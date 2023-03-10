https://sputnikarabic.ae/20230310/صفارات-الإنذار-تدوي-في-الأجزاء-التي-تسيطر-عليها-أوكرانيا-من-زابوروجيه-ودونيتسك-1074591705.html

صفارات الإنذار تدوي في الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من زابوروجيه ودونيتسك

صفارات الإنذار تدوي في الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من زابوروجيه ودونيتسك

دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، في وقت متأخر من ليل اليوم الجمعة، في عدة مناطق أوكرانية. 10.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-10T22:38+0000

2023-03-10T22:38+0000

2023-03-10T22:38+0000

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وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، دوت صفارات الإنذار في الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من منطقة زابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية.في وقت سابق من هذا الشهر، قال رئيس شركة "أوكرانيغو" المشغلة لشبكة الكهرباء الأوكرانية، إن الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، بسبب الضربات الروسية قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، مع خسائر اقتصادية تقدر بالمليارات.وهو ما أكده وزير الطاقة الأوكراني جيرمان غالوشينكو، الذي قال إن المنشآت الحرارية والكهرومائية، وكذلك البنية التحتية عالية الجهد تضررت في ست مناطق أوكرانية.نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).كان رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال قد قال في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إن نحو 50% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت.وفي ذات الصدد، أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أنه من المستحيل استعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد لكامل طاقتها بنسبة 100%، مشيرا إلى أن هذا هو سبب أن انقطاع التيار الكهربائي المجدول لا يزال ساري المفعول في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.

https://sputnikarabic.ae/20230226/صفارات-الإنذار-تدوي-في-العاصمة-الأوكرانية-كييف-وأنباء-عن-انفجارات-عنيفة-1074048558.html

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أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, العالم, روسيا