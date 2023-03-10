https://sputnikarabic.ae/20230310/بوتين-يهنئ-شي-جين-بينغ-على-إعادة-انتخابه-رئيسا-للصين-1074539784.html

بوتين يهنئ شي جين بينغ على إعادة انتخابه رئيسا للصين

بوتين يهنئ شي جين بينغ على إعادة انتخابه رئيسا للصين

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، الزعيم شي جين بينغ على إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية الصين الشعبية، مشيرا إلى أن روسيا الاتحادية تثمن بشكل كبير... 10.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-10T07:11+0000

2023-03-10T07:11+0000

2023-03-10T07:38+0000

روسيا

العالم

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وعبر بوتين بحسب البيان الصادر عن الكرملين، عن ثقته بالشراكة الروسية الصينية، والعمل على بناء تعاون مثمر في مختلف المجالات بين البلدين.كما أشار بوتين إلى أن قرار المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني هو دليل على الاعتراف بمزايا رئيس الصين والدعم الهائل لمسار التنمية الاجتماعية والاقتصادية الذي اختاره للبلاد، وكذلك حماية المصالح الوطنية.وتمنى بوتين للزعيم الصيني نجاحا جديدا في أنشطته المهنية لما فيه خير الشعب الصيني وصحة الجيدة والازدهار.أعاد نواب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، اليوم الجمعة، انتخاب شي جين بينغ، لمنصب رئيس جمهورية الصين الشعبية، لولاية ثالثة مدتها خمس سنوات، وفقا لنتائج التصويت.وجرى انتخاب رئيس الدولة صباح اليوم الجمعة في الجلسة الكاملة الثالثة للدورة الأولى للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني بالاقتراع السرى.كما أعاد نواب المجلس الوطني، انتخاب شي جين بينغ، لمنصب رئيس المجلس العسكري المركزي في البلاد، وفقا لنتائج التصويتيشار إلى أن المجلس العسكري المركزي لجمهورية الصين الشعبية هو هيئة حكومية تمارس القيادة والقيادة الموحدة لجميع القوات المسلحة في البلاد، أي جيش التحرير الشعبي الصيني والشرطة المسلحة الشعبية، التي أسست في كانون الأول/ديسمبر 1982 وكان رئيسها الأول دنغ شياو بينغوالجدير بالذكر أن جين بينغ يشغل جميع المناصب القيادية الرئيسية الأربعة في البلاد، ويمسك بيديه قيادة الحزب والجيش والدولة، فقد أعيد انتخاب شي جين بينغ، في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، بنهاية المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني، لفترة ثالثة أمينًا عامًا للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيسًا للمجلس العسكري للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصين .

https://sputnikarabic.ae/20230310/انتخاب-النائب-الأول-لرئيس-مجلس-الدولة-الصيني-نائبا-لرئيس-الصين--1074534352.html

https://sputnikarabic.ae/20230310/البرلمان-الصيني-ينتخب-شي-جين-بينغ-رئيسا-للبلاد-ورئيسا-للجنة-العسكرية-المركزية-1074534061.html

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