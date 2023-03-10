https://sputnikarabic.ae/20230310/تصرف-مضحك-من-رونالدو-ردا-على-هتاف-جماهير-الاتحاد-السعودي-لميسي-فيديو-1074585141.html
تصرف "مضحك" من رونالدو ردا على هتاف جماهير الاتحاد السعودي لميسي... فيديو
تصرف "مضحك" من رونالدو ردا على هتاف جماهير الاتحاد السعودي لميسي... فيديو
استفزت جماهير نادي الاتحاد السعودي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، بعدما أخذت تردد اسم غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي. 10.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-10T17:48+0000
2023-03-10T17:48+0000
2023-03-10T17:48+0000
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السعودية
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جاء ذلك خلال مباراة جمعت الفريقين النصر والاتحاد مساء الخميس، على استاد ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" موسم 2022-2023.وما إن نطق المذيع الداخلي اسم رونالدو، قبل انطلاق المباراة، حتى أخذت جماهير الاتحاد تهتف بصوت واحد "ميسي.. ميسي.. ميسي"، لتبدو على ملامح رونالدو علامات استياء مضحكة. وخلال المباراة، عاود جمهور الاتحاد الكرّة، وهتفوا باسم ميسي عدة مرات.وانتهت المباراة بهزيمة النصر أمام مضيفه، بهدف دون رد سجله البرازيلي رومارينيو في الدقيقة الـ80. وبذلك فقد النصر الصدارة وتجمد رصيده عند 46 نقطة، لصالح الاتحاد الذي رفع رصيده إلى 47 نقطة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, ليونيل ميسي, السعودية, نادي النصر السعودي, الأخبار, أخبار العالم الآن
نادي الفيديو, ليونيل ميسي, السعودية, نادي النصر السعودي, الأخبار, أخبار العالم الآن
تصرف "مضحك" من رونالدو ردا على هتاف جماهير الاتحاد السعودي لميسي... فيديو
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استفزت جماهير نادي الاتحاد السعودي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، بعدما أخذت تردد اسم غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.
جاء ذلك خلال مباراة جمعت الفريقين النصر والاتحاد مساء الخميس، على استاد ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" موسم 2022-2023.
وما إن نطق المذيع الداخلي اسم رونالدو
، قبل انطلاق المباراة، حتى أخذت جماهير الاتحاد تهتف بصوت واحد "ميسي.. ميسي.. ميسي"، لتبدو على ملامح رونالدو علامات استياء مضحكة. وخلال المباراة، عاود جمهور الاتحاد الكرّة، وهتفوا باسم ميسي عدة مرات.
وانتهت المباراة بهزيمة النصر أمام مضيفه، بهدف دون رد سجله البرازيلي رومارينيو في الدقيقة الـ80. وبذلك فقد النصر الصدارة وتجمد رصيده عند 46 نقطة، لصالح الاتحاد الذي رفع رصيده إلى 47 نقطة.