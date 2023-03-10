https://sputnikarabic.ae/20230310/روسيا-تشارك-في-محادثات-اتفاقية-الحبوب-الانتقالي-الجنوبي-قلق-من-محادثات-السعودية-وأنصار-الله-1074583858.html

روسيا تشارك في محادثات اتفاقية الحبوب.. "الانتقالي الجنوبي" قلق من محادثات السعودية و"أنصار الله"

روسيا تشارك في محادثات اتفاقية الحبوب.. "الانتقالي الجنوبي" قلق من محادثات السعودية و"أنصار الله"

نناقش في الحلقة من برنامج "عالم سبوتنيك": أعلنت روسيا، مشاركتها في محادثات مع الأمم المتحدة، يوم الاثنين، في جنيف، بشأن تجديد اتفاقية الحبوب الأوكرانية، بعد أن... 10.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-10T17:44+0000

2023-03-10T17:44+0000

2023-03-10T17:44+0000

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روسيا تعلن مشاركتها في محادثات مع الأمم المتحدة بشأن تجديد اتفاقية الحبوب... الانتقالي الجنوبي يعرب عن قلقه من محادثات السعودية و"أنصار الله" روسيا تعلن مشاركتها في محادثات مع الأمم المتحدة بشأن تجديد اتفاقية الحبوب... الانتقالي الجنوبي يعرب عن قلقه من محادثات السعودية و"أنصار الله"

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن "وفداً روسياً مؤلفاً من ممثلي عدد من الوزارات سيناقش تجديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية، في جنيف، الاثنين".وأعلنت زاخاروفا أن الاجتماع سيحضره مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث والأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ريبيكا جرينسبان.وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في موسكو: "إذا لم يطبق سوى نصف بنود الاتفاق، فإن مسألة تمديده تصبح معقّدة إلى حد ما"، مشيراً إلى أن بنوداً تتعلق بصادرات الحبوب والأسمدة الروسية، لم يتم تطبيقها.واستبعد سماق في ضوء ذلك أن يكون الاتفاق الجديد في حال عقده منصفًا للدول الفقيرة، فقد استأثرت الدول الأوربية بشحنات القمح دون الدول الفقيرة، لافتا إلى أن الغرب يفكر بعقلية التاجر الذي لا يسعى إلا للربح، والوصول إلى الغاية بشتى السبل.المجلس الانتقالي الجنوبي يعرب عن قلقه من المحادثات بين السعودية و"أنصار الله"أعربت المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن عن قلقه بخصوص المحادثات المباشرة بين السعودية وجماعة أنصار الله" وحذر من أي اتفاق يتجاوز حدود جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة.وقال مسؤول كبير في المجلس الانتقالي الجنوبي إن حلفاء التحالف لم يطَلعوا على المحادثات بين السعودية و"أنصار الله".وتتفاوض السعودية، مباشرة مع جماعة "أنصارالله" لإعادة الهدنة.وقال عمرو البيض، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي: "الأصدقاء في الرياض عزلوا الجميع... ربما يساعد ذلك في المفاوضات لكنه يثير شكوكا بين الأصدقاء والمعنيين بالأمر".وذكر أن المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي انتزع السيطرة على عدن مرتين من الحكومة المعترف بها دوليا قبل اتفاق لتقاسم السلطة توسطت فيه الرياض، لن يقبل إملاءات بشأن الحكم أو الموارد أو الأمن في منطقة الجنوب المنتجة للنفط.وأكد أن المجلس الانتقالي الجنوبي يدعم أي جهود للسلام ووقف الحرب، في ظل أن للجنوب قضيته الوطنية وتطلعات شعبية باستعادة دولته التي كانت قائمة حتى عام 1990، وبالتالي فإننا نؤكد على أن قضيتنا التي تخص شعب الجنوب وأي محاولة للانتقاص منها لم نكون طرفا فيها ولن نكون معنيين بأي نتائج لسنا طرفا فيها.وشدد صالح على أهمية تنفيذ ما جاء في اتفاق الرياض والمشاورات التي رعتها دول مجلس التعاون الخليجي كنقطة انطلاق للوصول إلى حلول شاملة، ومنها حل قضية شعب الجنوب.وأضاف أن تشكيل وفد تفاوضي مشترك للبدء في التهيئة ووضع إطار خاص للقضية الجنوبية، ومشاورات وقف الحرب والتسوية السياسية، أو أن يكون هناك للجنوب وفده المستقل.الرئيس الإسرائيلي يطالب نتنياهو بإلغاء "الإصلاح القضائي" ويقول إن ما يحدث كارثةقال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، إن "الإصلاح القضائي" الجاري تمريره من جانب حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، غير مقبول ويجب استبداله.وأكد في خطاب له، أن "فصائل الائتلاف والمعارضة ستكون مسؤولة عن أي فوضى تترتب على ذلك، إذا فشلت في التوصل إلى اتفاق واسع بشأن الإصلاح القضائي من خلال المفاوضات".وأكد أن "التشريع الذي يجري إعداده للقراءة في لجنة الدستور والقانون والقضاء بالكنيست كان "خاطئا، مشيرا إلى انه يقوّض أسس الديمقراطية".وطالب هرتسوغ رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتنياهو، باستبدال "الإصلاح القضائي" بـ"مجموعة تشريعات أخرى، متفق عليها وفي الحال".ووصف هرتسوغ الوضع الحالي بأنه "كابوس"، مضيفا أن الأمة ممزقة.هذا وتتواصل الاحتجاجات الضخمة في إسرائيل على خلفية موافقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على مشروع قانون "الإصلاحات القضائية" الذي يحد من تأثير المحكمة العليا على عملية اعتماد القوانين الأساسية، ويسمح للبرلمانيين بالطعن في قرارات المحكمة العليا، ويمنح الحكومة السيطرة على إجراءات تعيين القضاة.وأوضح أن "نتنياهو سيحصل على الضمانات التي يريدها عبر قانون خاص في الكنسيت بالاتفاق مع المعارضة، أو عدم سجنه بناء على عفو رئاسي".وذكر أن نتنياهو يحاول من خلال سياساته الاستفراد بالحكم وتعزيز مكانته في إسرائيل، لذلك جلب إلى الحكومة أكثر الأشخاص تطرفا مثل سموتريتش وبن غفير، لتغيير وجهة المجتمع الإسرائيلي من علماني ليبرالي إلى مجتمع ديني محافظ.وتوقع حرب في حال حصل نتنياهو على ضمانات أن تتشكل حكومة جديدة مختلفة عن القائمة اليوم بالتحالف مع أحزاب المعارضة، خاصة وأن توجهات المعارضة فيما يتعلق بالشق السياسي ليست بعيدة عن حزب الليكود.واعتبر حدوث هذه الخطوة بأنها انفراط العقد بين أحزاب أقصى اليمين وحزب الليكود، وقد يكون هناك انشقاقات في حزب الليكود.البرلمان الصيني ينتخب شي جين بينج رئيساً لفترة ثالثة "غير مسبوقة"انتخب البرلمان الصيني، شي جين بينج رئيساً للبلاد ورئيساً للجنة العسكرية المركزية. وحصل شي جين بينج بذلك على ولاية ثالثة مدتها 5 سنوات، غير مسبوقة لأي رئيس للصين، كأقوى قائد في البلاد منذ ماو تسي تونج.وصوت ما يقرب من 3000 عضو من أعضاء البرلمان الصيني، المجلس الوطني لنواب الشعب، بالإجماع في قاعة الشعب الكبرى لصالح شي، 69 عاماً، لمنصب الرئيس في انتخابات لم يكن فيها أي مرشح آخر.ووافق البرلمان الصيني، على خطة لإعادة تنظيم المؤسسات التابعة لمجلس الدولة أو مجلس الوزراء .وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، كشفت الصين عن خطة لإصلاح شامل لمؤسسات الحكومة المركزية، بما في ذلك تشكيل هيئة تنظيمية مالية ومكتب بيانات وطني وتجديد وزارة العلوم والتكنولوجيا.واعتبر إسماعيل الرئيس الصيني مختلف عن من سبقوه من الزعماء في البلاد، من خلال طرحه العديد من النظريات والتصورات لبناء الصين في "العصر الجديد"، وحتى على الساحة الدولية طرح العديد من القيم والمفاهيم تأخذ صيغة "ذات نمط صيني".وأكد أن الانفتاح الاقتصادي سياسة ثابتة للصين بمعنى أن الاقتصاد العالمي معتمدا على الصين وأيضا العكس، مما يعني أنها ستواصل المضي في إجراءات الانفتاح.وقال خبير الشؤون الآسيوية، حسين إسماعيل، إن منطقة الشرق الأوسط تمثل أهمية متزايدة للصين في السنوات الأخيرة ولاحظنا زيارة الرئيس الصيني للمنطقة العام الماضي وعقدت أول قمة عربية مع الصين في الرياض.واعتبر أن منطقة الشرق الأوسط على المستوى الاقتصادي بالغة الأهمية للصين من حيث إمدادت الطاقة أو كسوق كبيرة مستوعبة للكثير من المنتجات الصينية، مبينا أنها أيضا تقع في منطقة ممرات مهمة في حركة التجارة الصينية.للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا "عالم سبوتنيك"...

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