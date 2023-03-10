https://sputnikarabic.ae/20230310/جيرارد-يكشف-عن-هدف-لمحمد-صلاح-تسبب-في-بكاء-أحد-أساطير-الريدز-1074542574.html

جيرارد يكشف عن هدف لمحمد صلاح تسبب في بكاء أحد أساطير "الريدز"

جيرارد يكشف عن هدف لمحمد صلاح تسبب في بكاء أحد أساطير "الريدز"

قال ستيفن جيرارد أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، أمس الخميس، إن النجم المصري محمد صلاح، تسبب في بكاء أحد أساطير النادي، السير كيني دالجليش. 10.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-10T08:36+0000

2023-03-10T08:36+0000

2023-03-10T08:36+0000

مجتمع

ليفربول

نادي توتنهام

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ونشرت "قناة ليفربول"، مساء أمس الخميس، مقابلة خاصة جرت بين ستيفن جيرارد ومحمد صلاح، استعاد خلالها أسطورة "الريدز" هدف النجم المصري في شباك غريمه الإنجليزي، توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا للعام 2019.نجح نادي ليفربول في حصد اللقب الأوروبي خلال العام 2019، حينما تغلب على توتنهام بهدفين للا شيء، حيث أحرز محمد صلاح الهدف الأول من ركلة جزاء بعد 24 ثانية فقط، ليمنح فريقه التقدم في الدقيقة الثانية من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب ميتروبوليتانو.وعلى الرغم من تمكن محمد صلاح من إحراز هدف فريقه الأول في مرمى توتنهام، إلا أن ستيفن جيرارد الذي كان حاضرا في النهائي من المدرجات، أكد أن هذا الهدف كان هدفا خاصا بالنسبة له لأنه كان في المباراة كمشجع، ولم يكن أمام التلفاز.وأشار جيرارد إلى أن هدف محمد صلاح جعل كيني دالجليش وهو أحد أساطير نادي ليفربول الإنجليزي يبكي، لافتًا إلى أنه لم ولن ينسى هذا الهدف، ويذكره دوما، لأنه جعل الملك يبكي "الملك جعل الملك يبكي".ومن جانبه، أوضح قائد المنتخب المصري، ونجم ليفربول، محمد صلاح، أنه كان غاضبا من نفسه بعدما غيّر رأيه أثناء تسديد ركلة الجزاء، قائلا:وأكد صلاح أنه كان يتدرب طوال الأسبوع الذي سبق مباراة نهائي أبطال أوروبا أمام توتنهام على التسديد في الزاوية الأخرى، ولكن في الثانية الأخيرة وقبل التسديد أمام توتنهام، غيّر رأيه، وكان غاضبا جدا لأنه لم يكن مضطرا للقيام بذلك في مباراة كبيرة مثل تلك المباراة.يذكر أن نادي الريدز قد توج حينها بلقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على توتنهام بنتيجة 2-0.

https://sputnikarabic.ae/20230305/أسعد-يوم-في-حياتي-أول-تعليق-من-محمد-صلاح-بعد-أن-أصبح-الهداف-التاريخي-لليفربول-1074358961.html

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ليفربول, نادي توتنهام