https://sputnikarabic.ae/20230310/تقارير-إعلامية-عن-توجيه-اتهامات-جنائية-وشيكة-ضد-الرئيس-الأمريكي-السابق-دونالد-ترامب---1074535477.html

تقارير إعلامية عن توجيه اتهامات جنائية وشيكة ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

تقارير إعلامية عن توجيه اتهامات جنائية وشيكة ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

استدعى مكتب المدعي العام في نيويورك، الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، للإدلاء بشهادته في قضية دفع مبالغ مالية لممثلة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيلز، ما... 10.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-10T05:54+0000

2023-03-10T05:54+0000

2023-03-10T05:54+0000

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موسكو - سبوتنيك. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن النيابة العامة في مانهاتن عرضت على ترامب إمكانية الإدلاء بشهادته الأسبوع المقبل أمام هيئة محلفين كبرى تدرس وقائع القضية.وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن مثل هذه الاقتراحات تعني غالبا، أن لائحة الاتهام باتت قريبة، وجاء في المقالة، أنه "سيكون غير عادي، أن يقوم المدعي العام، ألفين براغ، بإخطار المدعى عليه المحتمل، دون تأمين توجيه التهم ضده في نهاية المطاف".في عام 2018 بعد نشر صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصدر، أن مايكل كوهين، محامي دونالد ترامب قبل ترشيح موكله للرئاسة بفترة وجيزة، دفع للممثلة دانيلز، واسمها الحقيقي، ستيفاني كليفورد، 130 ألف دولار بموجب اتفاقية عدم إفشاء علاقتها بالرئيس، ومن جهته نفى البيت الأبيض هذه المعلومات.يذكر، أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قدم رسميا أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة في الولايات المتحدة.وأضافت "نيويورك تايمز"، أن الاتهامات الفيدرالية تستند إلى حقيقة أن شركة ترامب "حسبت زورا" الدفعات الشهرية لكوهين كنفقات قانونية.بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمكتب المدعي العام إعادة تصنيف القضية على أنها انتهاك لقوانين الانتخابات في ولاية نيويورك، وقد يؤكد المدعون بأن مبلغ 130 ألف دولار المدفوع أصبح فعليًا مساهمة غير قانونية في الحملة الانتخابية لأنها "أفادت" حملة ترامب.

https://sputnikarabic.ae/20230305/ترامب-يعتبر-الانتخابات-الرئاسية-2024-معركة-وجودية-هذه-هي-المعركة-النهائية-1074337514.html

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