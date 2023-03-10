https://sputnikarabic.ae/20230310/محللون-لـسبوتنيك-بايدن-يتخلى-عن-كييف-والدليل-تحميله-مسؤولية-تفجير-نورد-ستريم-لأوكرانيا-1074539906.html

محللون لـ"سبوتنيك": بايدن يتخلى عن كييف... والدليل تحميله مسؤولية تفجير "نورد ستريم" لأوكرانيا

محللون لـ"سبوتنيك": بايدن يتخلى عن كييف... والدليل تحميله مسؤولية تفجير "نورد ستريم" لأوكرانيا

قال محللون لوكالة "سبوتنيك" إن محاولة الإدارة الأمريكية تحميل أوكرانيا مسؤولية تفجير أنابيب "نورد ستريم" تظهر أن بايدن مستعد لإسقاط كييف. 10.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-10T07:31+0000

2023-03-10T07:31+0000

2023-03-10T07:31+0000

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واشنطن - سبوتنيك. ووفق تصريحات محللين لوكالة "سبوتنيك" إن الحملة الأمريكية لإدراج أوكرانيا باعتبارها الجاني وراء هجوم نورد ستريم قد تشير إلى أن إدارة بايدن مستعدة الآن للتخلي عن كييف، أو الضغط عليها، لإجراء محادثات تسوية مع روسيا.بداية يعتقد المعلق السياسي أليكس كرينر، مؤسس شركة "كراينر أنالتيكس"، أن محاولة إلقاء اللوم على الأوكرانيين في التفجير تشير إلى أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي ونظامه في كييف أصبح من الممكن الاستغناء عنهم الآن برأيي بإدارة بايدن.تفتقد للمصداقيةوقال كرينر لوكالة "سبوتنيك": "الأهم من ذلك، أن هذا يشير أيضًا إلى أنهم مستعدون لغسل أيديهم من النظام الأوكراني، وربما يدعون إلى تسوية تفاوضية للحرب وإعادة تجميع صفوفهم".فيما وصف كرينر القصة التي يتم تداولها الآن حول كيفية تنفيذ الأوكرانيين للتفجير تحت البحر بأنها "تفتقر إلى أي مصداقية"، قال "إنهم (يعني الأمريكيين) يأملون أن نكون جميعًا أغبياء ويعتمدون على زعماء الاتحاد الأوروبي / الناتو / ألمانيا لاحتضانها وتضخيمها باعتبارها التفسير الأكثر مصداقية لما حدث".وكان المراسل الاستقصائي المعروف سيمور هيرش، قد أكد أن الحكومة الأمريكية وراء تفجير خط "نورد ستريم"، مشيرا إلى أن غواصين من البحرية الأمريكية خلال تدريبات الناتو في صيف عام 2022 قاموا بزرع متفجرات على خطوط الأنابيب التي تم تفعيلها بعد ثلاثة أشهر من قبل النرويجيين.قوة عدوانيةأما المؤرخ ومحلل السياسة الخارجية جيريمي كوزماروف، فيؤكد أن عمل هيرش وضع ضغوطًا شديدة على إدارة بايدن لإيجاد رواية بديلة، مشيرا إلى أن القصة الأخيرة أطروحة مثيرة للاهتمام".وقال: "ربما كانت هناك محاولة لإلقاء القبض على أوكرانيا الآن بعد أن صارت إدارة بايدن تحت ضغوط شديدة بسبب فضيحة "هيرش" لهم"، واصفا تقرير الصحفي الحائز على جائزة "بوليتزر" بأنه "كان كشفًا مدمرًا عن طبيعة صنع السياسة في إدارة بايدن".يشار إلى أن صحيفة نيويورك تايمز في وقت سابق من هذا الأسبوع، ونقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أكدوا أن "مجموعة مؤيدة لأوكرانيا" كانت وراء تفجير نورد ستريم.في غضون ذلك، ذكرت صحيفة "دي تسايت" الألمانية، أن المجموعة استخدمت قاربًا مستأجرًا من شركة مقرها بولندا، ويبدو أنه مملوك لاثنين من الأوكرانيين.ويوم الأربعاء الماضي، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، قبل أشهر من الحادث، حذرت نظراءها الأوروبيين من أن مجموعة كانت تخطط لهجوم نورد ستريم، واشتبه كبار مستشاري بايدن في تورط أوكرانيا، وكان البيت الأبيض قلقًا بشأن هذا الأمر الذي يزعج علاقات كييف مع ألمانيا وحلفاء آخرين في الناتو.طالع أيضا: الولايات المتحدة تقر بمشكلة الفساد في أوكرانيا

https://sputnikarabic.ae/20230308/السفارة-الروسية-في-واشنطن-التسريبات-حول-هجوم-نورد-ستريم-الإرهابي-مصممة-لإخفاء-الحقيقة-1074461806.html

https://sputnikarabic.ae/20230302/صحيفة-الولايات-المتحدة-تعبت-من-دعم-أوكرانيا-1074201832.html

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