https://sputnikarabic.ae/20230310/رسالة-من-السيسي-إلى-الرئيس-الإيطالي-تتعلق-بتطوير-العلاقات-الثنائية-1074551155.html
رسالة من السيسي إلى الرئيس الإيطالي "تتعلق بتطوير العلاقات الثنائية"
رسالة من السيسي إلى الرئيس الإيطالي "تتعلق بتطوير العلاقات الثنائية"
بعث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برسالة إلى الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، حملها سفير مصر الجديد لدى إيطاليا بسام راضي. 10.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-10T12:16+0000
2023-03-10T12:16+0000
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ووفقا لتصريحات نشرتها "أخبار اليوم" المصرية، فإن ماتاريلا استقبل راضي الذي قدّم أوراق اعتماده كسفير فوق العادة لمصر لدى الحكومة الإيطالية.وقال راضي: "الرئيس الإيطالي طلب نقل تحياته للرئيس السيسي، معبراً عن تقديره البالغ لقيادته الحكيمة لمصر خلال السنوات الماضية وهى الدولة المحورية في منطقة المتوسط التى لها إسهامات هامة فى إطار الأمن الإقليمى بأسره".وقال راضي: "الرئيس الإيطالى طلب نقل تحياته للرئيس السيسي، معبّرًا عن تقديره البالغ لقيادته الحكيمة لمصر خلال السنوات الماضية وهي الدولة المحورية في منطقة المتوسط التي لها إسهامات هامة في إطار الأمن الإقليم ي بأسره".وقال راضي: "تناول اللقاء كذلك ملف الطاقة الذي يعتبر من أهم مسارات الشراكة بين الجانبين والذي تحرص مصر على استمرار التعاون فيه بالوتيرة المكثفة التي شهدتها السنوات الماضية، خاصة من خلال الشراكة مع شركة "إيني" في مجال الغاز الطبيعي".طالع أيضا: ارتفاع صادرات مصر إلى إيطاليا بنسبة 91.4%
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أخبار مصر الآن, إيطاليا, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن
أخبار مصر الآن, إيطاليا, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن
رسالة من السيسي إلى الرئيس الإيطالي "تتعلق بتطوير العلاقات الثنائية"
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بعث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برسالة إلى الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، حملها سفير مصر الجديد لدى إيطاليا بسام راضي.
ووفقا لتصريحات
نشرتها "أخبار اليوم" المصرية، فإن ماتاريلا استقبل راضي الذي قدّم أوراق اعتماده كسفير فوق العادة لمصر لدى الحكومة الإيطالية.
وقال راضي: "الرئيس الإيطالي طلب نقل تحياته للرئيس السيسي، معبراً عن تقديره البالغ لقيادته الحكيمة لمصر خلال السنوات الماضية وهى الدولة المحورية في منطقة المتوسط التى لها إسهامات هامة فى إطار الأمن الإقليمى بأسره".
وقال راضي: "الرئيس الإيطالى طلب نقل تحياته للرئيس السيسي، معبّرًا عن تقديره البالغ لقيادته الحكيمة لمصر خلال السنوات الماضية وهي الدولة المحورية في منطقة المتوسط التي لها إسهامات هامة في إطار الأمن الإقليم ي بأسره".
وأوضح السفير المصري الجديد لدى إيطاليا بأنه تلقى توجيهات مباشرة وواضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي "بالعمل على تطوير والارتقاء بالعلاقات المصرية الإيطالية وتعزيز الشراكة بينهما في جميع المجالات على نحو يدعم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين المصري والإيطالي، وبما يتسق مع تاريخ وعراقة حضارتهما العظيمة التي قدمت الكثير من الإسهامات الملهمة للعالم وللإنسانية جمعاء".
وقال راضي: "تناول اللقاء كذلك ملف الطاقة الذي يعتبر من أهم مسارات
الشراكة بين الجانبين والذي تحرص مصر على استمرار التعاون فيه بالوتيرة المكثفة التي شهدتها السنوات الماضية، خاصة من خلال الشراكة مع شركة "إيني" في مجال الغاز الطبيعي".