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https://sputnikarabic.ae/20230310/لافروف-روسيا-والصين-تسعيان-إلى-تكريس-فكرة-عدم-قابلية-الأمن-للتجزئة-بشكل-قانوني-1074560465.html
لافروف: روسيا والصين تسعيان إلى تكريس فكرة عدم قابلية الأمن للتجزئة بشكل قانوني
لافروف: روسيا والصين تسعيان إلى تكريس فكرة عدم قابلية الأمن للتجزئة بشكل قانوني
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن موسكو وبكين، ستعملان على تكريس فكرة عدم قابلية الأمن للتجزئة، من الناحية القانونية. 10.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-10T13:58+0000
2023-03-10T13:58+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف، في مقابلة مع برنامج "اللعبة الكبيرة" على القناة التلفزيونية الأولى: "باتت الصين تؤكد مبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة فيما يتعلق بالمشهد العالمي. هذا يتطابق فلسفيًا مع نهجنا بشكل تام.وفي 21 فبراير / شباط الماضي، نشرت وسائل الإعلام الصينية، نص مبادرة الأمن العالمي الصينية.وتتضمن المبادرة، ضرورة الالتزام بمفهوم الأمن المشترك والشامل والتعاوني والمستدام، والاسترشاد بمبادئ احترام سيادة وسلامة أراضي جميع البلدان، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، واحترام الحق في الاختيار المستقل لمسار التنمية والنظام الاجتماعي.
https://sputnikarabic.ae/20230310/روسيا-سنرد-بشكل-مباشر-على-الغرب-لتعديه-على-ممتلكاتنا-في-حال-حظر-التحقيق-بشأن-التيار-الشمالي--1074549096.html
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لافروف: روسيا والصين تسعيان إلى تكريس فكرة عدم قابلية الأمن للتجزئة بشكل قانوني

13:58 GMT 10.03.2023
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال منتدى مجموعة العشرين في نيودلهي، الهند 2 مارس 2023
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال منتدى مجموعة العشرين في نيودلهي، الهند 2 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2023
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن موسكو وبكين، ستعملان على تكريس فكرة عدم قابلية الأمن للتجزئة، من الناحية القانونية.
موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف، في مقابلة مع برنامج "اللعبة الكبيرة" على القناة التلفزيونية الأولى: "باتت الصين تؤكد مبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة فيما يتعلق بالمشهد العالمي. هذا يتطابق فلسفيًا مع نهجنا بشكل تام.

وبطبيعة الحال، في إطار تنسيقنا على الساحة الدولية، سننطلق وأصدقاؤنا الصينيون من فكرة، أن عدم تجزئة الأمن، يجب تجسيدها في وثائق قانونية ملزمة".

لقاء حصري لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع سبوتنيك حول سياسة روسيا الخارجية في ظل الظروف الراهنة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2023
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11:08 GMT
وفي 21 فبراير / شباط الماضي، نشرت وسائل الإعلام الصينية، نص مبادرة الأمن العالمي الصينية.

وطرح الرئيس الصيني شي جين بينغ، متحدثًا في افتتاح "منتدى بواو الآسيوي"، في نهاية أبريل / نيسان 2022، مبادرة في مجال الأمن العالمي.

وتتضمن المبادرة، ضرورة الالتزام بمفهوم الأمن المشترك والشامل والتعاوني والمستدام، والاسترشاد بمبادئ احترام سيادة وسلامة أراضي جميع البلدان، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، واحترام الحق في الاختيار المستقل لمسار التنمية والنظام الاجتماعي.
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