية الهجوم في تل أبيب
دانت الإمارات بشدة الهجوم الذي وقع في مدينة تل أبيب، أمس الخميس، وأسفر عن إصابة عدد من الأشخاص. 10.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-10T13:11+0000
2023-03-10T13:11+0000
2023-03-10T13:11+0000
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بنيامين نتنياهو
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ونقلت صحيفة البيان، مساء اليوم الجمعة، عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أن بلادها تعرب عن استنكارها لمثل هذه الأعمال التي وصفتها بـ"الإجرامية".ورفضت الخارجية الإماراتية في بيان لها "جميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية"، معربةً عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أفادت، مساء الخميس، بوقوع حادثة إطلاق نار في شارع "ديزنغوف" وسط العاصمة تل أبيب، أسفر عن مقتل شخص وإصابة شخصين آخرين إثر هجوم نفذه فلسطيني في تل أبيب. وأشارت هيئة البث الإسرائيلية بأن منفذ العملية شاب عمره 23 عاما من بلدة نعلين شمال رام الله.وكانت الشرطة الإسرائيلية قد حشدت قوة قوامها 3 آلاف عنصر من أجل التعامل مع الاحتجاجات الشعبية التي عمت مدن عدة في إسرائيل، احتجاجًا على خطة حكومة أقصى اليمين في إسرائيل إحداث تغييرات في الجهاز القضائي وتقليص صلاحيات المحكمة العليا.وسد المتظاهرون محاور طرق عدة وشلوا حركة الداخلين إلى مطار "بن غوريون" الدولي واشتبكوا مع الشرطة في بعض المواقع.ودفعت هذه المظاهرات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى عقد لقائه مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن داخل مطار "بن غوريون"، خشية من أن تعيق الاحتجاجات الشعبية وصول نتنياهو إلى المطار، مما اضطره أيضا للتوجه إلى المطار بواسطة مروحية تابعة للشرطة حملتهم من مهبط في القدس الغربية إلى المطار.من ناحيته، اتهم نتنياهو المعارضة بالسعي إلى إحداث الفوضى في إسرائيل وإسقاط حكومته.
https://sputnikarabic.ae/20230309/-إصابة-شخصين-في-إطلاق-نار-بتل-أبيب-فيديو-1074527788.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, تل أبيب, العالم, الأخبار, أخبار الإمارات العربية المتحدة, بنيامين نتنياهو
إسرائيل, تل أبيب, العالم, الأخبار, أخبار الإمارات العربية المتحدة, بنيامين نتنياهو
الإمارات تدين عملية الهجوم في تل أبيب
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دانت الإمارات بشدة الهجوم الذي وقع في مدينة تل أبيب، أمس الخميس، وأسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.
ونقلت صحيفة
البيان، مساء اليوم الجمعة، عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أن بلادها تعرب عن استنكارها لمثل هذه الأعمال التي وصفتها بـ"الإجرامية".
ورفضت الخارجية الإماراتية في بيان لها "جميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية"، معربةً عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أفادت، مساء الخميس، بوقوع حادثة إطلاق نار في شارع "ديزنغوف" وسط العاصمة تل أبيب، أسفر عن مقتل شخص وإصابة شخصين آخرين إثر هجوم نفذه فلسطيني في تل أبيب
. وأشارت هيئة البث الإسرائيلية بأن منفذ العملية شاب عمره 23 عاما من بلدة نعلين شمال رام الله.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد حشدت قوة قوامها 3 آلاف عنصر من أجل التعامل مع الاحتجاجات الشعبية التي عمت مدن عدة في إسرائيل، احتجاجًا على خطة حكومة أقصى اليمين في إسرائيل إحداث تغييرات في الجهاز القضائي وتقليص صلاحيات المحكمة العليا.
وسد المتظاهرون محاور طرق عدة وشلوا حركة الداخلين إلى مطار "بن غوريون" الدولي واشتبكوا مع الشرطة في بعض المواقع.
ودفعت هذه المظاهرات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
إلى عقد لقائه مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن داخل مطار "بن غوريون"، خشية من أن تعيق الاحتجاجات الشعبية وصول نتنياهو إلى المطار، مما اضطره أيضا للتوجه إلى المطار بواسطة مروحية تابعة للشرطة حملتهم من مهبط في القدس الغربية إلى المطار.
من ناحيته، اتهم نتنياهو المعارضة بالسعي إلى إحداث الفوضى في إسرائيل
وإسقاط حكومته.