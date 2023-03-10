https://sputnikarabic.ae/20230310/بيسكوف-العلاقات-الروسية-الأوكرانية-حتمية-لأننا-جيران-1074545710.html

بيسكوف: العلاقات الروسية الأوكرانية حتمية لأننا جيران

بيسكوف: العلاقات الروسية الأوكرانية حتمية لأننا جيران

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أنه على الرغم من الدعوات المتزايدة للكراهية في أوكرانيا، إلا أن هناك تيارات لا تزال... 10.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-10T10:18+0000

2023-03-10T10:18+0000

2023-03-10T10:18+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

العالم

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موسكو-سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول كيفية تعامل الكرملين مع دعوات كييف للحوار مع روسيا، وما إذا كانت ستكون "طريقًا إلى نهاية الصراع": "لكي نكون صادقين، من السابق لأوانه التفكير في ذلك، لكن حقيقة أنه على الرغم من كل الدعاية المليئة بالكراهية لروسيا، على الرغم من كل الدعاية الموجهة لخداع الشعب الأوكراني، إلا أنه بقيت هناك تيارات تفكر بشكل متزن وتقارب مستقبل علاقاتنا الثنائية، وهي [العلاقات] حتمية، لأننا جيران، ولقد تحدثنا عن هذا من قبل".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وفرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، شملت حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية.وإضافة إلى ذلك، حُظر على روسيا التعامل عبر نظام المراسلات المالية الدولية "سويفت"، وتم تجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية.

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