https://sputnikarabic.ae/20230310/لجنة-التحقيق-الروسية-سندرس-بيانات-جديدة-حول-ضلوع-أمريكيين-بتطوير-أسلحة-بيولوجية-في-أوكرانيا-1074590110.html
لجنة التحقيق الروسية: سندرس بيانات جديدة حول ضلوع أمريكيين بتطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا
لجنة التحقيق الروسية: سندرس بيانات جديدة حول ضلوع أمريكيين بتطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا
أكدت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الجمعة، أنها ستدرس بيانات جديدة قدمتها وزارة الدفاع الروسية بشأن ضلوع أمريكيين بتطوير مكونات أسلحة بيولوجية في أوكرانيا. 10.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-10T20:43+0000
2023-03-10T20:43+0000
2023-03-10T20:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وقالت اللجنة عبر قناتها في "تلغرام": "كجزء من التحقيق في قضية جنائية تتعلق بتطوير مكونات أسلحة بيولوجية في أوكرانيا، سيدرس محققو لجنة التحقيق الروسية المعلومات الواردة من وزارة الدفاع الروسية، بشأن الأنشطة البيولوجية العسكرية لدول أخرى على أراضي أوكرانيا، بما فيها بيانات جديدة عن احتمال ضلوع مواطنين من أمريكا وأوكرانيا".وأشار إلى أنه لم يتم تفنيد أي حقيقة واحدة تتعلق بالأبحاث البيولوجية ذات الاستخدام المزدوج لأمريكا، من تلك التي أعلنت عنها وزارة الدفاع الروسية.وأضاف كيريلوف: "تحت ذريعة الحد من المخاطر، تواصل كييف التعاون مع البنتاغون بشأن مسببات الأمراض الخطيرة مثل مسببات الأمراض من الجمرة الخبيثة والجدري والطاعون والإيبولا".
https://sputnikarabic.ae/20230310/الدفاع-الروسية-تنشر-أسماء-المشاركين-في-البرنامج-البيولوجي-الأمريكي--1074561507.html
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روسيا, العالم
لجنة التحقيق الروسية: سندرس بيانات جديدة حول ضلوع أمريكيين بتطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا
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أكدت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الجمعة، أنها ستدرس بيانات جديدة قدمتها وزارة الدفاع الروسية بشأن ضلوع أمريكيين بتطوير مكونات أسلحة بيولوجية في أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وقالت اللجنة عبر قناتها في "تلغرام": "كجزء من التحقيق في قضية جنائية تتعلق بتطوير مكونات أسلحة بيولوجية في أوكرانيا، سيدرس محققو لجنة التحقيق الروسية المعلومات الواردة من وزارة الدفاع الروسية، بشأن الأنشطة البيولوجية العسكرية لدول أخرى على أراضي أوكرانيا، بما فيها بيانات جديدة عن احتمال ضلوع مواطنين من أمريكا وأوكرانيا".
وقال قائد قوات الحماية من المخاطر الإشعاعية والكيمائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية، إيغور كيريلوف، إن وزارة الدفاع الروسية لديها معلومات حول أكثر من 100 مشارك أوكراني في برامج بيولوجية أمريكية مزدوجة الغرض.
وأشار إلى أنه لم يتم تفنيد أي حقيقة واحدة تتعلق بالأبحاث البيولوجية ذات الاستخدام المزدوج لأمريكا، من تلك التي أعلنت عنها وزارة الدفاع الروسية.
وأضاف كيريلوف: "تحت ذريعة الحد من المخاطر، تواصل كييف التعاون مع البنتاغون بشأن مسببات الأمراض الخطيرة مثل مسببات الأمراض من الجمرة الخبيثة والجدري والطاعون والإيبولا".