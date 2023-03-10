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المكسيك... اعتقال 5 أشخاص اختطفوا 4 مواطنين أمريكيين وقتلوا اثنين منهم
المكسيك... اعتقال 5 أشخاص اختطفوا 4 مواطنين أمريكيين وقتلوا اثنين منهم
أعلنت السلطات المكسيكية، اليوم الجمعة، اعتقال خمسة أشخاص يشتبه في تورطهم في اختطاف 4 أمريكيين وقتل اثنين منهم. 10.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-10T21:16+0000
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وقال المدعي العام في تاماوليباس، إيرفينغ باريوس موخيكا، على حسابه بموقع "تويتر"، إن صدرت مذكرة توقيف بحق خمسة أشخاص يشتبه في صلتهم باختطاف مواطنين أمريكيين وقتل اثنين منهم بمجرد دخولهم، يوم 3 مارس/آذار الجاري، في بلدة ماتاموروس".ويواجه المعتقلون تهما تتعلق بجرائم الاختطاف والقتل العمد وتهديد الأمن العام.وتمت عملية الاعتقال في حي موديلو ببلدية ماتاموروس، داخل شاحنة تحتوي على أسلحة ورسالة مزعومة من أحد تجار المخدرات الذين ينشطون في المنطقة.وأثار الحادث جدلا حول تدابير المكسيك لمكافحة عنف العصابات الإجرامية في المناطق الحدودية مع الولايات المتحدة الأمريكية.ودفع الحادث مشرعين أمريكيين إلى اقتراح إرسال قوة عسكرية أمريكية إلى المكسيك، وهو ما رفضته الحكومة المكسيكية، واعتبرته تدخلا في شؤونها الداخلية.وتعاني ماتاموروس الواقعة على امتداد الحدود الأمريكية من أعمال عنف مرتبطة بتهريب المخدرات والجرائم المنظمة الأخرى.
https://sputnikarabic.ae/20230307/البيت-الأبيض-يندد-بمقتل-أمريكيين-في-المكسيك-ويتعهد-بتحقيق-العدالة-1074455388.html
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المكسيك... اعتقال 5 أشخاص اختطفوا 4 مواطنين أمريكيين وقتلوا اثنين منهم

21:16 GMT 10.03.2023 (تم التحديث: 21:17 GMT 10.03.2023)
© AP Photo / Armando Solisصخرة ضخمة على الطريق، بعد يوم من وقوع زلزال بالقرب من تشينيكويلا، ولاية ميتشواكان، المكسيك 20 سبتمبر 2022.
صخرة ضخمة على الطريق، بعد يوم من وقوع زلزال بالقرب من تشينيكويلا، ولاية ميتشواكان، المكسيك 20 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2023
© AP Photo / Armando Solis
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أعلنت السلطات المكسيكية، اليوم الجمعة، اعتقال خمسة أشخاص يشتبه في تورطهم في اختطاف 4 أمريكيين وقتل اثنين منهم.
وقال المدعي العام في تاماوليباس، إيرفينغ باريوس موخيكا، على حسابه بموقع "تويتر"، إن صدرت مذكرة توقيف بحق خمسة أشخاص يشتبه في صلتهم باختطاف مواطنين أمريكيين وقتل اثنين منهم بمجرد دخولهم، يوم 3 مارس/آذار الجاري، في بلدة ماتاموروس".
ويواجه المعتقلون تهما تتعلق بجرائم الاختطاف والقتل العمد وتهديد الأمن العام.
جون كيربي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2023
البيت الأبيض يندد بمقتل أمريكيين في المكسيك ويتعهد بتحقيق العدالة
7 مارس, 18:58 GMT
وتمت عملية الاعتقال في حي موديلو ببلدية ماتاموروس، داخل شاحنة تحتوي على أسلحة ورسالة مزعومة من أحد تجار المخدرات الذين ينشطون في المنطقة.
وأثار الحادث جدلا حول تدابير المكسيك لمكافحة عنف العصابات الإجرامية في المناطق الحدودية مع الولايات المتحدة الأمريكية.
ودفع الحادث مشرعين أمريكيين إلى اقتراح إرسال قوة عسكرية أمريكية إلى المكسيك، وهو ما رفضته الحكومة المكسيكية، واعتبرته تدخلا في شؤونها الداخلية.
وتعاني ماتاموروس الواقعة على امتداد الحدود الأمريكية من أعمال عنف مرتبطة بتهريب المخدرات والجرائم المنظمة الأخرى.
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