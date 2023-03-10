https://sputnikarabic.ae/20230310/بريطانيا-وفرنسا-تتفقان-على-التعاون-في-تطوير-أسلحة-بعيدة-المدى--1074584839.html
بريطانيا وفرنسا تتفقان على التعاون في تطوير أسلحة بعيدة المدى
بريطانيا وفرنسا تتفقان على التعاون في تطوير أسلحة بعيدة المدى
أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الجمعة، أن بريطانيا وفرنسا اتفقتا على التعاون في تطوير أنظمة الدفاع الجوي والأسلحة الجوية والأسلحة بعيدة المدى. 10.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-10T17:46+0000
2023-03-10T17:46+0000
2023-03-10T17:46+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال سوناك في مؤتمر صحفي عقب القمة الفرنسية البريطانية بثته قناة "سكاي نيوز": "سوف نبحث بشكل مشترك تطوير أسلحة معقدة، مثل أنظمة الدفاع الجوي والأسلحة الجوية والأسلحة بعيدة المدى".وأضاف سوناك أن بريطانيا وفرنسا أبرمتا صفقة جديدة في مجال الطاقة النووية السلمية.وقال سوناك : "اليوم نتقدم إلى الأمام في شراكتنا الجديدة الطموحة في مجال الطاقة. لقد وقعنا اتفاقية جديدة للتعاون في مجال الطاقة النووية السلمية. واتفقنا على أن فرنسا ستدرس إمكانية إنشاء موصلات جديدة للطاقة، والتزمنا بالعمل معاً في تطوير طاقة منخفضة الكربون".ولأول مرة منذ عام 2018، عقدت، اليوم الجمعة 10 مارس/آذار، قمة فرنسية بريطانية في باريس، تناولت بشكل رئيسي، الوضع في أوكرانيا وقضايا الدفاع والتعاون الاقتصادي والهجرة.
https://sputnikarabic.ae/20230310/سوناك-وماكرون-يناقشان-تطوير-أسلحة-بعيدة-المدى-يحتاجها-الناتو-لمواجهة-روسيا-1074545349.html
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روسيا, العالم, أخبار فرنسا , بريطانيا
روسيا, العالم, أخبار فرنسا , بريطانيا
بريطانيا وفرنسا تتفقان على التعاون في تطوير أسلحة بعيدة المدى
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أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الجمعة، أن بريطانيا وفرنسا اتفقتا على التعاون في تطوير أنظمة الدفاع الجوي والأسلحة الجوية والأسلحة بعيدة المدى.
موسكو - سبوتنيك. وقال سوناك في مؤتمر صحفي عقب القمة الفرنسية البريطانية بثته قناة "سكاي نيوز": "سوف نبحث بشكل مشترك تطوير أسلحة معقدة، مثل أنظمة الدفاع الجوي والأسلحة الجوية والأسلحة بعيدة المدى".
وأشار إلى أن بريطانيا وفرنسا ظلتا على مدى عقود من بين أكبر قوات الدفاع في العالم.
وأضاف سوناك أن بريطانيا وفرنسا أبرمتا صفقة جديدة في مجال الطاقة النووية السلمية.
وقال سوناك : "اليوم نتقدم إلى الأمام في شراكتنا الجديدة الطموحة في مجال الطاقة. لقد وقعنا اتفاقية جديدة للتعاون في مجال الطاقة النووية السلمية. واتفقنا على أن فرنسا ستدرس إمكانية إنشاء موصلات جديدة للطاقة، والتزمنا بالعمل معاً في تطوير طاقة منخفضة الكربون".
ولأول مرة منذ عام 2018، عقدت، اليوم الجمعة 10 مارس/آذار، قمة فرنسية بريطانية في باريس، تناولت بشكل رئيسي، الوضع في أوكرانيا وقضايا الدفاع والتعاون الاقتصادي والهجرة.