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بوتين يهنئ شي جين بينغ على إعادة انتخابه رئيسا للصين
https://sputnikarabic.ae/20230310/بوتين-يهنئ-شي-جين-بينغ-على-إعادة-انتخابه-رئيسا-للصين-1074539784.html
بوتين يهنئ شي جين بينغ على إعادة انتخابه رئيسا للصين
بوتين يهنئ شي جين بينغ على إعادة انتخابه رئيسا للصين
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، الزعيم شي جين بينغ على إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية الصين الشعبية، مشيرا إلى أن روسيا الاتحادية تثمن بشكل كبير... 10.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-10T07:11+0000
2023-03-10T07:38+0000
روسيا
العالم
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وعبر بوتين بحسب البيان الصادر عن الكرملين، عن ثقته بالشراكة الروسية الصينية، والعمل على بناء تعاون مثمر في مختلف المجالات بين البلدين.كما أشار بوتين إلى أن قرار المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني هو دليل على الاعتراف بمزايا رئيس الصين والدعم الهائل لمسار التنمية الاجتماعية والاقتصادية الذي اختاره للبلاد، وكذلك حماية المصالح الوطنية.وتمنى بوتين للزعيم الصيني نجاحا جديدا في أنشطته المهنية لما فيه خير الشعب الصيني وصحة الجيدة والازدهار.أعاد نواب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، اليوم الجمعة، انتخاب شي جين بينغ، لمنصب رئيس جمهورية الصين الشعبية، لولاية ثالثة مدتها خمس سنوات، وفقا لنتائج التصويت.وجرى انتخاب رئيس الدولة صباح اليوم الجمعة في الجلسة الكاملة الثالثة للدورة الأولى للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني بالاقتراع السرى.كما أعاد نواب المجلس الوطني، انتخاب شي جين بينغ، لمنصب رئيس المجلس العسكري المركزي في البلاد، وفقا لنتائج التصويتيشار إلى أن المجلس العسكري المركزي لجمهورية الصين الشعبية هو هيئة حكومية تمارس القيادة والقيادة الموحدة لجميع القوات المسلحة في البلاد، أي جيش التحرير الشعبي الصيني والشرطة المسلحة الشعبية، التي أسست في كانون الأول/ديسمبر 1982 وكان رئيسها الأول دنغ شياو بينغوالجدير بالذكر أن جين بينغ يشغل جميع المناصب القيادية الرئيسية الأربعة في البلاد، ويمسك بيديه قيادة الحزب والجيش والدولة، فقد أعيد انتخاب شي جين بينغ، في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، بنهاية المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني، لفترة ثالثة أمينًا عامًا للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيسًا للمجلس العسكري للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصين .
https://sputnikarabic.ae/20230310/انتخاب-النائب-الأول-لرئيس-مجلس-الدولة-الصيني-نائبا-لرئيس-الصين--1074534352.html
https://sputnikarabic.ae/20230310/البرلمان-الصيني-ينتخب-شي-جين-بينغ-رئيسا-للبلاد-ورئيسا-للجنة-العسكرية-المركزية-1074534061.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

بوتين يهنئ شي جين بينغ على إعادة انتخابه رئيسا للصين

07:11 GMT 10.03.2023 (تم التحديث: 07:38 GMT 10.03.2023)
© Sputnik . Sergei Guneyev /  / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره الصيني شي جين بينغ في الكرملين، موسكو 5 يونيو/ حزيران 2019
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره الصيني شي جين بينغ في الكرملين، موسكو 5 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2023
© Sputnik . Sergei Guneyev /
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هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، الزعيم شي جين بينغ على إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية الصين الشعبية، مشيرا إلى أن روسيا الاتحادية تثمن بشكل كبير مساهمته الشخصية في تعزيز علاقات الشراكة الشاملة بين البلدين.
وعبر بوتين بحسب البيان الصادر عن الكرملين، عن ثقته بالشراكة الروسية الصينية، والعمل على بناء تعاون مثمر في مختلف المجالات بين البلدين.

"عزيزي السيد شي جين بينغ، صديقي العزيز، أرجو أن تتقبل تهاني القلبية على إعادة انتخابكم كرئيس لجمهورية الصين الشعبية. روسيا تثمن عاليا مساهمتكم الشخصية في تعزيز علاقات الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي بين دولتينا. إنني على ثقة بأننا، بالعمل معا، سوف نضمن توسيع التعاون الروسي الصيني المثمر في مختلف المجالات. وسنواصل تنسيق العمل المشترك حول أهم القضايا المدرجة على جدول الأعمال الإقليمي والدولي".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
رئيس روسيا الاتحادية
كما أشار بوتين إلى أن قرار المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني هو دليل على الاعتراف بمزايا رئيس الصين والدعم الهائل لمسار التنمية الاجتماعية والاقتصادية الذي اختاره للبلاد، وكذلك حماية المصالح الوطنية.
علم الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2023
انتخاب النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الصيني نائبا لرئيس الصين
04:21 GMT
وتمنى بوتين للزعيم الصيني نجاحا جديدا في أنشطته المهنية لما فيه خير الشعب الصيني وصحة الجيدة والازدهار.
أعاد نواب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، اليوم الجمعة، انتخاب شي جين بينغ، لمنصب رئيس جمهورية الصين الشعبية، لولاية ثالثة مدتها خمس سنوات، وفقا لنتائج التصويت.
وجرى انتخاب رئيس الدولة صباح اليوم الجمعة في الجلسة الكاملة الثالثة للدورة الأولى للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني بالاقتراع السرى.
كما أعاد نواب المجلس الوطني، انتخاب شي جين بينغ، لمنصب رئيس المجلس العسكري المركزي في البلاد، وفقا لنتائج التصويت
انتخاب الرئيس الصيني شي جين بينغ أمينا عاما للحزب الشيوعي الصيني لولاية ثالثة، الأحد، 23 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2023
انتخاب شي جين بينغ رئيسا للصين لولاية ثالثة ورئيسا للجنة العسكرية المركزية
03:02 GMT

وبذلك يصبح شي جين بينغ أول رئيس صيني ينتخب ثلاث ولايات متتالية.

يشار إلى أن المجلس العسكري المركزي لجمهورية الصين الشعبية هو هيئة حكومية تمارس القيادة والقيادة الموحدة لجميع القوات المسلحة في البلاد، أي جيش التحرير الشعبي الصيني والشرطة المسلحة الشعبية، التي أسست في كانون الأول/ديسمبر 1982 وكان رئيسها الأول دنغ شياو بينغ

وانتخب شي جين بينغ رئيسًا لجمهورية الصين الشعبية في الدورة الأولى للمجلس الوطني الثاني عشر لنواب الشعب الصيني في 14 آذار/مارس 2013، ثم أعيد انتخابه لولاية ثانية مدتها خمس سنوات في الدورة الأولى للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب الصيني في 17 آذار/مارس 2018. .

والجدير بالذكر أن جين بينغ يشغل جميع المناصب القيادية الرئيسية الأربعة في البلاد، ويمسك بيديه قيادة الحزب والجيش والدولة، فقد أعيد انتخاب شي جين بينغ، في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، بنهاية المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني، لفترة ثالثة أمينًا عامًا للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيسًا للمجلس العسكري للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصين .
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