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https://sputnikarabic.ae/20230310/علماء-يكتشفون-المادة-المعجزة-التي-ستغير-كل-شيء-صور-1074551458.html
علماء يكتشفون "المادة المعجزة" التي ستغير كل شيء... صور
علماء يكتشفون "المادة المعجزة" التي ستغير كل شيء... صور
اكتشف العلماء مادة جديدة تم وصفها بـ" المادة المعجزة"، ويمكن ضبطها لتغيير العالم بأسره، حيث تعمل عند درجة حرارة وضغط منخفض بما يكفي لاستخدامها فعليا في المواقف... 10.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-10T12:24+0000
2023-03-10T12:24+0000
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وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن هذه المادة كان العلماء يطاردونها منذ أكثر من قرن، في صنع مادة قادرة على نقل الكهرباء دون مقاومة، وتمرير المجالات المغناطيسية حول المادة.وأفادت مجموعة من الباحثين في جامعة "روتشسر" الأمريكية، بقيادة العالم رانجا دياس، بأنها ابتكرت موصلا فائقا جديدا يمكنه العمل في درجة حرارة عادية وضغط أقل بكثير من المواد الفائقة التوصيل التي تم اكتشافها سابقا.وبحسب الصحيفة، كان لون المركب أزرق، ولكن تم ضغطه بعد ذلك بضغط عال جدا، وتحوّل من اللون الأزرق إلى اللون الوردي عندما وصل إلى الموصلية الفائقة، ثم أصبح مرة أخرى أحمر غنيا في حالته المعدنية غير الفائقة التوصيل.وبيّن العلماء أن المادة لا تزال تتطلب تسخينها إلى 20.5 درجة مئوية وضغطها إلى نحو 145000 رطل لكل بوصة مربعة، لكن هذا أقل كثافة إلى حد كبير من المواد الأخرى المماثلة، بما في ذلك تلك التي أعلن عنها البروفيسور دياس في عام 2020، بحسب صحيفة "independent" البريطانية.وقال العلماء: "هذه النتائج ستمثل حقبة جديدة للاستخدام العملي للمواد الفائقة التوصيل".
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علوم, منوعات
علوم, منوعات

علماء يكتشفون "المادة المعجزة" التي ستغير كل شيء... صور

12:24 GMT 10.03.2023
© Photo / Dan Cristian Pădureț/ unsplashالمادة المعجزة
المادة المعجزة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2023
© Photo / Dan Cristian Pădureț/ unsplash
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اكتشف العلماء مادة جديدة تم وصفها بـ" المادة المعجزة"، ويمكن ضبطها لتغيير العالم بأسره، حيث تعمل عند درجة حرارة وضغط منخفض بما يكفي لاستخدامها فعليا في المواقف العملية.
وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن هذه المادة كان العلماء يطاردونها منذ أكثر من قرن، في صنع مادة قادرة على نقل الكهرباء دون مقاومة، وتمرير المجالات المغناطيسية حول المادة.
وأشارت الصحيفة إلى أن اكتشافها يمكن أن يؤدي إلى شبكات طاقة قادرة على نقل الطاقة بسلاسة، مما يوفر ما يصل إلى 200 مليون ميغاوات، ويمكن أن تسهم أيضا في الاندماج النووي، وهي عملية طال انتظارها يمكن أن تخلق قوة غير محدودة.
وأفادت مجموعة من الباحثين في جامعة "روتشسر" الأمريكية، بقيادة العالم رانجا دياس، بأنها ابتكرت موصلا فائقا جديدا يمكنه العمل في درجة حرارة عادية وضغط أقل بكثير من المواد الفائقة التوصيل التي تم اكتشافها سابقا.

قام دياس والفريق بصنع المادة عن طريق أخذ معدن أرضي نادر يدعى اللوتيتيوم وخلطه بالهيدروجين وجزء صغير من النيتروجين، ثم تركوه لمدة يومين أو ثلاثة أيام، في درجات حرارة عالية.

وبحسب الصحيفة، كان لون المركب أزرق، ولكن تم ضغطه بعد ذلك بضغط عال جدا، وتحوّل من اللون الأزرق إلى اللون الوردي عندما وصل إلى الموصلية الفائقة، ثم أصبح مرة أخرى أحمر غنيا في حالته المعدنية غير الفائقة التوصيل.
وبيّن العلماء أن المادة لا تزال تتطلب تسخينها إلى 20.5 درجة مئوية وضغطها إلى نحو 145000 رطل لكل بوصة مربعة، لكن هذا أقل كثافة إلى حد كبير من المواد الأخرى المماثلة، بما في ذلك تلك التي أعلن عنها البروفيسور دياس في عام 2020، بحسب صحيفة "independent" البريطانية.
وقال العلماء: "هذه النتائج ستمثل حقبة جديدة للاستخدام العملي للمواد الفائقة التوصيل".
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