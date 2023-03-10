https://sputnikarabic.ae/20230310/البحرين-تعلق-على-اتفاق-السعودية-وإيران-استئناف-العلاقات-الدبلوماسية-1074587251.html
البحرين تعلق على اتفاق السعودية وإيران استئناف العلاقات الدبلوماسية
البحرين تعلق على اتفاق السعودية وإيران استئناف العلاقات الدبلوماسية
أعلنت البحرين انها ترحب باتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران. 10.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-10T19:04+0000
2023-03-10T19:04+0000
2023-03-10T19:04+0000
الأخبار
العالم العربي
أخبار العالم الآن
السعودية
إيران
أخبار مصر الآن
مصر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0c/05/1047410454_0:97:2985:1776_1920x0_80_0_0_685ef6304ea7e369fe594b9075da89d8.jpg
وقال بيان للخارجية البحرينية، اليوم الجمعة، إن الاتفاق الذي أعلن عنه اليوم بين السعودية وإيران وبرعاية الصين يكمل مباحثات سابقة قادها العراق وعمان، حسب وكالة الأنباء البحرينية.وعبرت الوزارة عن تقديرها لدور الصين في استكمال المباحثات بين البلدين واستضافتها بعد جهود دبلوماسية قادتها كل من العراق وسلطنة عمان.وقال بيان الخارجية إن البحرين تأمل في أن يكون هذا الاتفاق خطوة على طريق حل الخلافات وإنهاء النزاعات الإقليمية.وتابع البيان أن البحرين تأمل أيضا في "إقامة العلاقات الدولية على أسس من التفاهم والاحترام المتبادل وحسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى".وطالبت البحرين بضرورة الالتزام بميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والقوانين والأعراف الدولية.وأشاد البيان بدور السعودية في دعم الأمن والاستقرار وانتهاج الدبلوماسية في تسوية النزاعات الإقليمية والدولية.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أصدرت كل من السعودية وإيران والصين، بيانا مشتركا، أعلنت فيه الدول الثلاث قيام طهران والرياض بتوقيع اتفاقية لاستئناف العلاقات بين البلدين، برعاية من الرئيس الصيني شي جين بينغ.قال البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".وأضاف: "يتضمن (الاتفاق) تأكيدهما (البلدين) على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".وقطعت السعودية وإيران علاقاتها في يناير/كانون الثاني 2016، بعد تعرض سفارة الرياض لدى طهران وكذلك قنصليتها في مدينة مشهد إلى اعتداءات احتجاجا على إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر، لإدانته بتهم منها الإرهاب.
https://sputnikarabic.ae/20230310/وزير-الخارجية-السعودي-يعلق-على-استئناف-العلاقات-مع-إيران-1074573593.html
https://sputnikarabic.ae/20230310/الحادث-الذي-تسبب-في-قطيعة-لأكثر-من-7-سنوات-بين-إيران-والسعودية-فيديو-1074571215.html
https://sputnikarabic.ae/20230310/تركيا-تهنئ-إيران-والسعودية-على-استئناف-العلاقات-1074583715.html
السعودية
إيران
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0c/05/1047410454_150:0:2879:2047_1920x0_80_0_0_6f5db0c9c2adf0736ad3363df4c2cbbd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن, السعودية, إيران, أخبار مصر الآن, مصر
الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن, السعودية, إيران, أخبار مصر الآن, مصر
البحرين تعلق على اتفاق السعودية وإيران استئناف العلاقات الدبلوماسية
تابعنا عبر
أعلنت البحرين انها ترحب باتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران.
وقال بيان للخارجية البحرينية، اليوم الجمعة، إن الاتفاق الذي أعلن عنه اليوم بين السعودية وإيران وبرعاية الصين يكمل مباحثات سابقة قادها العراق وعمان، حسب وكالة
الأنباء البحرينية.
وعبرت الوزارة عن تقديرها لدور الصين في استكمال المباحثات بين البلدين واستضافتها بعد جهود دبلوماسية قادتها كل من العراق وسلطنة عمان.
وقال بيان الخارجية إن البحرين تأمل في أن يكون هذا الاتفاق خطوة على طريق حل الخلافات وإنهاء النزاعات الإقليمية.
وتابع البيان أن البحرين تأمل أيضا في "إقامة العلاقات الدولية على أسس من التفاهم والاحترام المتبادل وحسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى".
وطالبت البحرين بضرورة الالتزام بميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والقوانين والأعراف الدولية.
وأشاد البيان بدور السعودية في دعم الأمن والاستقرار وانتهاج الدبلوماسية في تسوية النزاعات الإقليمية والدولية.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أصدرت كل من السعودية وإيران والصين
، بيانا مشتركا، أعلنت فيه الدول الثلاث قيام طهران والرياض بتوقيع اتفاقية لاستئناف العلاقات بين البلدين، برعاية من الرئيس الصيني شي جين بينغ.
قال البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".
وأضاف: "يتضمن (الاتفاق) تأكيدهما (البلدين) على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".
وقطعت السعودية وإيران علاقاتها في يناير/كانون الثاني 2016، بعد تعرض سفارة الرياض لدى طهران وكذلك قنصليتها في مدينة مشهد إلى اعتداءات احتجاجا على إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر
، لإدانته بتهم منها الإرهاب.