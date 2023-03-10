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https://sputnikarabic.ae/20230310/رونالدو-يركل-زجاجات-ماء-غضبا-بعد-خسارة-النصر-1074535995.html
رونالدو يركل زجاجات ماء غضبا بعد خسارة "النصر"
رونالدو يركل زجاجات ماء غضبا بعد خسارة "النصر"
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لنجم نادي "النصر" السعودي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهو يركل زجاجات الماء غضبا بعد خسارة فريقه أمام مضيفه... 10.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-10T06:15+0000
2023-03-10T07:03+0000
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وأظهرالمقطع لحظة انفعال رونالدو خلال توجهه لغرفة الملابس في ملعب "الجوهرة" عقب نهاية المباراة، حيث ركل مجموعة من زجاجات المياه بطريقه، وتجاهل محاولة تهدئته من قبل زميله.وخسر "النصر" أمام مضيفه "الاتحاد" بهدف دون رد، سجله البرازيلي رومارينيو في الدقيقة 80، ليفقد الصدارة للمنافس نفسه الذي رفع رصيده إلى 47 نقطة، مقابل 46 للنصر.يذكر أن هذه أول خسارة يتعرض لها "النصر" في الدوري السعودي منذ وصول رونالدو، علما أنه سجل بقميص الفريق 8 أهداف، يحتل بها المركز السادس في قائمة هدافي المسابقة.
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رياضة, منوعات, نادي الفيديو
رياضة, منوعات, نادي الفيديو

رونالدو يركل زجاجات ماء غضبا بعد خسارة "النصر"

06:15 GMT 10.03.2023 (تم التحديث: 07:03 GMT 10.03.2023)
© AFP 2023 / -كريستيانو رونالدو مرتديا قميص نادي "النصر" السعودي
كريستيانو رونالدو مرتديا قميص نادي النصر السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2023
© AFP 2023 / -
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تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لنجم نادي "النصر" السعودي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهو يركل زجاجات الماء غضبا بعد خسارة فريقه أمام مضيفه "الاتحاد".
وأظهرالمقطع لحظة انفعال رونالدو خلال توجهه لغرفة الملابس في ملعب "الجوهرة" عقب نهاية المباراة، حيث ركل مجموعة من زجاجات المياه بطريقه، وتجاهل محاولة تهدئته من قبل زميله.
وخسر "النصر" أمام مضيفه "الاتحاد" بهدف دون رد، سجله البرازيلي رومارينيو في الدقيقة 80، ليفقد الصدارة للمنافس نفسه الذي رفع رصيده إلى 47 نقطة، مقابل 46 للنصر.
يذكر أن هذه أول خسارة يتعرض لها "النصر" في الدوري السعودي منذ وصول رونالدو، علما أنه سجل بقميص الفريق 8 أهداف، يحتل بها المركز السادس في قائمة هدافي المسابقة.
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