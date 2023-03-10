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https://sputnikarabic.ae/20230310/فاينانشيال-تايمز-الولايات-المتحدة-تحث-التجار-العالميين-على-استيراد-النفط-من-روسيا-1074534952.html
"فاينانشيال تايمز": الولايات المتحدة تحث التجار العالميين على استيراد النفط من روسيا
"فاينانشيال تايمز": الولايات المتحدة تحث التجار العالميين على استيراد النفط من روسيا
أشار تقرير إعلامي أن ممثلين عن وزارة الخزانة الأمريكية اجتمعوا مع مديري شركات Trafigura وGunvor، وحثوهم على عدم الخوف من صفقات استيراد النفط من روسيا. 10.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-10T05:19+0000
2023-03-10T05:19+0000
اقتصاد
العالم
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بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز"، فقد دعت الإدارة الأمريكية أكبر تجار السلع في العالم إلى عدم الخوف من صفقات توريد النفط الروسي الذي يتم تداوله ضمن الحدود السعرية التي تفرضها مجموعة السبع.وأشار التقرير أنه على الرغم من حقيقة أن واشنطن لم تعارض تجارة النفط الروسي ضمن السقف السعري المتفق عليه، فإن أكبر تجار النفط المستقلين كانوا حذرين من السوق.وأوضح مسؤول في إدارة جو بايدن أن هدف السلطات الأمريكية هو إيصال ما هو مسموح به بموجب هيكل سقف السعر، وللشركات حرية اتخاذ "قراراتها الخاصة".في يناير، باعت Trafigura Group حصة 24.5% في مصفاة النفط الهندية Nayara Energy Limited ، وإحدى أكبر المساهمين فيها هي "روسنفط" (تمتلك 49.13%).
https://sputnikarabic.ae/20230307/الخزانة-الأمريكية-دول-مجموعة-السبع-تراجع-سقف-أسعار-النفط-الروسي-في-مارس-1074457594.html
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اقتصاد, العالم
اقتصاد, العالم

"فاينانشيال تايمز": الولايات المتحدة تحث التجار العالميين على استيراد النفط من روسيا

05:19 GMT 10.03.2023
© Sputnik . Maxim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصورشركة "تاتنفت" الروسية لإنتاج النفط
شركة تاتنفت الروسية لإنتاج النفط - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2023
© Sputnik . Maxim Bogodvid
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أشار تقرير إعلامي أن ممثلين عن وزارة الخزانة الأمريكية اجتمعوا مع مديري شركات Trafigura وGunvor، وحثوهم على عدم الخوف من صفقات استيراد النفط من روسيا.
بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز"، فقد دعت الإدارة الأمريكية أكبر تجار السلع في العالم إلى عدم الخوف من صفقات توريد النفط الروسي الذي يتم تداوله ضمن الحدود السعرية التي تفرضها مجموعة السبع.
وأشار التقرير أنه على الرغم من حقيقة أن واشنطن لم تعارض تجارة النفط الروسي ضمن السقف السعري المتفق عليه، فإن أكبر تجار النفط المستقلين كانوا حذرين من السوق.

ووفقا لما نشر، فقد التقى ممثلو وزارة الخزانة الأمريكية بمديري شركتي Trafigura وGunvor التجاريين، وقال أحد التجار الذين حضروا الاجتماع: "ظل الأمريكيون يحثوننا بنشاط على استئناف إمدادات النفط".

وأوضح مسؤول في إدارة جو بايدن أن هدف السلطات الأمريكية هو إيصال ما هو مسموح به بموجب هيكل سقف السعر، وللشركات حرية اتخاذ "قراراتها الخاصة".
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في يناير، باعت Trafigura Group حصة 24.5% في مصفاة النفط الهندية Nayara Energy Limited ، وإحدى أكبر المساهمين فيها هي "روسنفط" (تمتلك 49.13%).
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