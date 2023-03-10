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"المالية" السعودية تعلن تحقيق فائض 103.8 مليار ريال في 2022
"المالية" السعودية تعلن تحقيق فائض 103.8 مليار ريال في 2022
كشفت وزارة المالية السعودية عن تحقيق ميزانية المملكة فائضا وصل إلى 103.85 مليار ريال سعودي، خلال العام الماضي 2022، وهو ما يساوي قرابة 27,5 مليار دولار. 10.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-10T12:01+0000
2023-03-10T12:07+0000
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ووفق بيان نشرته جريدة "عكاظ"، أعلنت وزارة المالية السعودية، أن الإيرادات بلغت 1.268 تريليون ريال، فيما تجاوزت المصروفات 1.164 تريليون ريال.وذكر البيان: "أداء الميزانية حتى الربع الرابع من عام 2022 سجلت إيرادات بلغت 1.268 تريليون ريال، ومصروفات تجاوزت 1.164 تريليون ريال، والفائض 103.85 مليار ريال".وأضافت أن "إيرادات الربع الرابع من عام 2022 بلغت 317.97 مليار ريال، والمصروفات 363.65 مليار ريال، والعجز 45.68 مليار ريال".وبالنسبة للإيرادات غير النفطية أشار التقرير إلى أنها زادت بنسبة "2%، لتبلغ 410.9 مليار ريال مقابل 403.3 مليار ريال في 2021".كما أوضح التقرير أن المصروفات زادت خلال 2022 بنسبة 12%، حيث كانت 1.039 تريليون ريال في عام 2021".
https://sputnikarabic.ae/20220930/هل-عزز-فائض-الميزانية-مساعي-السعودية-للاكتفاء-الذاتي-للصناعات-العسكرية-1068449283.html
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أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن
أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن

"المالية" السعودية تعلن تحقيق فائض 103.8 مليار ريال في 2022

12:01 GMT 10.03.2023 (تم التحديث: 12:07 GMT 10.03.2023)
CC0 / GDJ / pixabayعلم السعودية
علم السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2023
CC0 / GDJ / pixabay
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كشفت وزارة المالية السعودية عن تحقيق ميزانية المملكة فائضا وصل إلى 103.85 مليار ريال سعودي، خلال العام الماضي 2022، وهو ما يساوي قرابة 27,5 مليار دولار.
ووفق بيان نشرته جريدة "عكاظ"، أعلنت وزارة المالية السعودية، أن الإيرادات بلغت 1.268 تريليون ريال، فيما تجاوزت المصروفات 1.164 تريليون ريال.
ولي العهد السعوي الأمير محمد بن سلمان خلال قمة جدة في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت 16 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2022
هل عزز "فائض الميزانية" مساعي السعودية للاكتفاء الذاتي للصناعات العسكرية
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وذكر البيان: "أداء الميزانية حتى الربع الرابع من عام 2022 سجلت إيرادات بلغت 1.268 تريليون ريال، ومصروفات تجاوزت 1.164 تريليون ريال، والفائض 103.85 مليار ريال".
وأضافت أن "إيرادات الربع الرابع من عام 2022 بلغت 317.97 مليار ريال، والمصروفات 363.65 مليار ريال، والعجز 45.68 مليار ريال".

ولفت البيان إلى أن الإيرادات قد ارتفعت خلال 2022 "بنسبة 31%، حيث كانت 965.5 مليار ريال في 2021" فيما زادت "الإيرادات النفطية بنسبة 52%، لتبلغ 857.3 مليار ريال، مقابل 562.2 مليار ريال في 2021،".

وبالنسبة للإيرادات غير النفطية أشار التقرير إلى أنها زادت بنسبة "2%، لتبلغ 410.9 مليار ريال مقابل 403.3 مليار ريال في 2021".
كما أوضح التقرير أن المصروفات زادت خلال 2022 بنسبة 12%، حيث كانت 1.039 تريليون ريال في عام 2021".
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