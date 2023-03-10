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https://sputnikarabic.ae/20230310/مشروع-الميزانية-العسكرية-الأمريكية-لعام-2024-1074567950.html
مشروع الميزانية العسكرية الأمريكية لعام 2024
مشروع الميزانية العسكرية الأمريكية لعام 2024
تعرف على ميزانية الولايات المتحدة المخصصة لدعم أوكرانيا وحلفاء "الناتو" وشركاء الولايات المتحدة الآخرين في أوروبا، من خلال الرسم المعلوماتي الذي أعده فريق... 10.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-10T15:15+0000
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

مشروع الميزانية العسكرية الأمريكية لعام 2024

15:15 GMT 10.03.2023
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تعرف على ميزانية الولايات المتحدة المخصصة لدعم أوكرانيا وحلفاء "الناتو" وشركاء الولايات المتحدة الآخرين في أوروبا، من خلال الرسم المعلوماتي الذي أعده فريق "سبوتنيك" - مشروع الميزانية العسكرية الأمريكية لعام 2024.
مشروع الميزانية العسكرية الأمريكية لعام 2024 - سبوتنيك عربي
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:47 GMT
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