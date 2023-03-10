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https://sputnikarabic.ae/20230310/البحرين-تعلق-على-اتفاق-السعودية-وإيران-استئناف-العلاقات-الدبلوماسية-1074587251.html
البحرين تعلق على اتفاق السعودية وإيران استئناف العلاقات الدبلوماسية
البحرين تعلق على اتفاق السعودية وإيران استئناف العلاقات الدبلوماسية
أعلنت البحرين انها ترحب باتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران. 10.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-10T19:04+0000
2023-03-10T19:04+0000
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وقال بيان للخارجية البحرينية، اليوم الجمعة، إن الاتفاق الذي أعلن عنه اليوم بين السعودية وإيران وبرعاية الصين يكمل مباحثات سابقة قادها العراق وعمان، حسب وكالة الأنباء البحرينية.وعبرت الوزارة عن تقديرها لدور الصين في استكمال المباحثات بين البلدين واستضافتها بعد جهود دبلوماسية قادتها كل من العراق وسلطنة عمان.وقال بيان الخارجية إن البحرين تأمل في أن يكون هذا الاتفاق خطوة على طريق حل الخلافات وإنهاء النزاعات الإقليمية.وتابع البيان أن البحرين تأمل أيضا في "إقامة العلاقات الدولية على أسس من التفاهم والاحترام المتبادل وحسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى".وطالبت البحرين بضرورة الالتزام بميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والقوانين والأعراف الدولية.وأشاد البيان بدور السعودية في دعم الأمن والاستقرار وانتهاج الدبلوماسية في تسوية النزاعات الإقليمية والدولية.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أصدرت كل من السعودية وإيران والصين، بيانا مشتركا، أعلنت فيه الدول الثلاث قيام طهران والرياض بتوقيع اتفاقية لاستئناف العلاقات بين البلدين، برعاية من الرئيس الصيني شي جين بينغ.قال البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".وأضاف: "يتضمن (الاتفاق) تأكيدهما (البلدين) على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".وقطعت السعودية وإيران علاقاتها في يناير/كانون الثاني 2016، بعد تعرض سفارة الرياض لدى طهران وكذلك قنصليتها في مدينة مشهد إلى اعتداءات احتجاجا على إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر، لإدانته بتهم منها الإرهاب.
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الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن, السعودية, إيران, أخبار مصر الآن, مصر
الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن, السعودية, إيران, أخبار مصر الآن, مصر

البحرين تعلق على اتفاق السعودية وإيران استئناف العلاقات الدبلوماسية

19:04 GMT 10.03.2023
© AFP 2023 / MAZEN MAHDIوزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني
وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2023
© AFP 2023 / MAZEN MAHDI
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أعلنت البحرين انها ترحب باتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران.
وقال بيان للخارجية البحرينية، اليوم الجمعة، إن الاتفاق الذي أعلن عنه اليوم بين السعودية وإيران وبرعاية الصين يكمل مباحثات سابقة قادها العراق وعمان، حسب وكالة الأنباء البحرينية.
وعبرت الوزارة عن تقديرها لدور الصين في استكمال المباحثات بين البلدين واستضافتها بعد جهود دبلوماسية قادتها كل من العراق وسلطنة عمان.
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وقال بيان الخارجية إن البحرين تأمل في أن يكون هذا الاتفاق خطوة على طريق حل الخلافات وإنهاء النزاعات الإقليمية.
وتابع البيان أن البحرين تأمل أيضا في "إقامة العلاقات الدولية على أسس من التفاهم والاحترام المتبادل وحسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى".
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وطالبت البحرين بضرورة الالتزام بميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والقوانين والأعراف الدولية.
وأشاد البيان بدور السعودية في دعم الأمن والاستقرار وانتهاج الدبلوماسية في تسوية النزاعات الإقليمية والدولية.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أصدرت كل من السعودية وإيران والصين، بيانا مشتركا، أعلنت فيه الدول الثلاث قيام طهران والرياض بتوقيع اتفاقية لاستئناف العلاقات بين البلدين، برعاية من الرئيس الصيني شي جين بينغ.
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قال البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".
وأضاف: "يتضمن (الاتفاق) تأكيدهما (البلدين) على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".
وقطعت السعودية وإيران علاقاتها في يناير/كانون الثاني 2016، بعد تعرض سفارة الرياض لدى طهران وكذلك قنصليتها في مدينة مشهد إلى اعتداءات احتجاجا على إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر، لإدانته بتهم منها الإرهاب.
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