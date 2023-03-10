https://sputnikarabic.ae/20230310/الهلال-الأحمر-الإماراتي-يدعم-مرضى-السرطان-في-سوريا-1074549544.html
الهلال الأحمر الإماراتي يدعم مرضى السرطان في سوريا
الهلال الأحمر الإماراتي يدعم مرضى السرطان في سوريا
يستمر الهلال الأحمر الإماراتي بتقديم مساعدات إنسانية للشعب السوري، حيث يوجد طاقم منه في محافظة اللاذقية التي تضررت من الزلزال الذي أصابها، الشهر الماضي. 10.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-10T11:32+0000
2023-03-10T11:32+0000
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وعن هذه المساعدات، تحدث لـ"سبوتنيك" الإعلامي المرافق لوفد الهلال الأحمر الإماراتي، ماروت صوفي، قائلا: "نحن نتواجد هنا في اللاذقية مع وفد الهلال الأحمر الإماراتي منذ الأيام الأولى لكارثة الزلزال، إما عن طريق إرسال المساعدات العينية، أو من خلال تواجد فريق كامل ضمن المدينة رافق السوريين بشكل دائم لتلبية النداء، وتوفير جميع الخدمات لهم، كالمساعدات الإغاثية التي تصل إلى جميع المحافظات السورية بمعدل 8 طائرات يوميا موزعة على المطارات السورية، إذ وصل العدد الإجمالي حتى اللحظة 160 طائرة".وأكد صوفي أن عملية التوزيع تتم بإشراف مباشر وتام من قبل البعثة الإماراتية، حيث تم تشكيل فريق تطوعي من السوريين لرصد الحالات المرضية، خاصة تلك التي تحتاج للتدخل السريع كمرضى السرطان، والحوامل ممن يحتجن إلى عمليات قيصرية مستعجلة، وأيضا تأمين الجرعات أو العمليات الجراحية ضمن الاستجابة السريعة، حيث تفاجأ المرضى بدفع تكلفة العلاج بالكامل، كما تم نقل الحالات المستعصية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بمبادرة من أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك الكتبي، كحالات الهرس وغيرها وإرسالها بطائرات خاصة للعلاج".ونوه صوفي إلى أن سفينة إماراتية محملة بعشرات الأطنان ستصل إلى سوريا عبر مصر، يوم الأحد المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20230308/الإمارات-تدين-الاقتحامات-المستمرة-لمخيم-جنين-وتدعو-إسرائيل-لوقف-التصعيد-1074475878.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم
الهلال الأحمر الإماراتي يدعم مرضى السرطان في سوريا
11:32 GMT 10.03.2023 (تم التحديث: 12:22 GMT 10.03.2023) تابعنا عبر
حصري
يستمر الهلال الأحمر الإماراتي بتقديم مساعدات إنسانية للشعب السوري، حيث يوجد طاقم منه في محافظة اللاذقية التي تضررت من الزلزال الذي أصابها، الشهر الماضي.
وعن هذه المساعدات، تحدث لـ"سبوتنيك" الإعلامي المرافق لوفد الهلال الأحمر الإماراتي، ماروت صوفي، قائلا: "نحن نتواجد هنا في اللاذقية مع وفد الهلال الأحمر الإماراتي منذ الأيام الأولى لكارثة الزلزال، إما عن طريق إرسال المساعدات العينية، أو من خلال تواجد فريق كامل ضمن المدينة رافق السوريين بشكل دائم لتلبية النداء، وتوفير جميع الخدمات لهم، كالمساعدات الإغاثية التي تصل إلى جميع المحافظات السورية بمعدل 8 طائرات يوميا موزعة على المطارات السورية، إذ وصل العدد الإجمالي حتى اللحظة 160 طائرة".
وحول نوعية هذه المساعدات، أضاف صوفي: "عبارة عن مواد غذائية تقدم لكل عائلة، إضافة إلى الملابس والأغطية الدافئة لكل الأعمار، فضلا عن مساعدات طبية قدمت لمديرية الصحة في المحافظة، وكذلك 11 سيارة إسعاف مجهزة بالكامل، وأيضا تجهيزات للمشافي مثل أجهزة التصوير الشعاعي، والإيكو، وأجهزة الضغط والتشخيص، وأدوية نوعية غير متوفرة في سوريا بسبب الحصار وقلة الإنتاج الدوائي، كما تعهد رئيس بعثة الهلال الأحمر الإماراتي، محمد الكعبي ألا تنقص الأدوية في مستودعات مديرية الصحة وأن تبقى ممتلئة بكل ما تحتاجه".
وأكد صوفي أن عملية التوزيع تتم بإشراف مباشر وتام من قبل البعثة الإماراتية، حيث تم تشكيل فريق تطوعي من السوريين لرصد الحالات المرضية، خاصة تلك التي تحتاج للتدخل السريع كمرضى السرطان، والحوامل ممن يحتجن إلى عمليات قيصرية مستعجلة، وأيضا تأمين الجرعات أو العمليات الجراحية ضمن الاستجابة السريعة، حيث تفاجأ المرضى بدفع تكلفة العلاج بالكامل، كما تم نقل الحالات المستعصية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بمبادرة من أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك الكتبي، كحالات الهرس وغيرها وإرسالها بطائرات خاصة للعلاج".
ونوه صوفي إلى أن سفينة إماراتية محملة بعشرات الأطنان ستصل إلى سوريا عبر مصر، يوم الأحد المقبل.