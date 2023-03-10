https://sputnikarabic.ae/20230310/تركيا-أكثر-من-820-ألف-مبنى-مدمر-جراء-الزلزال--1074589608.html
تركيا: أكثر من 820 ألف مبنى مدمر جراء الزلزال
تركيا: أكثر من 820 ألف مبنى مدمر جراء الزلزال
صرح وزير البيئة التركي مراد كوروم، اليوم الجمعة، أنه تم إحصاء أكثر من 820 ألف مبنى مدمر في أعقاب الزلزال الذي ضرب جنوب شرقي البلاد في 6 فبراير/ شباط. 10.03.2023, سبوتنيك عربي
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وقال كوروم لوكالة "سبوتنيك": "لقد أكملنا تقييم الأضرار في 5 مقاطعات من أصل 11. بناءً على نتائج التقييم، من أصل 1.706.000 مبنى، تبيّن أن 821.302 مبنى مدمر، أو على وشك التدمير، أو في درجة متوسطة من الدمار".وفي وقت سابق، أعلن كوروم أن عدد ضحايا الزلازل المدمرة في تركيا ارتفع إلى 48 ألف شخص.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الإثنين 6 فبراير، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.وفي وقت لاحق، أعلنت المندوبة الدائمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تركيا، لويزا فينتون، أن خسائر الزلازل التي ضرب جنوبي تركيا تتجاوز 100 مليار دولار.
https://sputnikarabic.ae/20230308/مولود-أوغلو-نشكر-إيران-على-تقديم-الإغاثة-لضحايا-الزلزال-1074484858.html
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أخبار تركيا اليوم, العالم, تقارير سبوتنيك
أخبار تركيا اليوم, العالم, تقارير سبوتنيك
تركيا: أكثر من 820 ألف مبنى مدمر جراء الزلزال
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صرح وزير البيئة التركي مراد كوروم، اليوم الجمعة، أنه تم إحصاء أكثر من 820 ألف مبنى مدمر في أعقاب الزلزال الذي ضرب جنوب شرقي البلاد في 6 فبراير/ شباط.
وقال كوروم لوكالة "سبوتنيك": "لقد أكملنا تقييم الأضرار في 5 مقاطعات من أصل 11. بناءً على نتائج التقييم، من أصل 1.706.000 مبنى، تبيّن أن 821.302 مبنى مدمر، أو على وشك التدمير، أو في درجة متوسطة من الدمار".
وفي وقت سابق، أعلن كوروم أن عدد ضحايا الزلازل المدمرة في تركيا ارتفع إلى 48 ألف شخص.
وضرب زلزال مدمر بقوة
7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الإثنين 6 فبراير، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
وفي وقت لاحق، أعلنت المندوبة الدائمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تركيا، لويزا فينتون، أن خسائر الزلازل التي ضرب جنوبي تركيا تتجاوز 100 مليار دولار.