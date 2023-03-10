عربي
وكالات: السعودية وإيران توقعان اتفاقا لاستئناف العلاقات وتحددان موعدا لفتح السفارات... فيديو
Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230310/روسيا-سنرد-بشكل-مباشر-على-الغرب-لتعديه-على-ممتلكاتنا-في-حال-حظر-التحقيق-بشأن-التيار-الشمالي--1074549096.html
لافروف: نفكر بالرد على الغرب لتعديه المباشر على ممتلكاتنا في "التيار الشمالي"
لافروف: نفكر بالرد على الغرب لتعديه المباشر على ممتلكاتنا في "التيار الشمالي"
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أنه إذا تم حظر التحقيق في الهجوم الإرهابي على خطوط أنابيب غاز "التيار الشمالي"، فإن موسكو ستفكر في كيفية... 10.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-10T11:08+0000
2023-03-10T11:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/02/1073026042_0:116:3233:1934_1920x0_80_0_0_a40c25ee041d1a5ec0d02fc43db6a892.jpg
وقال لافروف في تصريحات أدلى بها خلال استضافته في البرنامج السياسي الروسي الشهير "بلشايا إيغرا" (اللعبة الكبيرة)، إن "هذا الهجوم الإرهابي لن يبقى دون رد".وكان النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، قد صرح في وقت سابق من اليوم، بأن روسيا ستنشر وتوزع قريبًا مراسلات مجلس الأمن الدولي مع الدنمارك والسويد وألمانيا بشأن التحقيق الجاري في تفجير خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي".وأضاف الدبلوماسي الروسي، إنهم "ببساطة يكتبون بعض الرسائل" إلى موسكو، قائلين: "نحن نفعل ما نفعله، لا تتدخلوا في عمل لا يخصكم".وشدد بوليانسكي على أنه و"لكي نكون شفافين سننشر كل هذه المراسلات في القريب العاجل ونقوم بتعميمها على أعضاء مجلس الأمن".وأكد النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أن عددا من الدول الغربية يرفض العمل على مشروع القرار الروسي بشأن التحقيق في تخريب خطوط "التيار الشمالي".ووقعت الانفجارات، يوم 26 سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، في خطي أنابيب نقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا، "التيار الشمالي – 1" و"التيار الشمالي - 2".ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد أن ما حدث هو عمل تخريبي؛ فيما وصفت الشركة المشغلة لنظام "التيار الشمالي"، شركة "نورد ستريم إيه جي"، حالة الطوارئ على خطوط أنابيب الغاز، بأنها غير مسبوقة.من جانبها، فتحت النيابة العامة الروسية قضية في التفجيرات؛ كونها تعد عملا إرهابيا دوليا.
https://sputnikarabic.ae/20230310/روسيا-تعتزم-نشر-مراسلاتها-مع-ألمانيا-والدنمارك-والسويد-حول-تخريب-التيار-الشمالي-1074533856.html
https://sputnikarabic.ae/20230310/شبيغل-الألمانية-تنشر-تفاصيل-عن-اليخت-الذي-يشتبه-أنه-استخدم-في-تفجير-نورد-ستريم-1074535130.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/02/1073026042_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_ea5e39454589b663e0bc322e7e0817ff.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

لافروف: نفكر بالرد على الغرب لتعديه المباشر على ممتلكاتنا في "التيار الشمالي"

11:08 GMT 10.03.2023 (تم التحديث: 11:42 GMT 10.03.2023)
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورلقاء حصري لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع "سبوتنيك" حول سياسة روسيا الخارجية في ظل الظروف الراهنة
لقاء حصري لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع سبوتنيك حول سياسة روسيا الخارجية في ظل الظروف الراهنة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أنه إذا تم حظر التحقيق في الهجوم الإرهابي على خطوط أنابيب غاز "التيار الشمالي"، فإن موسكو ستفكر في كيفية الرد على الغرب لتعديه المباشر على ممتلكاتها.
وقال لافروف في تصريحات أدلى بها خلال استضافته في البرنامج السياسي الروسي الشهير "بلشايا إيغرا" (اللعبة الكبيرة)، إن "هذا الهجوم الإرهابي لن يبقى دون رد".

"إذا تم حظر قيام تحقيق موضوعي وحيادي وشفاف، فسوف نفكر بالطبع في كيفية الرد على الغرب على هذا الهجوم المباشر، وهو اعتداء مباشر على ممتلكاتنا، إلى حد كبير".

لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع الرئيس الأوغندي الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني في عنتيبي، أوغندا 26 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
سيرغي لافروف
وكان النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، قد صرح في وقت سابق من اليوم، بأن روسيا ستنشر وتوزع قريبًا مراسلات مجلس الأمن الدولي مع الدنمارك والسويد وألمانيا بشأن التحقيق الجاري في تفجير خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي".

وقال بوليانسكي في مقابلة مع جاكسون هينكل: "التحقيقات جارية في عدد من البلدان - الدنمارك والسويد وألمانيا. لا يشاركوننا في هذه التحقيقات. ليس لأننا لا نريد ذلك، ولكن لأنه يتم إبعادنا. يمنعوننا من الوصول إلى أي معلومات، ولا يسمح لنا بالمشاركة، على الرغم من أننا الطرف المتضرر. يجب أن نشارك في التحقيق".

في هذه الصورة التي قدمها خفر السواحل السويدي، تسرب الغاز في بحر البلطيق من نورد ستريم تم تصويره من طائرة خفر السواحل يوم 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا تعتزم نشر مراسلاتها مع ألمانيا والدنمارك والسويد حول تفجير "التيار الشمالي"
03:02 GMT
وأضاف الدبلوماسي الروسي، إنهم "ببساطة يكتبون بعض الرسائل" إلى موسكو، قائلين: "نحن نفعل ما نفعله، لا تتدخلوا في عمل لا يخصكم".
وشدد بوليانسكي على أنه و"لكي نكون شفافين سننشر كل هذه المراسلات في القريب العاجل ونقوم بتعميمها على أعضاء مجلس الأمن".
وأكد النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أن عددا من الدول الغربية يرفض العمل على مشروع القرار الروسي بشأن التحقيق في تخريب خطوط "التيار الشمالي".

"عدد من الدول، وبالتحديد الدول الغربية، لا تريد المشاركة في هذا العمل [مشروع القرار الروسي]. إنهم مجبرون - يرسلون خبرا، لكن هؤلاء الخبراء فقط يقولون: "لا نرى أي حاجة لهذا النوع من التحقيق".

دميتري بوليانسكي
النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة
ووقعت الانفجارات، يوم 26 سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، في خطي أنابيب نقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا، "التيار الشمالي – 1" و"التيار الشمالي - 2".
في هذه الصورة التي قدمها خفر السواحل السويدي، تسرب الغاز في بحر البلطيق من نورد ستريم تم تصويره من طائرة خفر السواحل يوم 28 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2023
"شبيغل" الألمانية تنشر تفاصيل عن اليخت الذي يشتبه أنه استخدم في تفجير "نورد ستريم"
05:30 GMT
ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد أن ما حدث هو عمل تخريبي؛ فيما وصفت الشركة المشغلة لنظام "التيار الشمالي"، شركة "نورد ستريم إيه جي"، حالة الطوارئ على خطوط أنابيب الغاز، بأنها غير مسبوقة.
من جانبها، فتحت النيابة العامة الروسية قضية في التفجيرات؛ كونها تعد عملا إرهابيا دوليا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала