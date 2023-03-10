https://sputnikarabic.ae/20230310/قطر-توقع-اتفاقية-تعاون-مع-اللجنة-الدولية-للصليب-الأحمر-1074544450.html
قطر توقع اتفاقية تعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر
قطر توقع اتفاقية تعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر
أبرم صندوق قطر للتنمية اتفاقية تعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدعم برنامج الأمن الاقتصادي في ليبيا. 10.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-10T09:36+0000
2023-03-10T09:36+0000
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ونقلت صحيفة "الشرق" القطرية أن هذه الاتفاقية على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، وتعتبر استجابة للاحتياجات الطارئة لمتضرري الأزمة الليبية.من جانبه، قال خليفة بن جاسم الكواري، مدير عام صندوق قطر للتنمية إن البرنامج المشترك سيساهم في دعم عملية السلام عبر تأمين الاحتياجات الأساسية، وتعزيز قدرة الأشخاص على الصمود وتأمين الاكتفاء الذاتي لهم ولذويهم.وأعربت ميريانا سبولياريك إيغر، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن سعادتها بدعم صندوق قطر للتنمية للمشاريع الهادفة إلى مساعدة العائلات المتضررة من النزاع في ليبيا من أجل تأمين احتياجاتها الأساسية.يذكر أنه في يناير/ كانون الثاني الماضي، بحث النائب في المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، مع وزير الدولة بدولة قطر للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي، أهم المستجدات السياسية في البلاد وسبل دفع العملية السياسية.وأعلن المجلس الرئاسي لقاء المسؤول الليبي مع الوزير القطري، وبحث عدد من الملفات على رأسها سبل دفع العملية السياسية، من خلال التأكيد على إجراء الاستحقاقات الانتخابية.وشدد اللافي آنذاك على حرص المجلس الرئاسي في إنجاح العملية الانتخابية مثمنا مجهودات قطر في دعم العملية السياسية في ليبيا، ونقل بيان المجلس أن الوزير القطري أثنى على دور المجلس الرئاسي في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية.
https://sputnikarabic.ae/20230306/أمير-قطر-أستغرب-تأخر-وصول-المساعدات-إلى-سوريا-1074371501.html
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العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن
العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن
قطر توقع اتفاقية تعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر
09:36 GMT 10.03.2023 (تم التحديث: 09:39 GMT 10.03.2023) تابعنا عبر
أبرم صندوق قطر للتنمية اتفاقية تعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدعم برنامج الأمن الاقتصادي في ليبيا.
ونقلت صحيفة
"الشرق" القطرية أن هذه الاتفاقية على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، وتعتبر استجابة للاحتياجات الطارئة لمتضرري الأزمة الليبية.
من جانبه، قال خليفة بن جاسم الكواري، مدير عام صندوق قطر للتنمية إن البرنامج المشترك سيساهم في دعم عملية السلام عبر تأمين الاحتياجات الأساسية، وتعزيز قدرة الأشخاص على الصمود وتأمين الاكتفاء الذاتي لهم ولذويهم.
وأعربت ميريانا سبولياريك إيغر، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن سعادتها بدعم صندوق قطر للتنمية للمشاريع الهادفة إلى مساعدة العائلات المتضررة من النزاع في ليبيا من أجل تأمين احتياجاتها الأساسية.
يذكر أنه في يناير/ كانون الثاني الماضي، بحث النائب في المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، مع وزير الدولة بدولة قطر للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي، أهم المستجدات السياسية في البلاد وسبل دفع العملية السياسية.
وأعلن المجلس الرئاسي لقاء المسؤول الليبي مع الوزير القطري، وبحث عدد من الملفات على رأسها سبل دفع العملية السياسية، من خلال التأكيد على إجراء الاستحقاقات الانتخابية.
وشدد اللافي آنذاك على حرص المجلس الرئاسي في إنجاح العملية الانتخابية
مثمنا مجهودات قطر في دعم العملية السياسية في ليبيا، ونقل بيان المجلس أن الوزير القطري أثنى على دور المجلس الرئاسي في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية.