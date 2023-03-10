https://sputnikarabic.ae/20230310/روس-إنيرغو-آتوم-كييف-قد-تعرقل-تغيير-المتخصصين-في-محطة-زابوروجيه-1074541820.html

"روس إنيرغو آتوم": كييف قد تعرقل تغيير المتخصصين في محطة زابوروجيه

"روس إنيرغو آتوم": كييف قد تعرقل تغيير المتخصصين في محطة زابوروجيه

أكدت المتحدثة باسم شركة "روس إنيرغو آتوم"، التابعة لشركة "روساتوم" الروسية للطاقة النووية، رينات كارشا، أن كييف قد تعرقل تغيير المتخصصين في محطة زابوروجيه... 10.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-10T08:15+0000

2023-03-10T08:15+0000

2023-03-10T08:43+0000

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محطة زابوروجيه للطاقة النووية

حصري

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وفي تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، قالت كارشا: "من المقرر إجراء الدورة القادمة لخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه للطاقة النووية (ZNPP) في أوائل أبريل".واستدركت: "لكن كييف قد تعطل تغيير المتخصصين"، وهو ما سيعطل عمل الوكالة الدولية.وأوضحت كارشا: "عادةً ما تكون فترة التناوب شهرًا، زائدًا أو ناقصًا بضعة أيام"، مشيرةً إلى أنه "إذا اتّبعت هذا الجدول، فيجب أن يتم التناوب في أوائل أبريل".يشار إلى أن الوكالة كانت قد أكدت مواصلة مشاورتها مع أوكرانيا وروسيا بهدف الاتفاق على منطقة حماية للأمان والأمن النوويين وتنفيذها حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيه في أقرب وقت ممكن.وتقع محطة زابوروجيه النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر بالقرب من بلدة إنيرغودار، وتُعد أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المجهزة.وفيما يواصل الجيش الأوكراني قصف إنيرغودار بانتظام وإقليم محطة زابوروجيه، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن نظام كييف يسعى لخلق مظهر من التهديد بحدوث كارثة نووية من خلال الاستمرار في قصف المحطة عن قصد.طالع أيضا: نقل سيطرة محطة زابوروجيه النووية إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية "أمر مستحيل"

https://sputnikarabic.ae/20230106/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-نواصل-المشاورات-بشأن-المنطقة-الآمنة-في-زابوروجيه-1072002060.html

https://sputnikarabic.ae/20230310/روس-إنيرغو-آتوم-الروسية-تنفي-تصريحات-كييف-عن-أسباب-انقطاع-التيار-الكهربائي-عن-محطة-زابوروجيه-1074535685.html

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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, الأخبار, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, حصري