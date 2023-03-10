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الاتحاد الأوروبي يفكر في تسيير دوريات وإجراء تدريبات لحماية البنية التحتية البحرية
الاتحاد الأوروبي يفكر في تسيير دوريات وإجراء تدريبات لحماية البنية التحتية البحرية
أعلن المفوض الأوروبي لشؤون البيئة، فيرجينيوس سينكيفيسيوس، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي يدرس تسيير دوريات وإجراء تدريبات مشتركة لحماية البنية التحتية... 10.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-10T07:36+0000
2023-03-10T07:36+0000
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موسكو - سبوتنيك. وأوضح المفوض الأوروبي أن تلك الدوريات تأتي بعد حادثة تفجير خطوط أنابيب الغاز الروسي "التيار الشمالي".ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" الأمريكية عن المفوض الأوروبي، قوله: وبحسب المفوض الأوروبي، فإن الهجوم على خطي "التيار الشمالي"، أظهر الحاجة إلى زيادة اليقظة، فيما يتعلق بالأنشطة البحرية الأوروبية في أوروبا.وتتضمن الاستراتيجية البحرية المحدثة للاتحاد الأوروبي قائمة بالإجراءات، التي تشمل التدريبات البحرية السنوية المشتركة للاتحاد الأوروبي، وزيادة الدوريات التي يقوم بها الجيش وخفر السواحل، وتساهم أيضًا في توسيع مراقبة الأقمار الصناعية، وتبادل المعلومات الاستخبارية.وأضاف سينكيفيسيوس، أنه "بعد ما حدث للتيار الشمالي، [نحن بحاجة] إلى تعزيز مراقبة وحماية البنية التحتية البحرية الحيوية والسفن، من الهجمات الإلكترونية والسيبرانية".وأشار إلى أن الأهداف المحتملة لهجمات يُزعم أنها تأتي من روسيا، قد تكون منشآت تخزين عائمة، ومنشآت التغويز (إعادة التحويل إلى غاز). وبحسب الصحيفة، دعا الاتحاد الأوروبي إلى إنشاء فرقة عمل، لتطهير البحر الأسود من الألغام غير المنفجرة.ووقعت الانفجارات في خطي أنابيب نقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر البلطيق، "التيار الشمالي – 1" والتيار الشمالي - 2"، يوم 26 أيلول/سبتمبر من العام الماضي.وتطالب روسيا بلجنة تحقيق نزيهة من الأمم المتحدة، لتحديد الجهات المسؤولة عن هذا العمل التخريبي، الذي وصفته بـ "الإرهابي"؛ بينما ترفض السويد والدنمارك، اللتان وقع التخريب في مياههما الاقتصادية، مشاركة روسيا في التحقيقات.
https://sputnikarabic.ae/20230309/موسكو-تم-تجاهل-المطالب-الروسية-بإجراء-تحقيق-مشترك-بالهجوم-الإرهابي-على-التيار-الشمالي-1074520640.html
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العالم, الأخبار, التيار الشمالي, أخبار الاتحاد الأوروبي, السويد, روسيا
العالم, الأخبار, التيار الشمالي, أخبار الاتحاد الأوروبي, السويد, روسيا

الاتحاد الأوروبي يفكر في تسيير دوريات وإجراء تدريبات لحماية البنية التحتية البحرية

07:36 GMT 10.03.2023
© Photo / Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix تسرب الغاز في التيار الشمالي 2 كما يتضح من اعتراض الدنماركي F-16 في بورنهولم ، الدنمارك في 27 سبتمبر 2022
تسرب الغاز في التيار الشمالي 2 كما يتضح من اعتراض الدنماركي F-16 في بورنهولم ، الدنمارك في 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2023
© Photo / Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix
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أعلن المفوض الأوروبي لشؤون البيئة، فيرجينيوس سينكيفيسيوس، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي يدرس تسيير دوريات وإجراء تدريبات مشتركة لحماية البنية التحتية البحرية.
موسكو - سبوتنيك. وأوضح المفوض الأوروبي أن تلك الدوريات تأتي بعد حادثة تفجير خطوط أنابيب الغاز الروسي "التيار الشمالي".
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2023
موسكو: تم تجاهل المطالب الروسية بإجراء تحقيق مشترك بالهجوم الإرهابي على "التيار الشمالي"
أمس, 15:40 GMT
ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" الأمريكية عن المفوض الأوروبي، قوله:
"يدرس الاتحاد الأوروبي تسيير دوريات بحرية، وتدريبات بحرية مشتركة، لحماية البنية التحتية البحرية الحيوية".
وبحسب المفوض الأوروبي، فإن الهجوم على خطي "التيار الشمالي"، أظهر الحاجة إلى زيادة اليقظة، فيما يتعلق بالأنشطة البحرية الأوروبية في أوروبا.
وتتضمن الاستراتيجية البحرية المحدثة للاتحاد الأوروبي قائمة بالإجراءات، التي تشمل التدريبات البحرية السنوية المشتركة للاتحاد الأوروبي، وزيادة الدوريات التي يقوم بها الجيش وخفر السواحل، وتساهم أيضًا في توسيع مراقبة الأقمار الصناعية، وتبادل المعلومات الاستخبارية.
وأضاف سينكيفيسيوس، أنه "بعد ما حدث للتيار الشمالي، [نحن بحاجة] إلى تعزيز مراقبة وحماية البنية التحتية البحرية الحيوية والسفن، من الهجمات الإلكترونية والسيبرانية".
وأشار إلى أن الأهداف المحتملة لهجمات يُزعم أنها تأتي من روسيا، قد تكون منشآت تخزين عائمة، ومنشآت التغويز (إعادة التحويل إلى غاز). وبحسب الصحيفة، دعا الاتحاد الأوروبي إلى إنشاء فرقة عمل، لتطهير البحر الأسود من الألغام غير المنفجرة.
ووقعت الانفجارات في خطي أنابيب نقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر البلطيق، "التيار الشمالي – 1" والتيار الشمالي - 2"، يوم 26 أيلول/سبتمبر من العام الماضي.
وتطالب روسيا بلجنة تحقيق نزيهة من الأمم المتحدة، لتحديد الجهات المسؤولة عن هذا العمل التخريبي، الذي وصفته بـ "الإرهابي"؛ بينما ترفض السويد والدنمارك، اللتان وقع التخريب في مياههما الاقتصادية، مشاركة روسيا في التحقيقات.
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