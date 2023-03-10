https://sputnikarabic.ae/20230310/كولومبيا-اتفاق-بين-الحكومة-وجيش-التحرير-الوطني-على-بدء-محادثات-وقف-إطلاق-النار-1074591417.html
كولومبيا... اتفاق بين الحكومة وجيش التحرير الوطني على بدء محادثات وقف إطلاق النار
كولومبيا... اتفاق بين الحكومة وجيش التحرير الوطني على بدء محادثات وقف إطلاق النار
قالت الحكومة الكولومبية وجيش التحرير الوطنى، اليوم الجمعة، إنهما اتفقا على بدء التفاوض على وقف إطلاق النار. 10.03.2023, سبوتنيك عربي
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واختتم الجانبان الجولة الثانية من محادثات السلام فى المكسيك.وكان الهدف هو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار على أساس القانون الدولي الإنساني، وفق اتفاق تلاه مندوب حكومي بحضور الطرفين.وفي ديسمبر/ كانون الأول 2022، أعلن جيش التحرير الوطني والقوات المسلحة الثورية الكولومبية، وقف إطلاق النار مع الحكومة حتى 2 يناير 2023.ويأتي ذلك كمبادرة في المفاوضات الجارية مع حكومة بيترو التي تسعى إلى تحقيق السلام مع الجماعات والميليشيات المسلحة من أجل إنهاء النزاع المسلح الذي تشهده البلاد منذ أكثر من 50 عاما.
https://sputnikarabic.ae/20221129/كولومبيا-تشن-حملة-عسكرية-لاستهداف-جماعات-مسلحة-على-الحدود-1070647060.html
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الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم, المكسيك, منظمة الأمم المتحدة
الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم, المكسيك, منظمة الأمم المتحدة
كولومبيا... اتفاق بين الحكومة وجيش التحرير الوطني على بدء محادثات وقف إطلاق النار
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قالت الحكومة الكولومبية وجيش التحرير الوطنى، اليوم الجمعة، إنهما اتفقا على بدء التفاوض على وقف إطلاق النار.
واختتم الجانبان الجولة الثانية من محادثات السلام فى المكسيك.
وكان الهدف هو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار على أساس القانون الدولي الإنساني، وفق اتفاق تلاه مندوب حكومي بحضور الطرفين.
29 نوفمبر 2022, 04:10 GMT
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2022، أعلن جيش التحرير الوطني
والقوات المسلحة الثورية الكولومبية، وقف إطلاق النار مع الحكومة حتى 2 يناير 2023.
ويأتي ذلك كمبادرة في المفاوضات الجارية مع حكومة بيترو التي تسعى إلى تحقيق السلام مع الجماعات والميليشيات المسلحة من أجل إنهاء النزاع المسلح
الذي تشهده البلاد منذ أكثر من 50 عاما.