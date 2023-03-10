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السعودية تعلن وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز آل سعود
السعودية تعلن وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز آل سعود
أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء أمس الخميس، وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز آل سعود. 10.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-10T11:06+0000
2023-03-10T11:09+0000
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ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" بيانا صادرا عن الديوان الملكي السعودي جاء فيه: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها بعد صلاة الجمعة في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض".يشار إلى أن الأميرة الراحلة هي شقيقة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ووالدتها هي حصة بنت أحمد السديري، وهي أخت شقيقة للملك لمن يطلق عليهم لقب السديريون السبعة، بحسب موقع "التغيير برس".جدير بالذكر أن الأميرة الجوهرة توفيت بعد معاناة مع أمراض الشيخوخة وكانت وفاتها طبيعية، وقد كانت متزوجة من الأمير خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود، وتسمى بالجوهرة الثانية بعد وفاة أختها الأميرة الجوهرة الأولى التي توفيت صغيرة.وزوج الأميرة الجوهرة، الأمير خالد بن عبد الله آل سعود يعد من كبار الأثرياء وقد ولد في الطائف عام 1937. درس التاريخ في أمريكا والرياض، عمل فترة في وزارة الشؤون الخارجية، ومارس الأعمال التجارية، وهو رئيس شركة موارد القابضة ورئيس مجلس إدارتها. وهو مالك مجموعة شبكة "أوربت" الإعلامية قبل انضمامها إلى "شوتايم أرابيا" لتصبح شبكة "أوربت شوتايم".
https://sputnikarabic.ae/20230104/الديوان-الملكي-السعودي-يعلن-وفاة-الأمير-سلطان-بن-تركي-1071927373.html
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العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, الأخبار
العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, الأخبار

السعودية تعلن وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز آل سعود

11:06 GMT 10.03.2023 (تم التحديث: 11:09 GMT 10.03.2023)
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEعلم السعودية
علم السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
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أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء أمس الخميس، وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز آل سعود.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" بيانا صادرا عن الديوان الملكي السعودي جاء فيه: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها بعد صلاة الجمعة في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض".
يشار إلى أن الأميرة الراحلة هي شقيقة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ووالدتها هي حصة بنت أحمد السديري، وهي أخت شقيقة للملك لمن يطلق عليهم لقب السديريون السبعة، بحسب موقع "التغيير برس".
مدينة الرياض السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2023
الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير سلطان بن تركي
4 يناير, 15:11 GMT
جدير بالذكر أن الأميرة الجوهرة توفيت بعد معاناة مع أمراض الشيخوخة وكانت وفاتها طبيعية، وقد كانت متزوجة من الأمير خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود، وتسمى بالجوهرة الثانية بعد وفاة أختها الأميرة الجوهرة الأولى التي توفيت صغيرة.
وزوج الأميرة الجوهرة، الأمير خالد بن عبد الله آل سعود يعد من كبار الأثرياء وقد ولد في الطائف عام 1937. درس التاريخ في أمريكا والرياض، عمل فترة في وزارة الشؤون الخارجية، ومارس الأعمال التجارية، وهو رئيس شركة موارد القابضة ورئيس مجلس إدارتها. وهو مالك مجموعة شبكة "أوربت" الإعلامية قبل انضمامها إلى "شوتايم أرابيا" لتصبح شبكة "أوربت شوتايم".
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