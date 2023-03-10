سوناك وماكرون يناقشان تطوير أسلحة بعيدة المدى يحتاجها "الناتو" لمواجهة روسيا
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINرئيس الوزراء ريشي سوناك، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
أعلنت بريطانيا، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء ريشي سوناك، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيناقشان تعزيز التعاون العسكري والصناعي، بما في ذلك إبرام اتفاق للتطوير المشترك للأسلحة البعيدة المدى من الجيل القادم، لصالح حلف الناتو.
موسكو - سبوتنيك. وذكرت الحكومة البريطانية في بيان أنه "من المتوقع، كجزء من المحادثات، أن يتفق رئيس الوزراء والرئيس ماكرون، على تعزيز التعاون العسكري والتعاون الصناعي بين بريطانيا وفرنسا".
وأضاف البيان أن "الاتفاق يتضمن التطوير المشترك لأسلحة من الجيل القادم، لشن ضربات دقيقة وعميقة، وهو نوع من الأسلحة البعيدة المدى التي يحتاجها الناتو، للحماية من التهديد المتزايد من روسيا"، حسب تعبيره.
وأشار إلى أن سوناك وماكرون سيتفقان أيضًا على المزيد من التنسيق، فيما يخص شحنات الأسلحة لأوكرانيا، وتدريب مشاة البحرية الأوكرانية.
وستعقد القمة الفرنسية–البريطانية، في باريس، اليوم 10 مارس/آذار، للمرة الأولى منذ 2018.
وأشار إلى أن سوناك وماكرون سيتفقان أيضًا على المزيد من التنسيق، فيما يخص شحنات الأسلحة لأوكرانيا، وتدريب مشاة البحرية الأوكرانية.
وستعقد القمة الفرنسية–البريطانية، في باريس، اليوم 10 مارس/آذار، للمرة الأولى منذ 2018.
وسيحضر القمة رئيس الوزراء البريطاني، والرئيس الفرنسي، إضافة إلى وزراء الخارجية والدفاع والاقتصاد والطاقة والبيئة والنقل والداخلية، في البلدين.