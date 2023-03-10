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https://sputnikarabic.ae/20230310/شبيغل-الألمانية-تنشر-تفاصيل-عن-اليخت-الذي-يشتبه-أنه-استخدم-في-تفجير-نورد-ستريم-1074535130.html
"شبيغل" الألمانية تنشر تفاصيل عن اليخت الذي يشتبه أنه استخدم في تفجير "نورد ستريم"
"شبيغل" الألمانية تنشر تفاصيل عن اليخت الذي يشتبه أنه استخدم في تفجير "نورد ستريم"
كشف تقرير لصحيفة "دير شبيغل" الألمانية معلومات عن اليخت الذي يشتبه باستخدامه في تفجيرات "نورد ستريم". 10.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-10T05:30+0000
2023-03-10T05:40+0000
العالم
أخبار ألمانيا
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في وقت سابق نشرت صحيفة "دي تسايت"، تقريرا عن الاشتباه باستخدام يخت وعلى متنه 6 أشخاص منهم طبيبة في تفجير خطوط "نورد ستريم".وأكدت ألمانيا أن المحققين فتشوا في يناير/ كانون الثاني سفينة مشبوهة ربما نقل على متنها متفجرات استخدمت في تفجير خطوط أنابيب. وقال المدعي الاتحادي في بيان إنه لا توجد معلومات موثوقة عن مرتكبي الحادث ودوافعه، وأشار إلى عدم وجود شكوك حول موظفي الشركة الألمانية التي استأجرت السفينة.وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "دي تسايت" الألمانية، أن المحققين تعرفوا على السفينة التي نفذت من متنها عملية تخريب "التيار الشمالي"، والتي توصل آثارها إلى شركة مملوكة لأوكرانيين.وكتبت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن معلومات استخبارية جديدة تشير إلى أن إحدى الجماعات الموالية لأوكرانيا نفذت الهجمات على التيار الشمالي.ووقعت الانفجارات يوم 26 سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، في خطي أنابيب نقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا، "التيار الشمالي – 1" و"التيار الشمالي - 2".
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العالم, أخبار ألمانيا
العالم, أخبار ألمانيا

"شبيغل" الألمانية تنشر تفاصيل عن اليخت الذي يشتبه أنه استخدم في تفجير "نورد ستريم"

05:30 GMT 10.03.2023 (تم التحديث: 05:40 GMT 10.03.2023)
© AP Photo / Swedish Coast Guard في هذه الصورة التي قدمها خفر السواحل السويدي، تسرب الغاز في بحر البلطيق من نورد ستريم تم تصويره من طائرة خفر السواحل يوم 28 سبتمبر 2022
في هذه الصورة التي قدمها خفر السواحل السويدي، تسرب الغاز في بحر البلطيق من نورد ستريم تم تصويره من طائرة خفر السواحل يوم 28 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2023
© AP Photo / Swedish Coast Guard
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كشف تقرير لصحيفة "دير شبيغل" الألمانية معلومات عن اليخت الذي يشتبه باستخدامه في تفجيرات "نورد ستريم".
في وقت سابق نشرت صحيفة "دي تسايت"، تقريرا عن الاشتباه باستخدام يخت وعلى متنه 6 أشخاص منهم طبيبة في تفجير خطوط "نورد ستريم".

بحسب تقرير "دير شبيغل" فإنه يجري التحقيق والتفتيش عن يخت شراعي مشتبه باستخدامه في العملية، بطول 15 مترا من طراز Bavaria Cruiser 50 Andromeda ، مستأجر في جزيرة روغن من خلال شركة.

وأكدت ألمانيا أن المحققين فتشوا في يناير/ كانون الثاني سفينة مشبوهة ربما نقل على متنها متفجرات استخدمت في تفجير خطوط أنابيب. وقال المدعي الاتحادي في بيان إنه لا توجد معلومات موثوقة عن مرتكبي الحادث ودوافعه، وأشار إلى عدم وجود شكوك حول موظفي الشركة الألمانية التي استأجرت السفينة.
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2023
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أمس, 11:30 GMT
وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "دي تسايت" الألمانية، أن المحققين تعرفوا على السفينة التي نفذت من متنها عملية تخريب "التيار الشمالي"، والتي توصل آثارها إلى شركة مملوكة لأوكرانيين.

وكتبت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن معلومات استخبارية جديدة تشير إلى أن إحدى الجماعات الموالية لأوكرانيا نفذت الهجمات على التيار الشمالي.
ووقعت الانفجارات يوم 26 سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، في خطي أنابيب نقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا، "التيار الشمالي – 1" و"التيار الشمالي - 2".
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