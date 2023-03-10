https://sputnikarabic.ae/20230310/روبوت-شات-جي-بي-تي-يوضح-لماذا-الدولار-هو-العملة-المهيمنة-في-العالم-1074543137.html
روبوت "شات جي بي تي" يقترح طريقة مثلى للحفاظ على ثروتك من التضخم
روبوت "شات جي بي تي" يقترح طريقة مثلى للحفاظ على ثروتك من التضخم
يرى روبوت المحادثة الآلي "شات جي بي تي" أن الاستثمار في المعدن الأصفر "الذهب" هو الطريقة الأفضل للحفاظ على مدخراتك من التضخم ولكن على المدى الطويل. 10.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-10T09:03+0000
2023-03-10T09:03+0000
2023-03-10T09:25+0000
حصري
سعر الدولار اليوم
اقتصاد
الروبل الروسي
الأخبار
أسعار الذهب اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1b/1072791425_0:0:1107:623_1920x0_80_0_0_eb6dd5cd598aa69abe43c9a5c54665de.jpg
قال روبوت الدردشة الشهير الذي يعمل بخاصية الذكاء الاصطناعي لوكالة "سبوتنيك"، إنه "في المعاملات المالية الدولية، يستخدم الدولار على نطاق واسع في عمليات التسوية والمدفوعات، وكذلك للاستثمار".وأضاف أن "الولايات المتحدة تمتلك اقتصادا كبيرا، وذلك يدعم أيضا استقرار الدولار".ووجهت "سبوتنيك" سؤالا للروبوت عن توقعاته لسعر الروبل مقابل الدولار خلال عام، إلا أنه تجنب الإجابة بطريقة مباشرة وعرض الاطلاع على الأخبار والإحصاءات الحالية حول سعر صرف الدولار.وأوضح "لسوء الحظ، لا يمكنني التنبؤ بدقة بالتغيرات المستقبلية في الدولار والعملات الأخرى".وأشار إلى أن "أسعار الصرف تعتمد على العديد من العوامل، مثل أحداث الاقتصاد الكلي والتغيرات السياسية والاتجاهات العالمية والعوامل الخارجية الأخرى".ومع ذلك، قد يتقلب سعره على المدى القصير، بالإضافة إلى أن الاستثمار في الذهب يقلل من السيولة التي تملكها بالمقارنة بالاستثمار بالدولار في سندات حكومية مستقرة وسائلة.ولكنه خلص إلى أنه من الأفضل التفكير في مزيج من الاستثمارات في الذهب والدولار لتنويع المحفظة وتقليل المخاطر.
https://sputnikarabic.ae/20230309/روبوت-شات-جي-بي-تي-يكشف-عن-توقعاته-لمستقبل-الاقتصاد-الروسي-1074521044.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1b/1072791425_74:0:1058:738_1920x0_80_0_0_49c6ac8c61ffe48e414118533635602b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حصري, سعر الدولار اليوم, اقتصاد, الروبل الروسي, الأخبار, أسعار الذهب اليوم
حصري, سعر الدولار اليوم, اقتصاد, الروبل الروسي, الأخبار, أسعار الذهب اليوم
روبوت "شات جي بي تي" يقترح طريقة مثلى للحفاظ على ثروتك من التضخم
09:03 GMT 10.03.2023 (تم التحديث: 09:25 GMT 10.03.2023) تابعنا عبر
يرى روبوت المحادثة الآلي "شات جي بي تي" أن الاستثمار في المعدن الأصفر "الذهب" هو الطريقة الأفضل للحفاظ على مدخراتك من التضخم ولكن على المدى الطويل.
قال
روبوت الدردشة الشهير الذي يعمل بخاصية الذكاء الاصطناعي لوكالة "سبوتنيك"، إنه "في المعاملات المالية الدولية، يستخدم الدولار على نطاق واسع في عمليات التسوية والمدفوعات، وكذلك للاستثمار".
وأضاف أن "الولايات المتحدة تمتلك اقتصادا كبيرا، وذلك يدعم أيضا استقرار الدولار".
ووجهت "سبوتنيك" سؤالا للروبوت عن توقعاته لسعر الروبل مقابل الدولار
خلال عام، إلا أنه تجنب الإجابة بطريقة مباشرة وعرض الاطلاع على الأخبار والإحصاءات الحالية حول سعر صرف الدولار.
وأوضح "لسوء الحظ، لا يمكنني التنبؤ بدقة بالتغيرات المستقبلية في الدولار والعملات الأخرى".
وأشار إلى أن "أسعار الصرف تعتمد على العديد من العوامل، مثل أحداث الاقتصاد الكلي والتغيرات السياسية والاتجاهات العالمية والعوامل الخارجية الأخرى".
أما عن الاستثمار في الدولار أو الذهب ومن الأفضل، لفت الروبوت
إلى أن "الذهب هو أداة تقليدية للحماية من التضخم والحفاظ على القيمة على المدى الطويل".
ومع ذلك، قد يتقلب سعره على المدى القصير، بالإضافة إلى أن الاستثمار في الذهب يقلل من السيولة التي تملكها بالمقارنة بالاستثمار بالدولار في سندات حكومية مستقرة وسائلة.
ولكنه خلص إلى أنه من الأفضل التفكير في مزيج من الاستثمارات في الذهب والدولار لتنويع المحفظة وتقليل المخاطر.