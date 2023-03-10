بوتين يهنئ شي جين بينغ على إعادة انتخابه رئيسا للصين
07:11 GMT 10.03.2023 (تم التحديث: 07:38 GMT 10.03.2023)
© Sputnik . Sergei Guneyev / / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره الصيني شي جين بينغ في الكرملين، موسكو 5 يونيو/ حزيران 2019
© Sputnik . Sergei Guneyev //
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، الزعيم شي جين بينغ على إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية الصين الشعبية، مشيرا إلى أن روسيا الاتحادية تثمن بشكل كبير مساهمته الشخصية في تعزيز علاقات الشراكة الشاملة بين البلدين.
وعبر بوتين بحسب البيان الصادر عن الكرملين، عن ثقته بالشراكة الروسية الصينية، والعمل على بناء تعاون مثمر في مختلف المجالات بين البلدين.
"عزيزي السيد شي جين بينغ، صديقي العزيز، أرجو أن تتقبل تهاني القلبية على إعادة انتخابكم كرئيس لجمهورية الصين الشعبية. روسيا تثمن عاليا مساهمتكم الشخصية في تعزيز علاقات الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي بين دولتينا. إنني على ثقة بأننا، بالعمل معا، سوف نضمن توسيع التعاون الروسي الصيني المثمر في مختلف المجالات. وسنواصل تنسيق العمل المشترك حول أهم القضايا المدرجة على جدول الأعمال الإقليمي والدولي".
كما أشار بوتين إلى أن قرار المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني هو دليل على الاعتراف بمزايا رئيس الصين والدعم الهائل لمسار التنمية الاجتماعية والاقتصادية الذي اختاره للبلاد، وكذلك حماية المصالح الوطنية.
وتمنى بوتين للزعيم الصيني نجاحا جديدا في أنشطته المهنية لما فيه خير الشعب الصيني وصحة الجيدة والازدهار.
أعاد نواب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، اليوم الجمعة، انتخاب شي جين بينغ، لمنصب رئيس جمهورية الصين الشعبية، لولاية ثالثة مدتها خمس سنوات، وفقا لنتائج التصويت.
وجرى انتخاب رئيس الدولة صباح اليوم الجمعة في الجلسة الكاملة الثالثة للدورة الأولى للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني بالاقتراع السرى.
كما أعاد نواب المجلس الوطني، انتخاب شي جين بينغ، لمنصب رئيس المجلس العسكري المركزي في البلاد، وفقا لنتائج التصويت
وبذلك يصبح شي جين بينغ أول رئيس صيني ينتخب ثلاث ولايات متتالية.
يشار إلى أن المجلس العسكري المركزي لجمهورية الصين الشعبية هو هيئة حكومية تمارس القيادة والقيادة الموحدة لجميع القوات المسلحة في البلاد، أي جيش التحرير الشعبي الصيني والشرطة المسلحة الشعبية، التي أسست في كانون الأول/ديسمبر 1982 وكان رئيسها الأول دنغ شياو بينغ
وانتخب شي جين بينغ رئيسًا لجمهورية الصين الشعبية في الدورة الأولى للمجلس الوطني الثاني عشر لنواب الشعب الصيني في 14 آذار/مارس 2013، ثم أعيد انتخابه لولاية ثانية مدتها خمس سنوات في الدورة الأولى للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب الصيني في 17 آذار/مارس 2018. .
والجدير بالذكر أن جين بينغ يشغل جميع المناصب القيادية الرئيسية الأربعة في البلاد، ويمسك بيديه قيادة الحزب والجيش والدولة، فقد أعيد انتخاب شي جين بينغ، في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، بنهاية المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني، لفترة ثالثة أمينًا عامًا للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيسًا للمجلس العسكري للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصين .