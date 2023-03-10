https://sputnikarabic.ae/20230310/مقاتلة-روسية-تسقط-سو-27-أوكرانية--1074545612.html

مقاتلة روسية تسقط "سو 27" أوكرانية

مقاتلة روسية تسقط "سو 27" أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، قيام مقاتلة روسية بإسقاط طائرة أوكرانية من طراز "سو 27" في جمهورية دونيتسك الشعبية. 10.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-10T10:15+0000

2023-03-10T10:15+0000

2023-03-10T10:57+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في بيان الدفاع الروسية، أن "مقاتلة تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية أسقطت طائرة من طراز "سو 27" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية مارينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتم تحييد ما يصل إلى 40 جنديا أوكرانيا، وتدمير سيارتين في هذا الاتجاه.وبلغ إجمالي خسائر هذا الاتجاه 120 جنديا أوكرانيا، وشاحنتين بيك آب، ومدافع هاوتزر من طراز "دي-30"، بالإضافة إلى نظام مدفعي من طراز "إم 777".وفي اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه، ألحق الطيران التشغيلي والتكتيكي وطيران الجيش والمدفعية لمجموعة "فوستوك" هزيمة معقدة في وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية، وجولياي بول وبريوبرازينكا وششيرباكي في مقاطعة زابوروجيه.وتم تحييد أكثر من 50 جنديا أوكرانيا، ودبابة واحدة، وثلاث شاحنات صغيرة، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز "دي 30".هزم الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش والقوات الصاروخية والمدفعية من مجموعات "القوات" التابعة للقوات الروسية وحدات المدفعية 83 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مواقع إطلاق النار والقوى العاملة والمعدات في 127 منطقة.وختم البيان، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسعة صواريخ "هيمارس"، ودمرت سبع مركبات جوية أوكرانية من دون طيار في مناطق سينكوفكا في مقاطعة خاركوف، وروسين يار، وستيبنوي، ستارومايورسكوي، فلاديميروفكا، فوهليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبولوغي من مقاطعة زابوروجيه.

https://sputnikarabic.ae/20230310/أوكرانيا-تسلمنا-أول-منظومة-باتريوت-لكن-لم-يتم-تفعيلها-بعد-1074546200.html

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