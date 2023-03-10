https://sputnikarabic.ae/20230310/البرلمان-الصيني-ينتخب-شي-جين-بينغ-رئيسا-للبلاد-ورئيسا-للجنة-العسكرية-المركزية-1074534061.html
انتخاب شي جين بينغ رئيسا للصين لولاية ثالثة ورئيسا للجنة العسكرية المركزية
انتخاب شي جين بينغ رئيسا للصين لولاية ثالثة ورئيسا للجنة العسكرية المركزية
أعاد نواب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، اليوم الجمعة، انتخاب شي جين بينغ، بمنصب رئيس جمهورية الصين الشعبية، لولاية ثالثة مدتها خمس سنوات، وفقا لنتائج... 10.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-10T03:02+0000
2023-03-10T03:02+0000
2023-03-10T03:22+0000
الصين
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بكين - سبوتنيك. وجرى انتخاب رئيس الدولة صباح اليوم الجمعة في الجلسة الكاملة الثالثة للدورة الأولى للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني بالاقتراع السرى.كما أعاد نواب المجلس الوطني،انتخاب شي جين بينغ، بمنصب رئيس المجلس العسكري المركزي في البلاد، وفقا لنتائج التصويتوبذلك يصبح شي جين بينغ أول رئيس صيني ينتخب ثلاث ولايات متتالية.يشار إلى أن المجلس العسكري المركزي لجمهورية الصين الشعبية هو هيئة حكومية تمارس القيادة والقيادة الموحدة لجميع القوات المسلحة في البلاد، أي جيش التحرير الشعبي الصيني والشرطة المسلحة الشعبية، التي أسست في كانون الأول/ديسمبر 1982 وكان رئيسها الأول دنغ شياو بينغ
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصين
انتخاب شي جين بينغ رئيسا للصين لولاية ثالثة ورئيسا للجنة العسكرية المركزية
03:02 GMT 10.03.2023 (تم التحديث: 03:22 GMT 10.03.2023) تابعنا عبر
أعاد نواب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، اليوم الجمعة، انتخاب شي جين بينغ، بمنصب رئيس جمهورية الصين الشعبية، لولاية ثالثة مدتها خمس سنوات، وفقا لنتائج التصويت.
بكين - سبوتنيك
. وجرى انتخاب رئيس الدولة صباح اليوم الجمعة في الجلسة الكاملة الثالثة للدورة الأولى للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني بالاقتراع السرى.
كما أعاد نواب المجلس الوطني،انتخاب شي جين بينغ، بمنصب رئيس المجلس العسكري المركزي في البلاد، وفقا لنتائج التصويت
وبذلك يصبح شي جين بينغ أول رئيس صيني ينتخب ثلاث ولايات متتالية.
يشار إلى أن المجلس العسكري المركزي لجمهورية الصين
الشعبية هو هيئة حكومية تمارس القيادة والقيادة الموحدة لجميع القوات المسلحة في البلاد، أي جيش التحرير الشعبي الصيني والشرطة المسلحة الشعبية، التي أسست في كانون الأول/ديسمبر 1982 وكان رئيسها الأول دنغ شياو بينغ