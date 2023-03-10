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Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230310/روس-إنيرغو-آتوم-الروسية-كييف-تستخدم-الوضع-في-محطة-زابوروجيه-للابتزاز-1074536578.html
"روس إنيرغو آتوم" الروسية: كييف تستخدم الوضع في محطة زابوروجيه للابتزاز
"روس إنيرغو آتوم" الروسية: كييف تستخدم الوضع في محطة زابوروجيه للابتزاز
صرح مستشار شركة "روس إنيرغو آتوم"، رينات كارتشا، أن كييف تستخدم الوضع حول محطة زابوروجيه النووية كأداة ابتزاز في مسألة إنشاء منطقة منزوعة السلاح. 10.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-10T06:53+0000
2023-03-10T06:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وتساءل كارتشا خلال لقائه مع "سبوتنيك" قائلا: "لماذا قضية إنشاء منطقة آمنة في محيط محطة زابوروجيه؟ لأنهم ربطوها أولا بتبادل الأسرى وثم بنزع السلاح من منطقة المفاعل وإنيرغودار. أي أنه كان ابتزازا صريحا وإلا "سنقصف". هكذا هو قلقهم بشأن السلامة النووية".تقع محطة زابوروجيه النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر بالقرب من بلدة إنيرغودار، وتُعد أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المجهزة.منذ مارس/ آذار العام الماضي، كانت تحت حماية الجيش الروسي، وأكدت الخارجية الروسية أن هذه الخطوة كانت مبررة لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.ويواصل الجيش الأوكراني قصف إنيرغودار بانتظام وإقليم محطة زابوروجيه، وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن نظام كييف يسعى لخلق مظهر من التهديد بحدوث كارثة نووية من خلال الاستمرار في قصف المحطة عن قصد.
https://sputnikarabic.ae/20230310/روس-إنيرغو-آتوم-الروسية-تنفي-تصريحات-كييف-عن-أسباب-انقطاع-التيار-الكهربائي-عن-محطة-زابوروجيه-1074535685.html
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روسيا, العالم

"روس إنيرغو آتوم" الروسية: كييف تستخدم الوضع في محطة زابوروجيه للابتزاز

06:53 GMT 10.03.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورزيارة صحفيين من من إيطاليا وألمانيا وأمريكا اللاتينية وروس إلى منطقة محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار، 6 مارس 2023
زيارة صحفيين من من إيطاليا وألمانيا وأمريكا اللاتينية وروس إلى منطقة محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار، 6 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2023
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صرح مستشار شركة "روس إنيرغو آتوم"، رينات كارتشا، أن كييف تستخدم الوضع حول محطة زابوروجيه النووية كأداة ابتزاز في مسألة إنشاء منطقة منزوعة السلاح.
وتساءل كارتشا خلال لقائه مع "سبوتنيك" قائلا: "لماذا قضية إنشاء منطقة آمنة في محيط محطة زابوروجيه؟ لأنهم ربطوها أولا بتبادل الأسرى وثم بنزع السلاح من منطقة المفاعل وإنيرغودار. أي أنه كان ابتزازا صريحا وإلا "سنقصف". هكذا هو قلقهم بشأن السلامة النووية".
تقع محطة زابوروجيه النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر بالقرب من بلدة إنيرغودار، وتُعد أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المجهزة.
وحدة الطاقة الرابعة لمحطة الطاقة النووية زابوروجيه، بعد قصف القوات المسلحة الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"روس إنيرغو آتوم" الروسية تنفي تصريحات كييف عن أسباب انقطاع التيار الكهربائي في محطة زابوروجيه
05:57 GMT
منذ مارس/ آذار العام الماضي، كانت تحت حماية الجيش الروسي، وأكدت الخارجية الروسية أن هذه الخطوة كانت مبررة لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.
ويواصل الجيش الأوكراني قصف إنيرغودار بانتظام وإقليم محطة زابوروجيه، وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن نظام كييف يسعى لخلق مظهر من التهديد بحدوث كارثة نووية من خلال الاستمرار في قصف المحطة عن قصد.
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