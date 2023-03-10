https://sputnikarabic.ae/20230310/روس-إنيرغو-آتوم-محاولة-كييف-السيطرة-على-محطة-زابوروجيه-النووية-عسكريا-قد-تنتهي-بكارثة---1074544215.html

"روس إنيرغو آتوم": محاولة كييف السيطرة على محطة زابوروجيه النووية عسكريا قد تنتهي بكارثة

"روس إنيرغو آتوم": محاولة كييف السيطرة على محطة زابوروجيه النووية عسكريا قد تنتهي بكارثة

أعلن مستشار المدير العام لشركة "روس إنيرغو آتوم"، رينات كارتشا، اليوم الجمعة، أن فكرة كييف الاستيلاء عسكريا على محطة زابوروجيه النووية جنونية، قد تنتهي بكارثة. 10.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-10T09:47+0000

2023-03-10T09:47+0000

2023-03-10T10:06+0000

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ميليتوبول – سبوتنيك. وقال كارتشا لوكالة "سبوتنيك": "نعم، الاستيلاء العسكري قد ينتهي بكارثة، لكن بالنسبة لمن؟ لروسيا الاتحادية، لأوكرانيا، لأوروبا. ولكن من يخطط لهذه السيناريوهات؟ يمكن أن يخططها فقط من لا يهتم بعواقبها، من هو بعيد، بعيد جداً، وراء المحيط. هذا هو بالضبط صاحب هذه السيناريوهات، وهو ظاهر بالارتباط مع هذا الوضع".وأوضح كارتشا، أن مفاعلي المحطة الأول والثالث قيد الإصلاح، والثاني والرابع في وضع الإغلاق البارد (للعمل فقط في حالات الطوارئ). "وقمنا بإطلاق الخامس والسادس في وضع الإغلاق الساخن، ما يؤدي إلى توليد الحرارة، وهو أمر مهم للغاية بالنسبة للمحطة، لأن المحطة تعتمد بشكل كبير على البخار - مولدات بخارية وتوربينات، يجب غسلها بالبخار "هذا، وتقع محطة زابوروجيه على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، بالقرب من مدينة إنيرغودار، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة.وتقوم وحدات من القوات الروسية، منذ مارس / آذار2022، بتأمين المحطة؛ وأوضحت الخارجية الروسية، أن هذه الخطوة مبررة، لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.

https://sputnikarabic.ae/20230310/روس-إنيرغو-آتوم-كييف-قد-تعرقل-تغيير-المتخصصين-في-محطة-زابوروجيه-1074541820.html

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