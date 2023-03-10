https://sputnikarabic.ae/20230310/روسيا-تعتزم-نشر-مراسلاتها-مع-ألمانيا-والدنمارك-والسويد-حول-تخريب-التيار-الشمالي-1074533856.html

روسيا تعتزم نشر مراسلاتها مع ألمانيا والدنمارك والسويد حول تخريب "التيار الشمالي"

روسيا تعتزم نشر مراسلاتها مع ألمانيا والدنمارك والسويد حول تخريب "التيار الشمالي"

صرح النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، بأن روسيا ستنشر وتوزع قريبًا مراسلات مجلس الأمن الدولي مع الدنمارك والسويد وألمانيا... 10.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-10T03:02+0000

2023-03-10T03:02+0000

2023-03-10T03:02+0000

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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال بوليانسكي في مقابلة مع جاكسون هينكل: "التحقيقات جارية في عدد من البلدان - الدنمارك والسويد وألمانيا. لا يشاركونا في هذه التحقيقات. ليس لأننا لا نريد ذلك، ولكن لأنه يتم إبعادنا. يمنعونا من الوصول إلى أي معلومات، ولا يسمح لنا بالمشاركة، على الرغم من أننا الطرف المتضرر. يجب أن نشارك في التحقيق".وأضاف الدبلوماسي الروسي، أنهم "ببساطة يكتبون بعض الرسائل" إلى موسكو، قائلين: "نحن نفعل ما نفعله، لا تتدخلوا في عمل لا يخصكم".وشدد بوليانسكي، على أنه و"لكي نكون شفافين سننشر كل هذه المراسلات في القريب العاجل ونقوم بتعميمها على أعضاء مجلس الأمن".وأكد النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أن عدد من الدول الغربية ترفض العمل على مشروع القرار الروسي بشأن التحقيق في تخريب خطوط "التيار الشمالي.وقال بوليانسكي:ووقعت الانفجارات، يوم 26 سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، في خطي أنابيب نقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا، "التيار الشمالي – 1" و"التيار الشمالي - 2".ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد، أن ما حدث هو عمل تخريبي؛ فيما وصفت الشركة المشغلة لنظام "التيار الشمالي"، شركة "نورد ستريم إيه جي"، حالة الطوارئ على خطوط أنابيب الغاز، بأنها غير مسبوقة.من جانبها، رفعت النيابة العامة الروسية قضية في التفجيرات؛ كونها تعد عملا إرهابيا دوليا.

https://sputnikarabic.ae/20230309/موسكو-تم-تجاهل-المطالب-الروسية-بإجراء-تحقيق-مشترك-بالهجوم-الإرهابي-على-التيار-الشمالي-1074520640.html

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