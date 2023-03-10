https://sputnikarabic.ae/20230310/الحادث-الذي-تسبب-في-قطيعة-لأكثر-من-7-سنوات-بين-إيران-والسعودية-فيديو-1074571215.html
الحادث الذي تسبب في قطيعة لأكثر من 7 سنوات بين إيران والسعودية... فيديو
الحادث الذي تسبب في قطيعة لأكثر من 7 سنوات بين إيران والسعودية... فيديو
تداول ناشطون على نطاق واسع فيديو للحادث الذي تسبب في قطع العلاقات السعودية- الإيرانية، وذلك عام 2016. 10.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-10T16:46+0000
2023-03-10T16:46+0000
2023-03-10T16:46+0000
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إيران
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ويظهر الفيديو اقتحام متظاهرين للسفارة السعودية في إيران، بعد أن قامت الرياض بتنفيذ حكم الإعدام بحق رجل الدين الشيعي الشهير نمر النمر.واعتبر الهجوم وقتها اعتداء على البعثة الدبلوماسية السعودية في إيران، وقطعت العلاقات بين الدولتين منذ هذا الحادث وحتى الآن.وعلى مدار فترة طويلة، توسط العراق وأطراف أخرى بين الدولتين من أجل عودة العلاقات بينهما.واليوم 10 مارس/ آذار، تم الإعلان عن اتفاق سعودي- إيراني على عودة العلاقات الثنائية، وإعادة فتح السفارتين والبعثات الدبلوماسية، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام سعودية وإيرانية رسمية.
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2023
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103593/90/1035939053_226:0:3775:2662_1920x0_80_0_0_6a6c3c09573f29c9d10d468c3cf40d1d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, السعودية, أخبار إيران, إيران, الأخبار
نادي الفيديو, السعودية, أخبار إيران, إيران, الأخبار
الحادث الذي تسبب في قطيعة لأكثر من 7 سنوات بين إيران والسعودية... فيديو
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تداول ناشطون على نطاق واسع فيديو للحادث الذي تسبب في قطع العلاقات السعودية- الإيرانية، وذلك عام 2016.
ويظهر الفيديو اقتحام متظاهرين للسفارة السعودية
في إيران، بعد أن قامت الرياض بتنفيذ حكم الإعدام بحق رجل الدين الشيعي الشهير نمر النمر.
واعتبر الهجوم وقتها اعتداء على البعثة الدبلوماسية السعودية في إيران، وقطعت العلاقات بين الدولتين منذ هذا الحادث وحتى الآن.
وعلى مدار فترة طويلة، توسط العراق وأطراف أخرى بين الدولتين من أجل عودة العلاقات بينهما.
واليوم 10 مارس/ آذار، تم الإعلان عن اتفاق سعودي- إيراني
على عودة العلاقات الثنائية، وإعادة فتح السفارتين والبعثات الدبلوماسية، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام سعودية وإيرانية رسمية.