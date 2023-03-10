https://sputnikarabic.ae/20230310/روس-إنيرغو-آتوم-محاولة-كييف-السيطرة-على-محطة-زابوروجيه-النووية-عسكريا-قد-تنتهي-بكارثة---1074544215.html
"روس إنيرغو آتوم": محاولة كييف السيطرة على محطة زابوروجيه النووية عسكريا قد تنتهي بكارثة
"روس إنيرغو آتوم": محاولة كييف السيطرة على محطة زابوروجيه النووية عسكريا قد تنتهي بكارثة
أعلن مستشار المدير العام لشركة "روس إنيرغو آتوم"، رينات كارتشا، اليوم الجمعة، أن فكرة كييف الاستيلاء عسكريا على محطة زابوروجيه النووية جنونية، قد تنتهي بكارثة. 10.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-10T09:47+0000
2023-03-10T09:47+0000
2023-03-10T10:06+0000
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ميليتوبول – سبوتنيك. وقال كارتشا لوكالة "سبوتنيك": "نعم، الاستيلاء العسكري قد ينتهي بكارثة، لكن بالنسبة لمن؟ لروسيا الاتحادية، لأوكرانيا، لأوروبا. ولكن من يخطط لهذه السيناريوهات؟ يمكن أن يخططها فقط من لا يهتم بعواقبها، من هو بعيد، بعيد جداً، وراء المحيط. هذا هو بالضبط صاحب هذه السيناريوهات، وهو ظاهر بالارتباط مع هذا الوضع".وأوضح كارتشا، أن مفاعلي المحطة الأول والثالث قيد الإصلاح، والثاني والرابع في وضع الإغلاق البارد (للعمل فقط في حالات الطوارئ). "وقمنا بإطلاق الخامس والسادس في وضع الإغلاق الساخن، ما يؤدي إلى توليد الحرارة، وهو أمر مهم للغاية بالنسبة للمحطة، لأن المحطة تعتمد بشكل كبير على البخار - مولدات بخارية وتوربينات، يجب غسلها بالبخار "هذا، وتقع محطة زابوروجيه على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، بالقرب من مدينة إنيرغودار، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة.وتقوم وحدات من القوات الروسية، منذ مارس / آذار2022، بتأمين المحطة؛ وأوضحت الخارجية الروسية، أن هذه الخطوة مبررة، لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.
https://sputnikarabic.ae/20230310/روس-إنيرغو-آتوم-كييف-قد-تعرقل-تغيير-المتخصصين-في-محطة-زابوروجيه-1074541820.html
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"روس إنيرغو آتوم": محاولة كييف السيطرة على محطة زابوروجيه النووية عسكريا قد تنتهي بكارثة
09:47 GMT 10.03.2023 (تم التحديث: 10:06 GMT 10.03.2023) تابعنا عبر
أعلن مستشار المدير العام لشركة "روس إنيرغو آتوم"، رينات كارتشا، اليوم الجمعة، أن فكرة كييف الاستيلاء عسكريا على محطة زابوروجيه النووية جنونية، قد تنتهي بكارثة.
ميليتوبول – سبوتنيك. وقال كارتشا لوكالة "سبوتنيك": "نعم، الاستيلاء العسكري قد ينتهي بكارثة، لكن بالنسبة لمن؟ لروسيا الاتحادية، لأوكرانيا، لأوروبا. ولكن من يخطط لهذه السيناريوهات؟ يمكن أن يخططها فقط من لا يهتم بعواقبها، من هو بعيد، بعيد جداً، وراء المحيط. هذا هو بالضبط صاحب هذه السيناريوهات، وهو ظاهر بالارتباط مع هذا الوضع".
وشدد كارتشا على أن "كييف منذ زمن بعيد ليست صاحبة قرار، إنما يتم اتخاذ القرارات بدلاً عنها من قبل القائمين عليها في أمريكا. وهذا طبعاً جنون، وحتى تصور مثل هذا شيء من الجنون".
"الوضع متوتر، وهو مرتبط في كثير من النواحي بخطوط الإمداد بالطاقة للمحطة وفك ربطها بالطاقة المولدة. لذلك، نحن في روسيا ورغبة بعدم المجازفة، وعدم منحهم (الجانب الأوكراني) الإمكانية لترتيب حادث قد يؤدي لاحقًا إلى عواقب، وندعم الوضع (في المحطة) كما لو كان في حالة انتظار".
وأوضح كارتشا، أن مفاعلي المحطة الأول والثالث قيد الإصلاح، والثاني والرابع في وضع الإغلاق البارد (للعمل فقط في حالات الطوارئ). "وقمنا بإطلاق الخامس والسادس في وضع الإغلاق الساخن، ما يؤدي إلى توليد الحرارة، وهو أمر مهم للغاية بالنسبة للمحطة، لأن المحطة تعتمد بشكل كبير على البخار - مولدات بخارية وتوربينات، يجب غسلها بالبخار "
"من إيجابات الإغلاق الساخن أنه لعب دوراً في تدفئة المدينة، لأنه كان علينا إنقاذ وضع وحدات التسخين، وهذا الواقع، بأن يكون هناك مفاعلان في وضعية الإغلاق الساخن أعطى تدفئة تم تحويلها إلى نظام توفير التدفئة في المدينة (إنيرغودار) الشيء الذي خفف من أعباء الوضع. الوضع متوتر بالطبع، وهذا يوتر مزاج العاملين، وهذا أيضا هدفهم (نظام كييف) لتقويض الحالة المعنوية والنفسية داخل الفريق (العامل في المحطة)".
هذا، وتقع محطة زابوروجيه على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، بالقرب من مدينة إنيرغودار، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة.
وتحتوي المحطة على ست وحدات طاقة بسعة 1 غيغاواط لكل منها؛ ومنذ مارس/ آذار، تقع المحطة تحت حماية الجيش الروسي.
وتقوم وحدات من القوات الروسية، منذ مارس / آذار2022، بتأمين المحطة؛ وأوضحت الخارجية الروسية، أن هذه الخطوة مبررة، لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.