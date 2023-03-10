https://sputnikarabic.ae/20230310/توزيع-مساعدات-إغاثية-جمعها-فريق-سبوتنيك-لمتضرري-الزلزال-في-سوريا-1074566735.html

توزيع مساعدات إغاثية جمعها فريق "سبوتنيك" لمتضرري الزلزال في سوريا

توزيع مساعدات إغاثية جمعها فريق "سبوتنيك" لمتضرري الزلزال في سوريا

في إطار المساعدات الروسية اليومية التي تصل إلى سوريا لمساعدة المتضررين جراء الزلزال وزّعت، صباح اليوم الجمعة، مساعدات إنسانية وإغاثية في بلدة (إسطامو) في ريف... 10.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-10T15:14+0000

2023-03-10T15:14+0000

2023-03-10T15:23+0000

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وأفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك" في اللاذقية بأن المساعدات التي تم توزيعها اليوم مقدمة من فريق وكالة "سبوتنيك"، ومن مؤسسة "دكتورة ليزا" (إليزابيث غلينكا) الخيرية، لمساعدة المتضررين لتجاوز هذه المحنة الإنسانية.وتتضمن المساعدات البالغة 1.5 طن، مواد غذائية مختلفة، وألبسة، وحليب أطفال.وقال مدير التخطيط الخارجي لتوزيع المساعدات في مؤسسة "دكتورة ليزا" الخيرية، فلاديمير خافشابو، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "غداة حدوث الزلزال في سوريا، قامت المؤسسة بالتعاون مع باقي الجمعيات بجمع المساعدات الإنسانية والإغاثية الضرورية التي يحتاجها المتضررون في كافة المناطق التي ضربها الزلزال لمساعداهم على تجاوز هذه المحنة".وأضاف خافشابو: "بالتعاون مع السفارة السورية في موسكو، ومركز التنسيق الروسي في سوريا تم تزويدنا بقوائم تتضمن أسماء المدن والقرى، وقد تم جمع أكثر من 25 طناً من مختلف المساعدات الإنسانية والإغاثية لتوزيعها تباعاً على كافة المناطق المتضررة في سوريا".وأشار خافشابو إلى أن المساعدات التي تم توزيعها اليوم في قرية "إسطامو" تتضمن مواد غذائية، وألبسة، وسيستمر توزيع المساعدات تباعاً في باقي المناطق المتضررة، مضيفاً: "ضمن المساعدات أيضاً هناك مواد تقنية تتضمن مولدات كهربائية، وجميع ما يلزم، لتقديمها لمديرية الدفاع المدني السوري للمساعدة بإزالة آثار الدمار جراء الزلزال".كما بيّن خافشابو أن المؤسسة استلمت كميات من الأدوية من روسيا وستعمل على تسليمها للمشافي في سوريا لدعم القطاع الطبي، مؤكداً أن المؤسسة عملت، منذ بداية الحرب على سوريا، على توفير الأدوية للمشافي وفق حاجة وزارة الصحة.بدورهم، أعرب عدد من أهالي قرية "إسطامو" في تصريح لوكالة "سبوتنيك" عن شكرهم لروسيا قيادة وشعباً للمساعدات الإنسانية التي قدموها لهم لمساعدتهم على مواجهة تداعيات الزلزال، خاصة في ظل فقدان عدد كبير من الأهالي منازلهم نتيجة الزلزال، سواء بانهيار كلي أو تصدعات دفعت بالأهالي لإخلاء منازلهم.

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