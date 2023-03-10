https://sputnikarabic.ae/20230310/شبيغل-الألمانية-تنشر-تفاصيل-عن-اليخت-الذي-يشتبه-أنه-استخدم-في-تفجير-نورد-ستريم-1074535130.html
"شبيغل" الألمانية تنشر تفاصيل عن اليخت الذي يشتبه أنه استخدم في تفجير "نورد ستريم"
"شبيغل" الألمانية تنشر تفاصيل عن اليخت الذي يشتبه أنه استخدم في تفجير "نورد ستريم"
كشف تقرير لصحيفة "دير شبيغل" الألمانية معلومات عن اليخت الذي يشتبه باستخدامه في تفجيرات "نورد ستريم". 10.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-10T05:30+0000
2023-03-10T05:30+0000
2023-03-10T05:40+0000
العالم
أخبار ألمانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/1d/1068398657_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cf0339c2f947b5dc72f90bb07194f7ef.jpg
في وقت سابق نشرت صحيفة "دي تسايت"، تقريرا عن الاشتباه باستخدام يخت وعلى متنه 6 أشخاص منهم طبيبة في تفجير خطوط "نورد ستريم".وأكدت ألمانيا أن المحققين فتشوا في يناير/ كانون الثاني سفينة مشبوهة ربما نقل على متنها متفجرات استخدمت في تفجير خطوط أنابيب. وقال المدعي الاتحادي في بيان إنه لا توجد معلومات موثوقة عن مرتكبي الحادث ودوافعه، وأشار إلى عدم وجود شكوك حول موظفي الشركة الألمانية التي استأجرت السفينة.وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "دي تسايت" الألمانية، أن المحققين تعرفوا على السفينة التي نفذت من متنها عملية تخريب "التيار الشمالي"، والتي توصل آثارها إلى شركة مملوكة لأوكرانيين.وكتبت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن معلومات استخبارية جديدة تشير إلى أن إحدى الجماعات الموالية لأوكرانيا نفذت الهجمات على التيار الشمالي.ووقعت الانفجارات يوم 26 سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، في خطي أنابيب نقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا، "التيار الشمالي – 1" و"التيار الشمالي - 2".
https://sputnikarabic.ae/20230309/بيسكوف-الأنغلوساكسون-قلقون-ولديهم-حرج-في-العلاقات-مع-ألمانيا-بسبب-حادثة-أنابيب-الغاز-1074511313.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/1d/1068398657_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_545b80d9d59b3a391cb84834f2f29bc0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار ألمانيا
"شبيغل" الألمانية تنشر تفاصيل عن اليخت الذي يشتبه أنه استخدم في تفجير "نورد ستريم"
05:30 GMT 10.03.2023 (تم التحديث: 05:40 GMT 10.03.2023) تابعنا عبر
كشف تقرير لصحيفة "دير شبيغل" الألمانية معلومات عن اليخت الذي يشتبه باستخدامه في تفجيرات "نورد ستريم".
في وقت سابق نشرت صحيفة "دي تسايت"، تقريرا عن الاشتباه باستخدام يخت وعلى متنه 6 أشخاص منهم طبيبة في تفجير خطوط "نورد ستريم".
بحسب تقرير "دير شبيغل" فإنه يجري التحقيق والتفتيش عن يخت شراعي مشتبه باستخدامه في العملية، بطول 15 مترا من طراز Bavaria Cruiser 50 Andromeda ، مستأجر في جزيرة روغن من خلال شركة.
وأكدت ألمانيا أن المحققين فتشوا في يناير/ كانون الثاني سفينة مشبوهة ربما نقل على متنها متفجرات استخدمت في تفجير خطوط أنابيب. وقال المدعي الاتحادي في بيان إنه لا توجد معلومات موثوقة عن مرتكبي الحادث ودوافعه، وأشار إلى عدم وجود شكوك حول موظفي الشركة الألمانية التي استأجرت السفينة.
وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "دي تسايت" الألمانية، أن المحققين تعرفوا على السفينة التي نفذت من متنها عملية تخريب "التيار الشمالي"، والتي توصل آثارها إلى شركة مملوكة لأوكرانيين.
وكتبت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن معلومات استخبارية جديدة تشير إلى أن إحدى الجماعات الموالية لأوكرانيا نفذت الهجمات على التيار الشمالي.
ووقعت الانفجارات يوم 26 سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، في خطي أنابيب نقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا، "التيار الشمالي – 1" و"التيار الشمالي - 2".