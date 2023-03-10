https://sputnikarabic.ae/20230310/مستشار-الأمن-الوطني-السعودي-المملكة-حرصت-على-فتح-صفحة-جديدة-مع-طهران-1074582408.html

مستشار الأمن الوطني السعودي: المملكة حرصت على فتح "صفحة جديدة" مع طهران

مستشار الأمن الوطني السعودي: المملكة حرصت على فتح "صفحة جديدة" مع طهران

قال مستشار الأمن الوطني السعودي مساعد بن محمد العيبان، إن المملكة حرصت على "فتح صفحة جديدة" مع إيران تقوم على الالتزام بالمواثيق والأعراف الدولية. 10.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-10T16:51+0000

2023-03-10T16:51+0000

2023-03-10T16:51+0000

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جاء ذلك في كلمة له خلال الجلسة الختامية للمُباحثات التي سبقت التوقيع على الاتفاق لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران في بكين برعاية صينية، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).وقال العيبان إن "ترحيب قيادة المملكة بمبادرة رئيس الصين شي جين بينغ يأتي انطلاقًا من نهج المملكة الثابت والمستمر منذ تأسيسها في التمسك بمبادئ حسن الجوار والأخذ بكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وانتهاج مبدأ الحوار والدبلوماسية لحل الخلافات".وأعرب العيبان عن شكر الرياض وتقديرها للعراق وسلطنة عُمان على "التسهيلات التي قدمها البلدان الشقيقان لجولات الحوار السابقة" بين السعودية وإيران.ومضى بقوله إن الاتفاق "يأتي تتويجا للمباحثات المتعمقة التي أجريناها خلال هذا الأسبوع (في بكين)، والتي حظيت بدعم قيادات دولنا الثلاث، وتم خلالها مراجعة مستفيضة لمسببات الخلافات والسبل الكفيلة لمعالجتها".وشدد المسؤول السعودي على أن بلاده "حرصت على أن يكون ذلك في إطار ما يجمع البلدين (السعودية وإيران) من روابط أخوية، وفتح صفحة جديدة تقوم على الالتزام بمبادئ ومقاصد ميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والمواثيق والأعراف الدولية".وأردف العيبان أن "ما تم التوصل إليه من تأكيد على مبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها يُعد ركيزة أساسية لتطور العلاقات بين الدول وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقتنا، وبما يعود بالخير والنفع على البلدين والمنطقة بشكل عام، وبما يعزز السلم والأمن الإقليمي والدولي".وتابع مستشار الأمن الوطني السعودي: "إننا إذ نثمن ما توصلنا إليه، ليحدونا الأمل أن نستمر في مواصلة الحوار البناء، وفقاً للمرتكزات والأسس التي تضمنها الاتفاق، معربين عن تثميننا وتقديرنا لمواصلة جمهورية الصين الشعبية دورها الإيجابي في هذا الصدد".وفي نهاية كلمته، توجه العيبان بالشكر إلى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني على "الجهود التي بذلها وأعضاء الوفد الإيراني الشقيق للوصول إلى هذا الاتفاق". كما وجه الشكر إلى "الجانب الصيني الصديق على ما بذله من جهود مميزة وتسهيلات كبيرة لرعاية واستضافة هذه المباحثات".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أصدرت كل من السعودية وإيران والصين، بيانا مشتركا، أعلنت فيه الدول الثلاث قيام طهران والرياض بتوقيع اتفاقية لاستئناف العلاقات بين البلدين، برعاية من الرئيس الصيني شي جين بينغ.وقال البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".وأضاف: "يتضمن (الاتفاق) تأكيدهما (البلدين) على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".وقطعت السعودية وإيران علاقاتها في يناير/كانون الثاني 2016، بعد تعرض سفارة الرياض لدى طهران وكذلك قنصليتها في مدينة مشهد إلى اعتداءات احتجاجا على إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر، لإدانته بتهم منها الإرهاب.

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