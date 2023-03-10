عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230310/حقائق-لا-يعرفها-الكثيرون-عن-البيض-البودرة-1074541030.html
حقائق لا يعرفها الكثيرون عن "البيض البودرة"
حقائق لا يعرفها الكثيرون عن "البيض البودرة"
ربما يأنف بعض الأشخاص من تناول "البيض البودرة"، أو ما يطلق عليه مسحوق البيض، على اعتبار أنه غير مألوف وربما يكون ضارا حسب اعتقادهم. 10.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-10T07:56+0000
2023-03-10T08:35+0000
مجتمع
منوعات
الصحة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104592/58/1045925864_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_57755b88458110ba90951cbfb6816ec1.jpg
لكن موقع "ليف سترونغ"، يؤكد أنه ورغم احتواء هذا النوع من الطعام على نسبة عالية من الكوليسترول، ويفتقد لبعض الفيتامينات الموجودة في البيض الطبيعي المعروف، إلا أنه يحتوي على العديد من الفوائد.من تلك الفوائد أنه يقوي العظام، ويحميها من الكسور، ويسهم في الحفاظ على الأسنان أيضا، وذلك لاحتوائه على ما يصل إلى 13 % من الكالسيوم الذي يحتاجه جسم الإنسان يوميا.ومع حفاظه على العظام يحتوي هذا النوع على 21.07 غرام لكل وجبة من البروتين، وهو ما يحتاجه الجسم لبناء عضلاته وتقويتها، والتئام الجروح.أيضا فإن هذا النوع من البيض "البودرة"، يناسب كثيرا متبعي بعض الأنظمة الغذائية، وذلك بسبب احتوائه على سعرات حرارية منخفضة، تصل في الوجبة الواحدة منه إلى 357 سعرا حراريا.وبعيدا عن البيض العادي، فإن هذا النوع من البودرة ينفرد بعدد من الخصائص، منها صلاحيته الطويلة، والتي تصل في بعض الأحيان إلى عام أو يزيد، بشرط تبريده.وهذه الصلاحية جعلته أقل عرضة للتلوث إذا ما قورن بالعادي، الذي يفسد، بمجرد حدوث كسر في قشرته الخارجية.طالع أيضا: أغلى أنواع البيض في العالم
https://sputnikarabic.ae/20230125/هل-تشرب-البيض-النيئ؟-إليك-مخاطره-الشديدة-على-الجسم-1072694369.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104592/58/1045925864_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_e3e26089f58478b471612669e014e987.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, الصحة
منوعات, الصحة

حقائق لا يعرفها الكثيرون عن "البيض البودرة"

07:56 GMT 10.03.2023 (تم التحديث: 08:35 GMT 10.03.2023)
© Photo / Pixabay / FoodieFactorسندويشة البيض
سندويشة البيض - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2023
© Photo / Pixabay / FoodieFactor
تابعنا عبرTelegram
ربما يأنف بعض الأشخاص من تناول "البيض البودرة"، أو ما يطلق عليه مسحوق البيض، على اعتبار أنه غير مألوف وربما يكون ضارا حسب اعتقادهم.
لكن موقع "ليف سترونغ"، يؤكد أنه ورغم احتواء هذا النوع من الطعام على نسبة عالية من الكوليسترول، ويفتقد لبعض الفيتامينات الموجودة في البيض الطبيعي المعروف، إلا أنه يحتوي على العديد من الفوائد.
البيض - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2023
مجتمع
هل تشرب البيض النيئ؟ إليك مخاطره الشديدة على الجسم
25 يناير, 12:03 GMT
من تلك الفوائد أنه يقوي العظام، ويحميها من الكسور، ويسهم في الحفاظ على الأسنان أيضا، وذلك لاحتوائه على ما يصل إلى 13 % من الكالسيوم الذي يحتاجه جسم الإنسان يوميا.
ومع حفاظه على العظام يحتوي هذا النوع على 21.07 غرام لكل وجبة من البروتين، وهو ما يحتاجه الجسم لبناء عضلاته وتقويتها، والتئام الجروح.
أيضا فإن هذا النوع من البيض "البودرة"، يناسب كثيرا متبعي بعض الأنظمة الغذائية، وذلك بسبب احتوائه على سعرات حرارية منخفضة، تصل في الوجبة الواحدة منه إلى 357 سعرا حراريا.

إضافة لذلك، فإن البيض البودرة يحتوي على 286 من البوتاسيوم، وهو ما يحتاجه الجسم لتنشيط الدورة الدموية وتعزيز صحة القلب، والحفاظ على توازن السوائل في الجسم.

وبعيدا عن البيض العادي، فإن هذا النوع من البودرة ينفرد بعدد من الخصائص، منها صلاحيته الطويلة، والتي تصل في بعض الأحيان إلى عام أو يزيد، بشرط تبريده.
وهذه الصلاحية جعلته أقل عرضة للتلوث إذا ما قورن بالعادي، الذي يفسد، بمجرد حدوث كسر في قشرته الخارجية.
طالع أيضا: أغلى أنواع البيض في العالم
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2023
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
© Sputnik
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала