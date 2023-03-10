https://sputnikarabic.ae/20230310/مشروع-الميزانية-العسكرية-الأمريكية-لعام-2024-1074567950.html
مشروع الميزانية العسكرية الأمريكية لعام 2024
مشروع الميزانية العسكرية الأمريكية لعام 2024
تعرف على ميزانية الولايات المتحدة المخصصة لدعم أوكرانيا وحلفاء "الناتو" وشركاء الولايات المتحدة الآخرين في أوروبا، من خلال الرسم المعلوماتي الذي أعده فريق... 10.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-10T15:15+0000
2023-03-10T15:15+0000
2023-03-10T15:15+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/0a/1074567495_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_84abf4ee73def386132164c1a2a0e258.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/0a/1074567495_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_8da0152a5dad5a1392ee94a9684e4e62.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
مشروع الميزانية العسكرية الأمريكية لعام 2024
تابعنا عبر
تعرف على ميزانية الولايات المتحدة المخصصة لدعم أوكرانيا وحلفاء "الناتو" وشركاء الولايات المتحدة الآخرين في أوروبا، من خلال الرسم المعلوماتي الذي أعده فريق "سبوتنيك" - مشروع الميزانية العسكرية الأمريكية لعام 2024.