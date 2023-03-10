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https://sputnikarabic.ae/20230310/روس-إنيرغو-آتوم-كييف-قد-تعرقل-تغيير-المتخصصين-في-محطة-زابوروجيه-1074541820.html
"روس إنيرغو آتوم": كييف قد تعرقل تغيير المتخصصين في محطة زابوروجيه
"روس إنيرغو آتوم": كييف قد تعرقل تغيير المتخصصين في محطة زابوروجيه
أكدت المتحدثة باسم شركة "روس إنيرغو آتوم"، التابعة لشركة "روساتوم" الروسية للطاقة النووية، رينات كارشا، أن كييف قد تعرقل تغيير المتخصصين في محطة زابوروجيه... 10.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-10T08:15+0000
2023-03-10T08:43+0000
روسيا
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محطة زابوروجيه للطاقة النووية
حصري
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وفي تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، قالت كارشا: "من المقرر إجراء الدورة القادمة لخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه للطاقة النووية (ZNPP) في أوائل أبريل".واستدركت: "لكن كييف قد تعطل تغيير المتخصصين"، وهو ما سيعطل عمل الوكالة الدولية.وأوضحت كارشا: "عادةً ما تكون فترة التناوب شهرًا، زائدًا أو ناقصًا بضعة أيام"، مشيرةً إلى أنه "إذا اتّبعت هذا الجدول، فيجب أن يتم التناوب في أوائل أبريل".يشار إلى أن الوكالة كانت قد أكدت مواصلة مشاورتها مع أوكرانيا وروسيا بهدف الاتفاق على منطقة حماية للأمان والأمن النوويين وتنفيذها حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيه في أقرب وقت ممكن.وتقع محطة زابوروجيه النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر بالقرب من بلدة إنيرغودار، وتُعد أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المجهزة.وفيما يواصل الجيش الأوكراني قصف إنيرغودار بانتظام وإقليم محطة زابوروجيه، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن نظام كييف يسعى لخلق مظهر من التهديد بحدوث كارثة نووية من خلال الاستمرار في قصف المحطة عن قصد.طالع أيضا: نقل سيطرة محطة زابوروجيه النووية إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية "أمر مستحيل"
https://sputnikarabic.ae/20230106/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-نواصل-المشاورات-بشأن-المنطقة-الآمنة-في-زابوروجيه-1072002060.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, الأخبار, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, حصري
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, الأخبار, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, حصري

"روس إنيرغو آتوم": كييف قد تعرقل تغيير المتخصصين في محطة زابوروجيه

08:15 GMT 10.03.2023 (تم التحديث: 08:43 GMT 10.03.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورزيارة صحفيين من من إيطاليا وألمانيا وأمريكا اللاتينية وروس إلى منطقة محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار، 6 مارس 2023
زيارة صحفيين من من إيطاليا وألمانيا وأمريكا اللاتينية وروس إلى منطقة محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار، 6 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2023
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حصري
أكدت المتحدثة باسم شركة "روس إنيرغو آتوم"، التابعة لشركة "روساتوم" الروسية للطاقة النووية، رينات كارشا، أن كييف قد تعرقل تغيير المتخصصين في محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وفي تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، قالت كارشا: "من المقرر إجراء الدورة القادمة لخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه للطاقة النووية (ZNPP) في أوائل أبريل".
وحدة الطاقة الرابعة لمحطة الطاقة النووية زابوروجيه، بعد قصف القوات المسلحة الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2023
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واستدركت: "لكن كييف قد تعطل تغيير المتخصصين"، وهو ما سيعطل عمل الوكالة الدولية.
وأوضحت كارشا: "عادةً ما تكون فترة التناوب شهرًا، زائدًا أو ناقصًا بضعة أيام"، مشيرةً إلى أنه "إذا اتّبعت هذا الجدول، فيجب أن يتم التناوب في أوائل أبريل".
وقالت: "لم نواجه أبدًا مشكلة في التناوب من قبل، كانت هناك مشاكل في المرة الأخيرة وبناءً على ذلك، من الصعب للغاية أن نقول على وجه اليقين ما إذا كان سيكون هناك تناوب في الوقت المحدد أم أن الأوكرانيين سيحاولون مرة أخرى تعطيل التحول".
يشار إلى أن الوكالة كانت قد أكدت مواصلة مشاورتها مع أوكرانيا وروسيا بهدف الاتفاق على منطقة حماية للأمان والأمن النوويين وتنفيذها حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيه في أقرب وقت ممكن.
وحدة الطاقة الرابعة لمحطة الطاقة النووية زابوروجيه، بعد قصف القوات المسلحة الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2023
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وتقع محطة زابوروجيه النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر بالقرب من بلدة إنيرغودار، وتُعد أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المجهزة.
ومنذ مارس/ آذار العام الماضي، كانت تحت حماية الجيش الروسي، وأكدت الخارجية الروسية أن هذه الخطوة كانت مبررة لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.
وفيما يواصل الجيش الأوكراني قصف إنيرغودار بانتظام وإقليم محطة زابوروجيه، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن نظام كييف يسعى لخلق مظهر من التهديد بحدوث كارثة نووية من خلال الاستمرار في قصف المحطة عن قصد.
طالع أيضا: نقل سيطرة محطة زابوروجيه النووية إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية "أمر مستحيل"
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