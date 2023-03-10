https://sputnikarabic.ae/20230310/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تصادق-على-تعيين-غروسي-مديرا-عاما-للولاية-الثانية-1074552185.html

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصادق على تعيين غروسي مديرا عاما لولاية ثانية

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصادق على تعيين غروسي مديرا عاما لولاية ثانية

صادقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تعيين رافائيل غروسي مديرًا عامًا للوكالة لولاية ثانية. 10.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-10T12:34+0000

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ووفق ما أعلنه الممثل الدائم لروسيا في المنظمات الدولية، ميخائيل أوليانوف، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد عيّن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي مديرا عاما للوكالة لفترة ثانية حتى 2 ديسمبر/كانون الأول 2027.وكتب أوليانوف: "عيّن مجلس محافظي الـ "آي إيه إي إيه" السيد رافائيل ماريانو غروسي مديرًا عامًا للوكالة للفترة الثانية التي تنتهي في 2 ديسمبر 2027".وقال أيضا إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد وسعت بشكل كبير دعمها لمبادرة غروسي بشأن إنشاء منطقة آمنة حول محطة الطاقة النووية زابوروجيه.وكان غروسي قد دعا، الخميس الماضي، جميع الأطراف المسؤولة عن انقطاع التيار الكهربائي في زابوروجيه، إلى الالتزام بضمان سلامة وأمن المنشأة بعد أن قطعت أوكرانيا آخر خط لنقل الطاقة التي تدعم محطة الطاقة النووية.وخضعت لسيطرة القوات الروسية في أوائل مارس/ آذار 2022، وتعرضت منذ ذلك الحين لقصف متكرر من قبل القوات الأوكرانية، مما أثار مخاوف دولية من وقوع حادث نووي محتمل.طالع أيضا: مسيرات أوكرانية تقصف جسر إنرغودار في زابوروجيه بذخيرة حارقة

https://sputnikarabic.ae/20230310/روس-إنيرغو-آتوم-كييف-قد-تعرقل-تغيير-المتخصصين-في-محطة-زابوروجيه-1074541820.html

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