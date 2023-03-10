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https://sputnikarabic.ae/20230310/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تصادق-على-تعيين-غروسي-مديرا-عاما-للولاية-الثانية-1074552185.html
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصادق على تعيين غروسي مديرا عاما لولاية ثانية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصادق على تعيين غروسي مديرا عاما لولاية ثانية
صادقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تعيين رافائيل غروسي مديرًا عامًا للوكالة لولاية ثانية. 10.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-10T12:34+0000
2023-03-10T12:34+0000
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ووفق ما أعلنه الممثل الدائم لروسيا في المنظمات الدولية، ميخائيل أوليانوف، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد عيّن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي مديرا عاما للوكالة لفترة ثانية حتى 2 ديسمبر/كانون الأول 2027.وكتب أوليانوف: "عيّن مجلس محافظي الـ "آي إيه إي إيه" السيد رافائيل ماريانو غروسي مديرًا عامًا للوكالة للفترة الثانية التي تنتهي في 2 ديسمبر 2027".وقال أيضا إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد وسعت بشكل كبير دعمها لمبادرة غروسي بشأن إنشاء منطقة آمنة حول محطة الطاقة النووية زابوروجيه.وكان غروسي قد دعا، الخميس الماضي، جميع الأطراف المسؤولة عن انقطاع التيار الكهربائي في زابوروجيه، إلى الالتزام بضمان سلامة وأمن المنشأة بعد أن قطعت أوكرانيا آخر خط لنقل الطاقة التي تدعم محطة الطاقة النووية.وخضعت لسيطرة القوات الروسية في أوائل مارس/ آذار 2022، وتعرضت منذ ذلك الحين لقصف متكرر من قبل القوات الأوكرانية، مما أثار مخاوف دولية من وقوع حادث نووي محتمل.طالع أيضا: مسيرات أوكرانية تقصف جسر إنرغودار في زابوروجيه بذخيرة حارقة
https://sputnikarabic.ae/20230310/روس-إنيرغو-آتوم-كييف-قد-تعرقل-تغيير-المتخصصين-في-محطة-زابوروجيه-1074541820.html
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أخبار العالم الآن, العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, الأخبار

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصادق على تعيين غروسي مديرا عاما لولاية ثانية

12:34 GMT 10.03.2023
© AFP 2023 / ATTA KENAREالمدير العام لوكالة الطاقة الذرية الدولية رافائيل غروسي، في العاصمة الإيرانية طهران، السبت 4 مارس/ آذار 2023.
المدير العام لوكالة الطاقة الذرية الدولية رافائيل غروسي، في العاصمة الإيرانية طهران، السبت 4 مارس/ آذار 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2023
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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صادقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تعيين رافائيل غروسي مديرًا عامًا للوكالة لولاية ثانية.
ووفق ما أعلنه الممثل الدائم لروسيا في المنظمات الدولية، ميخائيل أوليانوف، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد عيّن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي مديرا عاما للوكالة لفترة ثانية حتى 2 ديسمبر/كانون الأول 2027.
وكتب أوليانوف: "عيّن مجلس محافظي الـ "آي إيه إي إيه" السيد رافائيل ماريانو غروسي مديرًا عامًا للوكالة للفترة الثانية التي تنتهي في 2 ديسمبر 2027".
وقال أيضا إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد وسعت بشكل كبير دعمها لمبادرة غروسي بشأن إنشاء منطقة آمنة حول محطة الطاقة النووية زابوروجيه.
زيارة صحفيين من من إيطاليا وألمانيا وأمريكا اللاتينية وروس إلى منطقة محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار، 6 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2023
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وكان غروسي قد دعا، الخميس الماضي، جميع الأطراف المسؤولة عن انقطاع التيار الكهربائي في زابوروجيه، إلى الالتزام بضمان سلامة وأمن المنشأة بعد أن قطعت أوكرانيا آخر خط لنقل الطاقة التي تدعم محطة الطاقة النووية.

وتقع محطة زابوروجيه على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والإنتاج.

وخضعت لسيطرة القوات الروسية في أوائل مارس/ آذار 2022، وتعرضت منذ ذلك الحين لقصف متكرر من قبل القوات الأوكرانية، مما أثار مخاوف دولية من وقوع حادث نووي محتمل.
طالع أيضا: مسيرات أوكرانية تقصف جسر إنرغودار في زابوروجيه بذخيرة حارقة
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