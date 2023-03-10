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Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230310/بأربع-قذائف-القوات-الأوكرانية-تقصف-منطقة-بتروفسكي-في-دونيتسك-1074591862.html
بأربع قذائف.. القوات الأوكرانية تقصف منطقة بتروفسكي في دونيتسك
بأربع قذائف.. القوات الأوكرانية تقصف منطقة بتروفسكي في دونيتسك
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك بالمركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، أن القوات الأوكرانية أطلقت مساء الجمعة، 4 قذائف... 10.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-10T23:28+0000
2023-03-10T23:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الذي نشره، عبر" تيليغرام": "تم تسجيل قصف من التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الساعة 22.00 [بتوقيت موسكو] باتجاه محور التجمع السكني "إليينكا" بمنطقة بتروفسكي في دونيتسك، تم إطلاق أربع قذائف عيار 155 ملم يستخدمها حلف "الناتو".جدير بالذكر أن منطقة بتروفسكي تقع في مدينة دونيتسك على المشارف الغربية لعاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية، وهي أبعد جزء من المدينة بالنسبة للمركز.ومنذ أن أعلنت الجمهورية استقلالها عن كييف عام 2014، ما زالت تتعرض هذه المنطقة، بدءا من خط التماس خارج مدينة مارينكا، للقصف المنتظم من قبل القوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230310/صفارات-الإنذار-تدوي-في-الأجزاء-التي-تسيطر-عليها-أوكرانيا-من-زابوروجيه-ودونيتسك-1074591705.html
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القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

بأربع قذائف.. القوات الأوكرانية تقصف منطقة بتروفسكي في دونيتسك

23:28 GMT 10.03.2023 (تم التحديث: 23:47 GMT 10.03.2023)
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورنتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك
نتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك بالمركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، أن القوات الأوكرانية أطلقت مساء الجمعة، 4 قذائف من عيار 155 ملم يستخدمها حلف "الناتو"على منطقة بتروفسكي بالجمهورية.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الذي نشره، عبر" تيليغرام": "تم تسجيل قصف من التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الساعة 22.00 [بتوقيت موسكو] باتجاه محور التجمع السكني "إليينكا" بمنطقة بتروفسكي في دونيتسك، تم إطلاق أربع قذائف عيار 155 ملم يستخدمها حلف "الناتو".
جدير بالذكر أن منطقة بتروفسكي تقع في مدينة دونيتسك على المشارف الغربية لعاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية، وهي أبعد جزء من المدينة بالنسبة للمركز.
نتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صفارات الإنذار تدوي في الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من زابوروجيه ودونيتسك
22:38 GMT
ومنذ أن أعلنت الجمهورية استقلالها عن كييف عام 2014، ما زالت تتعرض هذه المنطقة، بدءا من خط التماس خارج مدينة مارينكا، للقصف المنتظم من قبل القوات الأوكرانية.
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