عربي
انتخاب شي جين بينغ رئيسا للصين لولاية ثالثة ورئيسا للجنة العسكرية المركزية
https://sputnikarabic.ae/20230310/البرلمان-الصيني-ينتخب-شي-جين-بينغ-رئيسا-للبلاد-ورئيسا-للجنة-العسكرية-المركزية-1074534061.html
انتخاب شي جين بينغ رئيسا للصين لولاية ثالثة ورئيسا للجنة العسكرية المركزية
انتخاب شي جين بينغ رئيسا للصين لولاية ثالثة ورئيسا للجنة العسكرية المركزية
أعاد نواب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، اليوم الجمعة، انتخاب شي جين بينغ، بمنصب رئيس جمهورية الصين الشعبية، لولاية ثالثة مدتها خمس سنوات، وفقا لنتائج... 10.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-10T03:02+0000
2023-03-10T03:22+0000
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/17/1069367094_0:177:3073:1905_1920x0_80_0_0_1625eb90ac346271777a124703d163ce.jpg
بكين - سبوتنيك. وجرى انتخاب رئيس الدولة صباح اليوم الجمعة في الجلسة الكاملة الثالثة للدورة الأولى للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني بالاقتراع السرى.كما أعاد نواب المجلس الوطني،انتخاب شي جين بينغ، بمنصب رئيس المجلس العسكري المركزي في البلاد، وفقا لنتائج التصويتوبذلك يصبح شي جين بينغ أول رئيس صيني ينتخب ثلاث ولايات متتالية.يشار إلى أن المجلس العسكري المركزي لجمهورية الصين الشعبية هو هيئة حكومية تمارس القيادة والقيادة الموحدة لجميع القوات المسلحة في البلاد، أي جيش التحرير الشعبي الصيني والشرطة المسلحة الشعبية، التي أسست في كانون الأول/ديسمبر 1982 وكان رئيسها الأول دنغ شياو بينغ
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/17/1069367094_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_4e168851635f5e21b344756320e14a35.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصين
الصين

انتخاب شي جين بينغ رئيسا للصين لولاية ثالثة ورئيسا للجنة العسكرية المركزية

03:02 GMT 10.03.2023 (تم التحديث: 03:22 GMT 10.03.2023)
© AP Photo / Andy Wongانتخاب الرئيس الصيني شي جين بينغ أمينا عاما للحزب الشيوعي الصيني لولاية ثالثة، الأحد، 23 أكتوبر 2022
انتخاب الرئيس الصيني شي جين بينغ أمينا عاما للحزب الشيوعي الصيني لولاية ثالثة، الأحد، 23 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2023
© AP Photo / Andy Wong
تابعنا عبرTelegram
أعاد نواب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، اليوم الجمعة، انتخاب شي جين بينغ، بمنصب رئيس جمهورية الصين الشعبية، لولاية ثالثة مدتها خمس سنوات، وفقا لنتائج التصويت.
بكين - سبوتنيك. وجرى انتخاب رئيس الدولة صباح اليوم الجمعة في الجلسة الكاملة الثالثة للدورة الأولى للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني بالاقتراع السرى.
كما أعاد نواب المجلس الوطني،انتخاب شي جين بينغ، بمنصب رئيس المجلس العسكري المركزي في البلاد، وفقا لنتائج التصويت
وبذلك يصبح شي جين بينغ أول رئيس صيني ينتخب ثلاث ولايات متتالية.
يشار إلى أن المجلس العسكري المركزي لجمهورية الصين الشعبية هو هيئة حكومية تمارس القيادة والقيادة الموحدة لجميع القوات المسلحة في البلاد، أي جيش التحرير الشعبي الصيني والشرطة المسلحة الشعبية، التي أسست في كانون الأول/ديسمبر 1982 وكان رئيسها الأول دنغ شياو بينغ
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 07:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала