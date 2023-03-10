https://sputnikarabic.ae/20230310/حقائق-لا-يعرفها-الكثيرون-عن-البيض-البودرة-1074541030.html

حقائق لا يعرفها الكثيرون عن "البيض البودرة"

حقائق لا يعرفها الكثيرون عن "البيض البودرة"

ربما يأنف بعض الأشخاص من تناول "البيض البودرة"، أو ما يطلق عليه مسحوق البيض، على اعتبار أنه غير مألوف وربما يكون ضارا حسب اعتقادهم. 10.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-10T07:56+0000

2023-03-10T07:56+0000

2023-03-10T08:35+0000

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لكن موقع "ليف سترونغ"، يؤكد أنه ورغم احتواء هذا النوع من الطعام على نسبة عالية من الكوليسترول، ويفتقد لبعض الفيتامينات الموجودة في البيض الطبيعي المعروف، إلا أنه يحتوي على العديد من الفوائد.من تلك الفوائد أنه يقوي العظام، ويحميها من الكسور، ويسهم في الحفاظ على الأسنان أيضا، وذلك لاحتوائه على ما يصل إلى 13 % من الكالسيوم الذي يحتاجه جسم الإنسان يوميا.ومع حفاظه على العظام يحتوي هذا النوع على 21.07 غرام لكل وجبة من البروتين، وهو ما يحتاجه الجسم لبناء عضلاته وتقويتها، والتئام الجروح.أيضا فإن هذا النوع من البيض "البودرة"، يناسب كثيرا متبعي بعض الأنظمة الغذائية، وذلك بسبب احتوائه على سعرات حرارية منخفضة، تصل في الوجبة الواحدة منه إلى 357 سعرا حراريا.وبعيدا عن البيض العادي، فإن هذا النوع من البودرة ينفرد بعدد من الخصائص، منها صلاحيته الطويلة، والتي تصل في بعض الأحيان إلى عام أو يزيد، بشرط تبريده.وهذه الصلاحية جعلته أقل عرضة للتلوث إذا ما قورن بالعادي، الذي يفسد، بمجرد حدوث كسر في قشرته الخارجية.طالع أيضا: أغلى أنواع البيض في العالم

https://sputnikarabic.ae/20230125/هل-تشرب-البيض-النيئ؟-إليك-مخاطره-الشديدة-على-الجسم-1072694369.html

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