https://sputnikarabic.ae/20230310/الدفاع-الروسية-تنشر-أسماء-المشاركين-في-البرنامج-البيولوجي-الأمريكي--1074561507.html

الدفاع الروسية تنشر أسماء المشاركين في البرنامج البيولوجي الأمريكي

الدفاع الروسية تنشر أسماء المشاركين في البرنامج البيولوجي الأمريكي

كشف قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، اليوم الجمعة، أن ممثلين عن السلطات الأوكرانية وشركات... 10.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-10T14:39+0000

2023-03-10T14:39+0000

2023-03-10T15:16+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال كيريلوف: "وزارة الدفاع الروسية أوردت أسماء المشاركين في البرامج البيولوجية العسكرية الأمريكية، اليوم نكمل هذه القائمة بممثلي مؤسسات الدولة والشركات الخاصة في أوكرانيا المشاركة في تنفيذ البرامج البيولوجية العسكرية الأمريكية".وأوضح كيريلوف أن سيرغي مورغون، الذي يرأس الإدارة الصحية والوبائية للقوات المسلحة الأوكرانية، هو أحد منظمي تفاعل وزارة الدفاع الأوكرانية مع "ديترا". وكان واحدا من قادة المشروع "أوب-8"، وأشرف على الأبحاث حول فيروسات "هانتا".وبحسب كيريلوف، حل مورغون محل سيرغي ليتوفكا في منصبه، الذي أجرى اختبارات تهدد الحياة، وتهدد الصحة على أفراد الجيش الأوكراني كجزء من دراسة فيروس "حمى القرم-الكونغو النزفية" وفيروسات "هانتا".وبيّن كيريلوف أن القائمة الجديدة تشمل دينيس موزيكا، نائب مدير التعاون الدولي في المعهد الأوكراني للطب البيطري التجريبي والسريري، و لاريسا بيكارسكايا مديرة المالية والضرائب في "بلاك آند فيتش"، الذي تعاملت مع تمويل مشاريع "ديترا" في أوكرانيا.وأوضح كيريلوف أن وزارة الدفاع الروسية لديها بيانات عن أكثر من مائة مشارك في البرامج البيولوجية ذات الاستخدام المزدوج، والآن، تقوم لجنة التحقيق بالتحقق من تورط أكثر من عشرة مواطنين أمريكيين، بالإضافة إلى العديد من موظفي وزارة الدفاع الأوكرانية.وختم كيريلوف: "تحت ذريعة الحد من المخاطر، تواصل كييف التعاون مع البنتاغون بشأن مسببات الأمراض الخطيرة مثل مسببات الأمراض من الجمرة الخبيثة والجدري والطاعون والإيبولا".

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https://sputnikarabic.ae/20230310/الدفاع-الروسية-فايزر-الأمركية-تعترف-بإجراء-بحوث-في-مجال-التطور-الموجه-للفيروسات--1074565910.html

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