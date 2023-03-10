https://sputnikarabic.ae/20230310/لافروف-روسيا-والصين-تسعيان-إلى-تكريس-فكرة-عدم-قابلية-الأمن-للتجزئة-بشكل-قانوني-1074560465.html

لافروف: روسيا والصين تسعيان إلى تكريس فكرة عدم قابلية الأمن للتجزئة بشكل قانوني

لافروف: روسيا والصين تسعيان إلى تكريس فكرة عدم قابلية الأمن للتجزئة بشكل قانوني

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن موسكو وبكين، ستعملان على تكريس فكرة عدم قابلية الأمن للتجزئة، من الناحية القانونية. 10.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-10T13:58+0000

2023-03-10T13:58+0000

2023-03-10T13:58+0000

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موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف، في مقابلة مع برنامج "اللعبة الكبيرة" على القناة التلفزيونية الأولى: "باتت الصين تؤكد مبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة فيما يتعلق بالمشهد العالمي. هذا يتطابق فلسفيًا مع نهجنا بشكل تام.وفي 21 فبراير / شباط الماضي، نشرت وسائل الإعلام الصينية، نص مبادرة الأمن العالمي الصينية.وتتضمن المبادرة، ضرورة الالتزام بمفهوم الأمن المشترك والشامل والتعاوني والمستدام، والاسترشاد بمبادئ احترام سيادة وسلامة أراضي جميع البلدان، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، واحترام الحق في الاختيار المستقل لمسار التنمية والنظام الاجتماعي.

https://sputnikarabic.ae/20230310/روسيا-سنرد-بشكل-مباشر-على-الغرب-لتعديه-على-ممتلكاتنا-في-حال-حظر-التحقيق-بشأن-التيار-الشمالي--1074549096.html

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