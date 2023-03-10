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https://sputnikarabic.ae/20230310/سوناك-وماكرون-يناقشان-تطوير-أسلحة-بعيدة-المدى-يحتاجها-الناتو-لمواجهة-روسيا-1074545349.html
سوناك وماكرون يناقشان تطوير أسلحة بعيدة المدى يحتاجها "الناتو" لمواجهة روسيا
سوناك وماكرون يناقشان تطوير أسلحة بعيدة المدى يحتاجها "الناتو" لمواجهة روسيا
أعلنت بريطانيا، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء ريشي سوناك، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيناقشان تعزيز التعاون العسكري والصناعي، بما في ذلك إبرام اتفاق... 10.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-10T10:03+0000
2023-03-10T10:03+0000
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موسكو - سبوتنيك. وذكرت الحكومة البريطانية في بيان أنه "من المتوقع، كجزء من المحادثات، أن يتفق رئيس الوزراء والرئيس ماكرون، على تعزيز التعاون العسكري والتعاون الصناعي بين بريطانيا وفرنسا". وأضاف البيان أن "الاتفاق يتضمن التطوير المشترك لأسلحة من الجيل القادم، لشن ضربات دقيقة وعميقة، وهو نوع من الأسلحة البعيدة المدى التي يحتاجها الناتو، للحماية من التهديد المتزايد من روسيا"، حسب تعبيره.وأشار إلى أن سوناك وماكرون سيتفقان أيضًا على المزيد من التنسيق، فيما يخص شحنات الأسلحة لأوكرانيا، وتدريب مشاة البحرية الأوكرانية.وستعقد القمة الفرنسية–البريطانية، في باريس، اليوم 10 مارس/آذار، للمرة الأولى منذ 2018.وسيحضر القمة رئيس الوزراء البريطاني، والرئيس الفرنسي، إضافة إلى وزراء الخارجية والدفاع والاقتصاد والطاقة والبيئة والنقل والداخلية، في البلدين.
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أخبار فرنسا , بريطانيا, روسيا, أخبار أوكرانيا, إيمانويل ماكرون, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار فرنسا , بريطانيا, روسيا, أخبار أوكرانيا, إيمانويل ماكرون, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

سوناك وماكرون يناقشان تطوير أسلحة بعيدة المدى يحتاجها "الناتو" لمواجهة روسيا

10:03 GMT 10.03.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINرئيس الوزراء ريشي سوناك، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
رئيس الوزراء ريشي سوناك، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
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أعلنت بريطانيا، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء ريشي سوناك، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيناقشان تعزيز التعاون العسكري والصناعي، بما في ذلك إبرام اتفاق للتطوير المشترك للأسلحة البعيدة المدى من الجيل القادم، لصالح حلف الناتو.
موسكو - سبوتنيك. وذكرت الحكومة البريطانية في بيان أنه "من المتوقع، كجزء من المحادثات، أن يتفق رئيس الوزراء والرئيس ماكرون، على تعزيز التعاون العسكري والتعاون الصناعي بين بريطانيا وفرنسا".
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وأضاف البيان أن "الاتفاق يتضمن التطوير المشترك لأسلحة من الجيل القادم، لشن ضربات دقيقة وعميقة، وهو نوع من الأسلحة البعيدة المدى التي يحتاجها الناتو، للحماية من التهديد المتزايد من روسيا"، حسب تعبيره.

وأشار إلى أن سوناك وماكرون سيتفقان أيضًا على المزيد من التنسيق، فيما يخص شحنات الأسلحة لأوكرانيا، وتدريب مشاة البحرية الأوكرانية.

وستعقد القمة الفرنسية–البريطانية، في باريس، اليوم 10 مارس/آذار، للمرة الأولى منذ 2018.
وسيحضر القمة رئيس الوزراء البريطاني، والرئيس الفرنسي، إضافة إلى وزراء الخارجية والدفاع والاقتصاد والطاقة والبيئة والنقل والداخلية، في البلدين.
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