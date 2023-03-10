https://sputnikarabic.ae/20230310/طهران-ترحب-بالمرحلة-الجديدة-من-العلاقات-السورية-مع-بعض-دول-الإقليم-1074551952.html

طهران ترحب بالمرحلة الجديدة من العلاقات السورية مع بعض دول الإقليم

طهران ترحب بالمرحلة الجديدة من العلاقات السورية مع بعض دول الإقليم

زار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد الليهان سوريا، يوم الخميس، قادما من تركيا محمّلًا بوجهة النظر التركية لعملية تطبيع العلاقات مع دمشق. 10.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-10T12:32+0000

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واستقبل الرئيس السوري بشار الأسد الوزير الإيراني، وجرى في اللقاء بحث ملفات عدة وأهمها تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة، والجهود التي تبذلها طهران لتقليص الهوة بين سوريا وتركيا مع دخول إيران إلى جانب روسيا على خط الوساطة بين البلدين.الرئيس الأسد رحب خلال اللقاء بانضمام إيران إلى الاجتماعات والجهود التي تبذل في إطار بناء الحوار بين البلدين، مؤكدًا أنه يجب أن "يكون هنالك تحضير جيد لها يستند إلى أجندة وعناوين ومُخرجات محددة وواضحة، وأن تحقق مصلحة الشعب السوري".الوزير الإيراني وخلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد في دمشق، أكد على وحدة الموقف السوري والإيراني في مواجهة الكيان الصهيوني وممارساته الإجرامية في الأراضي العربية المحتلة.وشدد على أن بلاده تنظر بعين التفائل إلى التقارب السوري التركي وما يعكسه من استقرار في المنطقة.كما رحب "بالانفتاح الأخير للعلاقات السورية مع بعض الدول"، لافتًا إلى أن طهران تشعر بالارتياح جداً بأن الدول الإقليمية أصبحت تتمتع بالواقعية، واتخذت مواقف واقعية بالنسبة للدور المهم لسوريا وموقعها الحقيقي".وأشار إلى تكوّن القناعة لدى الحكومة الإيرانية بأن المحادثات الثنائية والمتعددة الأطراف هي الحل الرئيسي لحلحلة الأزمات والمضي قدماً في طريق التطور المستدام لهذه المنطقة، مؤكدًا أن الوقت حان لخروج القوات الأجنبية من كل الأراضي السورية واحترام وحدتها واستقلالها.وأوضح أن من حق دمشق أن يكون لديها توقعات معينة حول الاجتماعات المزمع عقدها وإيران تدعمها وتبذل قصارى جهودها من تقريب وجهات النظر.بدوره، صرح المقداد بأن الاستقرار في المنطقة لا يمكن تحقيقه مع استمرار وجود الاحتلال الأجنبي على الأراضي السورية، مشيداً بالجهود الإيرانية تعبر عن دور حقيقي في تحقيق الاستقرار في المنطقة.وأوضح المقداد أن الحصار المفروض على سوريا يوازي بتأثيره كارثة الزلزال.ودعا الوزير السوري الدول الغربية إلى التعامل مع المعاناة الإنسانية في بلاده بشكل موضوعي بعيداً عن التسيس، مؤكدا أن المساعدات الإنسانية لمتضرري الزلزال وصلت إلى جميع المناطق السورية حتى التي تسطير عليها الجماعات المسلحة شمال غربي البلاد.وكانت حطّت طائرة الوزير الإيراني، أمس الخميس، في مطار اللاذقية الدولي قادمةً من تركيا في زيارة رسمية هي الثانية له هذا العام لبحث آخر التطورات الإقليمية والدولية مع المسؤولين السوريين، حيث استهل زيارته بجولة على المناطق المتضررة في محافظة اللاذقية جراء الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة في الـ 6 من الشهر الماضي.

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