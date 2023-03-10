https://sputnikarabic.ae/20230310/السفيرة-البريطانية-لدى-الكويت-تحدد-موعد-إصدار-تأشيرة-إلكترونية-للكويتيين-لزيارة-بلادها-1074535870.html
السفيرة البريطانية لدى الكويت تحدد موعد إصدار تأشيرة إلكترونية للكويتيين لزيارة بلادها
السفيرة البريطانية لدى الكويت تحدد موعد إصدار تأشيرة إلكترونية للكويتيين لزيارة بلادها
حددت السفيرة البريطانية لدى الكويت، بليندا لويس، موعد إصدار تصريح السفر الإلكتروني للكويتيين لزيارة بلادها. 10.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-10T06:25+0000
2023-03-10T06:25+0000
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ووفق تصريحات نقلتها جريدة "القبس" الكويتية، أكدت لويس أن هذا التصريح الإلكتروني سيبدأ العمل به في فبراير/ شباط من العام المقبل 2024.وقالت: "البرنامج سيتم البدء تطبيقه على مواطني الكويت في 1 فبراير 2024، على أن يتم استخدامه بشكل فعلي بعد تاريخ 22 فبراير من العام نفسه".وعن فوارق ما بين التصريح الإلكتروني والتأشيرة الحالية، قالت السفيرة البريطانية: "التصريح الالكتروني متعدد السفرات لمدة مفتوحة لا تقل عن سنتين، وينطبق على الزيارات القصيرة السياحية والعلاجية والتجارية والدراسية لأقل من 6 أشهر".يشار إلى أن الحكومة البريطانية كانت قد أعلنت عن تيسيرات في السفر إليها تشمل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، عن طريق إصدار تأشيرة الكترونية مرة واحدة، وفِي حال الرغبة للسفر مرة آخرى يتعين على المسافر التقديم على تأشيرة جديدة برسوم 30 جنيه استرليني.طالع أيضا: الكويت تحظر استيراد الأبقار من بريطانيا
https://sputnikarabic.ae/20220627/بريطانيا-تستبدل-تأشيرة-دخول-الخليجيين-إليها-بتصريح-إلكتروني-يصدر-خلال-دقائق--1064305697.html
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أخبار الكويت اليوم, بريطانيا, الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار الكويت اليوم, بريطانيا, الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن
السفيرة البريطانية لدى الكويت تحدد موعد إصدار تأشيرة إلكترونية للكويتيين لزيارة بلادها
06:25 GMT 10.03.2023 (تم التحديث: 06:28 GMT 10.03.2023) تابعنا عبر
حددت السفيرة البريطانية لدى الكويت، بليندا لويس، موعد إصدار تصريح السفر الإلكتروني للكويتيين لزيارة بلادها.
ووفق تصريحات نقلتها
جريدة "القبس" الكويتية، أكدت لويس أن هذا التصريح الإلكتروني سيبدأ العمل به في فبراير/ شباط من العام المقبل 2024.
وقالت: "البرنامج سيتم البدء تطبيقه على مواطني الكويت
في 1 فبراير 2024، على أن يتم استخدامه بشكل فعلي بعد تاريخ 22 فبراير من العام نفسه".
وعن فوارق ما بين التصريح الإلكتروني والتأشيرة الحالية، قالت السفيرة البريطانية: "التصريح الالكتروني متعدد السفرات لمدة مفتوحة لا تقل عن سنتين، وينطبق على الزيارات القصيرة السياحية والعلاجية والتجارية والدراسية لأقل من 6 أشهر".
وأشارت لويس إلى أن بلادها "ستبدأ المرحلة الأولى في الاختبار التجريبي الخاص لبرنامج الإعفاء الإلكتروني للتأشيرات على مواطني قطر فقط في البداية وذلك لقلة عدد مواطنيها، ولتفادي المشاكل التقنية عندما يتاح التصريح الالكتروني للسفر لكافة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى الأردن".
يشار إلى أن الحكومة البريطانية كانت قد أعلنت عن تيسيرات في السفر إليها تشمل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، عن طريق إصدار تأشيرة الكترونية مرة واحدة، وفِي حال الرغبة للسفر مرة آخرى يتعين على المسافر التقديم على تأشيرة جديدة برسوم 30 جنيه استرليني.