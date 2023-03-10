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Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230310/بيسكوف-العلاقات-الروسية-الأوكرانية-حتمية-لأننا-جيران-1074545710.html
بيسكوف: العلاقات الروسية الأوكرانية حتمية لأننا جيران
بيسكوف: العلاقات الروسية الأوكرانية حتمية لأننا جيران
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أنه على الرغم من الدعوات المتزايدة للكراهية في أوكرانيا، إلا أن هناك تيارات لا تزال... 10.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-10T10:18+0000
2023-03-10T10:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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موسكو-سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول كيفية تعامل الكرملين مع دعوات كييف للحوار مع روسيا، وما إذا كانت ستكون "طريقًا إلى نهاية الصراع": "لكي نكون صادقين، من السابق لأوانه التفكير في ذلك، لكن حقيقة أنه على الرغم من كل الدعاية المليئة بالكراهية لروسيا، على الرغم من كل الدعاية الموجهة لخداع الشعب الأوكراني، إلا أنه بقيت هناك تيارات تفكر بشكل متزن وتقارب مستقبل علاقاتنا الثنائية، وهي [العلاقات] حتمية، لأننا جيران، ولقد تحدثنا عن هذا من قبل".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وفرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، شملت حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية.وإضافة إلى ذلك، حُظر على روسيا التعامل عبر نظام المراسلات المالية الدولية "سويفت"، وتم تجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20230227/بيسكوف-مقترحات-الصين-لتسوية-الأزمة-الأوكرانية-تتوافق-مع-النهج-الروسي-1074116087.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

بيسكوف: العلاقات الروسية الأوكرانية حتمية لأننا جيران

10:18 GMT 10.03.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أنه على الرغم من الدعوات المتزايدة للكراهية في أوكرانيا، إلا أن هناك تيارات لا تزال لديها أساليب متزنة في العلاقات المستقبلية.
موسكو-سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول كيفية تعامل الكرملين مع دعوات كييف للحوار مع روسيا، وما إذا كانت ستكون "طريقًا إلى نهاية الصراع": "لكي نكون صادقين، من السابق لأوانه التفكير في ذلك، لكن حقيقة أنه على الرغم من كل الدعاية المليئة بالكراهية لروسيا، على الرغم من كل الدعاية الموجهة لخداع الشعب الأوكراني، إلا أنه بقيت هناك تيارات تفكر بشكل متزن وتقارب مستقبل علاقاتنا الثنائية، وهي [العلاقات] حتمية، لأننا جيران، ولقد تحدثنا عن هذا من قبل".
المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بيسكوف: مقترحات الصين لتسوية الأزمة الأوكرانية تتوافق مع النهج الروسي
27 فبراير, 22:41 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
وفرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، شملت حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية.
وإضافة إلى ذلك، حُظر على روسيا التعامل عبر نظام المراسلات المالية الدولية "سويفت"، وتم تجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية.
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:47 GMT
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