https://sputnikarabic.ae/20230310/مقاتلة-روسية-تسقط-سو-27-أوكرانية--1074545612.html
مقاتلة روسية تسقط "سو 27" أوكرانية
مقاتلة روسية تسقط "سو 27" أوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، قيام مقاتلة روسية بإسقاط طائرة أوكرانية من طراز "سو 27" في جمهورية دونيتسك الشعبية. 10.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-10T10:15+0000
2023-03-10T10:15+0000
2023-03-10T10:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان الدفاع الروسية، أن "مقاتلة تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية أسقطت طائرة من طراز "سو 27" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية مارينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتم تحييد ما يصل إلى 40 جنديا أوكرانيا، وتدمير سيارتين في هذا الاتجاه.وبلغ إجمالي خسائر هذا الاتجاه 120 جنديا أوكرانيا، وشاحنتين بيك آب، ومدافع هاوتزر من طراز "دي-30"، بالإضافة إلى نظام مدفعي من طراز "إم 777".وفي اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه، ألحق الطيران التشغيلي والتكتيكي وطيران الجيش والمدفعية لمجموعة "فوستوك" هزيمة معقدة في وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية، وجولياي بول وبريوبرازينكا وششيرباكي في مقاطعة زابوروجيه.وتم تحييد أكثر من 50 جنديا أوكرانيا، ودبابة واحدة، وثلاث شاحنات صغيرة، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز "دي 30".هزم الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش والقوات الصاروخية والمدفعية من مجموعات "القوات" التابعة للقوات الروسية وحدات المدفعية 83 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مواقع إطلاق النار والقوى العاملة والمعدات في 127 منطقة.وختم البيان، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسعة صواريخ "هيمارس"، ودمرت سبع مركبات جوية أوكرانية من دون طيار في مناطق سينكوفكا في مقاطعة خاركوف، وروسين يار، وستيبنوي، ستارومايورسكوي، فلاديميروفكا، فوهليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبولوغي من مقاطعة زابوروجيه.
https://sputnikarabic.ae/20230310/أوكرانيا-تسلمنا-أول-منظومة-باتريوت-لكن-لم-يتم-تفعيلها-بعد-1074546200.html
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روسيا
مقاتلة روسية تسقط "سو 27" أوكرانية
10:15 GMT 10.03.2023 (تم التحديث: 10:57 GMT 10.03.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، قيام مقاتلة روسية بإسقاط طائرة أوكرانية من طراز "سو 27" في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان الدفاع الروسية، أن "مقاتلة تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية أسقطت طائرة من طراز "سو 27" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية مارينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف بيان الدفاع: "في اتجاه كوبيانسك، استهدفت نيران المدفعية من تجمع "الغرب" للقوات، وحدات معادية في مناطق ستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وغريانيكوفكا وسينكوفكا وتيمكوفكا في مقاطعة خاركوف".
وتم تحييد ما يصل إلى 40 جنديا أوكرانيا، وتدمير سيارتين في هذا الاتجاه.
وتابع البيان في اتجاه كراسني ليمان، أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة قوات "الوسط" وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق يامبولوفكا وكراسني ليمان وغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وشيرفونايا ديبروفا من جمهورية لوغانسك الشعبية.
وبلغ إجمالي خسائر هذا الاتجاه 120 جنديا أوكرانيا، وشاحنتين بيك آب، ومدافع هاوتزر من طراز "دي-30"، بالإضافة إلى نظام مدفعي من طراز "إم 777".
وأضاف البيان أنه في اتجاه دونيتسك، نتيجة الأعمال النشطة للوحدات "الجنوبية" للقوات الروسية ونيران المدفعية والضربات الجوية، تم تحييد أكثر من 120 جنديا أوكرانيا، وسبع مركبات قتالية مدرعة، وثلاث سيارات، ومدافع هاوتزر "دي-20" و"دي-30"، ومدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز "غفوزديكا".
وفي اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه، ألحق الطيران التشغيلي والتكتيكي وطيران الجيش والمدفعية لمجموعة "فوستوك" هزيمة معقدة في وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية، وجولياي بول وبريوبرازينكا وششيرباكي في مقاطعة زابوروجيه.
وتم تحييد أكثر من 50 جنديا أوكرانيا، ودبابة واحدة، وثلاث شاحنات صغيرة، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز "دي 30".
وأضاف البيان، في اتجاه خيرسون، نتيجة لنيران المدفعية تم تحييد 20 جنديا أوكرانيا، وأربع سيارات، ومدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز "غفوزديكا".
هزم الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش والقوات الصاروخية والمدفعية من مجموعات "القوات" التابعة للقوات الروسية وحدات المدفعية 83 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مواقع إطلاق النار والقوى العاملة والمعدات في 127 منطقة.
وختم البيان، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسعة صواريخ "هيمارس"، ودمرت سبع مركبات جوية أوكرانية من دون طيار في مناطق سينكوفكا في مقاطعة خاركوف، وروسين يار، وستيبنوي، ستارومايورسكوي، فلاديميروفكا، فوهليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبولوغي من مقاطعة زابوروجيه.