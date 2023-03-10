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Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230310/لجنة-التحقيق-الروسية-سندرس-بيانات-جديدة-حول-ضلوع-أمريكيين-بتطوير-أسلحة-بيولوجية-في-أوكرانيا-1074590110.html
لجنة التحقيق الروسية: سندرس بيانات جديدة حول ضلوع أمريكيين بتطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا
لجنة التحقيق الروسية: سندرس بيانات جديدة حول ضلوع أمريكيين بتطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا
أكدت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الجمعة، أنها ستدرس بيانات جديدة قدمتها وزارة الدفاع الروسية بشأن ضلوع أمريكيين بتطوير مكونات أسلحة بيولوجية في أوكرانيا. 10.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-10T20:43+0000
2023-03-10T20:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وقالت اللجنة عبر قناتها في "تلغرام": "كجزء من التحقيق في قضية جنائية تتعلق بتطوير مكونات أسلحة بيولوجية في أوكرانيا، سيدرس محققو لجنة التحقيق الروسية المعلومات الواردة من وزارة الدفاع الروسية، بشأن الأنشطة البيولوجية العسكرية لدول أخرى على أراضي أوكرانيا، بما فيها بيانات جديدة عن احتمال ضلوع مواطنين من أمريكا وأوكرانيا".وأشار إلى أنه لم يتم تفنيد أي حقيقة واحدة تتعلق بالأبحاث البيولوجية ذات الاستخدام المزدوج لأمريكا، من تلك التي أعلنت عنها وزارة الدفاع الروسية.وأضاف كيريلوف: "تحت ذريعة الحد من المخاطر، تواصل كييف التعاون مع البنتاغون بشأن مسببات الأمراض الخطيرة مثل مسببات الأمراض من الجمرة الخبيثة والجدري والطاعون والإيبولا".
https://sputnikarabic.ae/20230310/الدفاع-الروسية-تنشر-أسماء-المشاركين-في-البرنامج-البيولوجي-الأمريكي--1074561507.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

لجنة التحقيق الروسية: سندرس بيانات جديدة حول ضلوع أمريكيين بتطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا

20:43 GMT 10.03.2023
© AFP 2023 / KHALIL MAZRAAWI / هجوم باستخدام أسلحة بيولوجية وكيميائية
هجوم باستخدام أسلحة بيولوجية وكيميائية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2023
© AFP 2023 / KHALIL MAZRAAWI /
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أكدت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الجمعة، أنها ستدرس بيانات جديدة قدمتها وزارة الدفاع الروسية بشأن ضلوع أمريكيين بتطوير مكونات أسلحة بيولوجية في أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وقالت اللجنة عبر قناتها في "تلغرام": "كجزء من التحقيق في قضية جنائية تتعلق بتطوير مكونات أسلحة بيولوجية في أوكرانيا، سيدرس محققو لجنة التحقيق الروسية المعلومات الواردة من وزارة الدفاع الروسية، بشأن الأنشطة البيولوجية العسكرية لدول أخرى على أراضي أوكرانيا، بما فيها بيانات جديدة عن احتمال ضلوع مواطنين من أمريكا وأوكرانيا".

وقال قائد قوات الحماية من المخاطر الإشعاعية والكيمائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية، إيغور كيريلوف، إن وزارة الدفاع الروسية لديها معلومات حول أكثر من 100 مشارك أوكراني في برامج بيولوجية أمريكية مزدوجة الغرض.

وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري لأبطال فيلم قاتلوا من أجل الوطن الأم - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تنشر أسماء المشاركين في البرنامج البيولوجي الأمريكي
14:39 GMT
وأشار إلى أنه لم يتم تفنيد أي حقيقة واحدة تتعلق بالأبحاث البيولوجية ذات الاستخدام المزدوج لأمريكا، من تلك التي أعلنت عنها وزارة الدفاع الروسية.
وأضاف كيريلوف: "تحت ذريعة الحد من المخاطر، تواصل كييف التعاون مع البنتاغون بشأن مسببات الأمراض الخطيرة مثل مسببات الأمراض من الجمرة الخبيثة والجدري والطاعون والإيبولا".
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