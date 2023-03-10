https://sputnikarabic.ae/20230310/بكين-استئناف-العلاقات-الدبلوماسية-بين-الرياض-وطهران-خبر-إيجابي-للعالم-أجمع-1074569985.html
بكين: استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران خبر إيجابي للعالم أجمع
بكين: استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران خبر إيجابي للعالم أجمع
أعلن رئيس مكتب اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني للشؤون الخارجية وانغ يي، اليوم الجمعة، أن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران في بكين هي أخبار... 10.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-10T15:51+0000
2023-03-10T15:51+0000
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وقال وانغ يي: "لقد حققت المحادثات بين المملكة العربية السعودية وإيران في بكين نتائج مهمة، وأعلن الطرفان استئناف العلاقات الدبلوماسية، هذا انتصار للحوار، انتصار للسلام، هذه أخبار إيجابية وإشارة واضحة للعالم المضطرب الحالي".وأشار الدبلوماسي أيضا إلى أن الحوار الحالي تم على أساس توافق الآراء الذي توصل إليه قادة الصين والمملكة العربية السعودية وإيران.وفي وقت سابق من اليوم، وقعت إيران والمملكة العربية السعودية، برعاية الصين، اتفاقا بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية، ومن المقرر افتتاح السفارات في غضون شهرين.وتجدر الإشارة إلى أن وزيري خارجية الدولتين يعتزمان الاجتماع لمناقشة تنفيذ الاتفاق.وكانت قد توقفت العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض في عام 2016 بعد هجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران من قبل المتظاهرين ضد إعدام المملكة للعالم الشيعي الشهير نمر النمر، ولكن في الأشهر الأخيرة أعرب الجانبان عن رغبتهما في حل الخلافات.
https://sputnikarabic.ae/20230310/إيران-عودة-العلاقات-الطبيعية-مع-السعودية-توفر-إمكانات-كبيرة-للبلدين-والمنطقة-والعالم-الإسلامي-1074562357.html
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العالم, العالم العربي, السعودية, إيران, الصين
العالم, العالم العربي, السعودية, إيران, الصين
بكين: استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران خبر إيجابي للعالم أجمع
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أعلن رئيس مكتب اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني للشؤون الخارجية وانغ يي، اليوم الجمعة، أن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران في بكين هي أخبار إيجابية للعالم المضطرب الحالي، وستواصل الصين لعب دور بناء في حل القضايا الدولية الحادة.
وقال وانغ يي: "لقد حققت المحادثات بين المملكة العربية السعودية وإيران في بكين نتائج مهمة، وأعلن الطرفان استئناف العلاقات الدبلوماسية، هذا انتصار للحوار، انتصار للسلام، هذه أخبار إيجابية وإشارة واضحة للعالم المضطرب الحالي".
وأشار الدبلوماسي أيضا إلى أن الحوار الحالي تم على أساس توافق الآراء الذي توصل إليه قادة الصين والمملكة العربية السعودية وإيران.
وشدد وانغ يي على أن الصين ستواصل لعب دور بناء في حل القضايا الدولية الحادة.
وفي وقت سابق من اليوم، وقعت إيران والمملكة العربية السعودية، برعاية الصين، اتفاقا بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية، ومن المقرر افتتاح السفارات في غضون شهرين.
وتم التوقيع على البيان المشترك بعد عدة أيام من المحادثات بين رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ونظيره السعودي في بكين.
وتجدر الإشارة إلى أن وزيري خارجية الدولتين يعتزمان الاجتماع لمناقشة تنفيذ الاتفاق.
وكانت قد توقفت العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض في عام 2016 بعد هجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران من قبل المتظاهرين ضد إعدام المملكة للعالم الشيعي الشهير نمر النمر، ولكن في الأشهر الأخيرة أعرب الجانبان عن رغبتهما في حل الخلافات.