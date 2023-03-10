https://sputnikarabic.ae/20230310/روس-إنيرغو-آتوم-الروسية-تنفي-تصريحات-كييف-عن-أسباب-انقطاع-التيار-الكهربائي-عن-محطة-زابوروجيه-1074535685.html
"روس إنيرغو آتوم" الروسية تنفي تصريحات كييف عن أسباب انقطاع التيار الكهربائي في محطة زابوروجيه
"روس إنيرغو آتوم" الروسية تنفي تصريحات كييف عن أسباب انقطاع التيار الكهربائي في محطة زابوروجيه
صرح مستشار شركة "روس إنيرغو آتوم"، رينات كارتشا، أن تصريحات كييف حول انقطاع التيار الكهربائي عن محطة الطاقة النووية زابوروجيه، نتيجة قصف من قبل القوات المسلحة... 10.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-10T05:57+0000
2023-03-10T05:57+0000
2023-03-10T06:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأضاف كارتشا في تصريحات لـ"سبوتنيك": "يمكن أن يكون هناك العديد من الأسباب: كحالة خطوط الطاقة العالية وحالة المعدات التقنية، بما في ذلك التلف. وهذا سبب خطير يجب أن يحدده المتخصصون. ولكن لم يتم إجراء أي تحليل. كما أننا لا نستطيع الوصول إلى هناك لأسباب واضحة".وتقع محطة زابوروجيه النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر بالقرب من بلدة إنيرغودار، وتُعد أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المجهزة.منذ مارس/ آذار العام الماضي، كانت تحت حماية الجيش الروسي، وأكدت الخارجية الروسية أن هذه الخطوة كانت مبررة لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.ويواصل الجيش الأوكراني قصف إنيرغودار بانتظام وإقليم محطة زابوروجيه، وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن نظام كييف يسعى لخلق مظهر من التهديد بحدوث كارثة نووية من خلال الاستمرار في قصف المحطة عن قصد.
https://sputnikarabic.ae/20230303/طاقم-أمن-محطة-زابوروجيه-المكلف-باستقبال-المفتشين-الدوليين-يتعرض-لإطلاق-نار-من-الجانب-الأوكراني-1074264599.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
"روس إنيرغو آتوم" الروسية تنفي تصريحات كييف عن أسباب انقطاع التيار الكهربائي في محطة زابوروجيه
05:57 GMT 10.03.2023 (تم التحديث: 06:06 GMT 10.03.2023) تابعنا عبر
صرح مستشار شركة "روس إنيرغو آتوم"، رينات كارتشا، أن تصريحات كييف حول انقطاع التيار الكهربائي عن محطة الطاقة النووية زابوروجيه، نتيجة قصف من قبل القوات المسلحة الروسية، لا تتوافق مع الواقع.
وأضاف كارتشا في تصريحات لـ"سبوتنيك": "يمكن أن يكون هناك العديد من الأسباب: كحالة خطوط الطاقة العالية وحالة المعدات التقنية، بما في ذلك التلف. وهذا سبب خطير يجب أن يحدده المتخصصون. ولكن لم يتم إجراء أي تحليل. كما أننا لا نستطيع الوصول إلى هناك لأسباب واضحة".
وتقع محطة زابوروجيه النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر بالقرب من بلدة إنيرغودار، وتُعد أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المجهزة.
منذ مارس/ آذار العام الماضي، كانت تحت حماية الجيش الروسي، وأكدت الخارجية الروسية أن هذه الخطوة كانت مبررة لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.
ويواصل الجيش الأوكراني قصف إنيرغودار بانتظام وإقليم محطة زابوروجيه، وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن نظام كييف يسعى لخلق مظهر من التهديد بحدوث كارثة نووية من خلال الاستمرار في قصف المحطة عن قصد.